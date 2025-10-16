La macchina organizzativa di EICMA 2025 è in pieno movimento. L’82ª edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote torna a Fiera Milano Rho dal 6 al 9 novembre con un piano mobilità pensato per agevolare l’arrivo del pubblico, ridurre il traffico e alleggerire l’afflusso agli ingressi.
Più di 15mila posti auto gratuiti: ecco dove sono
Il piano prevede oltre 15mila posti auto gratuiti distribuiti su diverse giornate e zone strategiche. Nelle sole giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, saranno disponibili quasi 11mila parcheggi gratuiti presso gli 11 principali parcheggi di interscambio ATM, situati lungo le linee metropolitane e ferroviarie. Tra questi: Abbiategrasso, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba, Rogoredo, Maciachini, San Donato, Molino Dorino, San Leonardo, Forlanini e Lampugnano.
A questi si aggiungono 1350 posti auto gratuiti al parcheggio dello stadio di San Siro nei giorni di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre, in corrispondenza con la linea M5, per un totale di 4050 posti in tre giorni.
Chi acquista il biglietto d’ingresso sul sito ufficiale di EICMA può riservare gratuitamente un posto auto, fino a esaurimento disponibilità. È inoltre possibile visualizzare il tempo stimato di percorrenza tra il parcheggio scelto e la fiera.
Parcheggi gratuiti ATM (solo 8–9 novembre)
Linea M1 (Rossa):
- Lampugnano
- Molino Dorino
- San Leonardo
- Bisceglie
Linea M2 (Verde):
- Abbiategrasso
- Cascina Gobba
- Famagosta
Linea M3 (Gialla):
- Maciachini
- Rogoredo – Santa Giulia
- San Donato
Linea M4 (Blu):
- Forlanini
Parcheggio San Siro (6–8 novembre)
- 1350 posti disponibili presso lo Stadio
- Collegato con la Linea M5 (Lilla)
Offerte con Trenord e biglietto d’ingresso
Anche quest’anno si conferma la collaborazione con Trenord, che propone due formule per raggiungere EICMA in treno:
La prima è un pacchetto treno A/R + ingresso a 28 euro, valido da tutte le stazioni lombarde. La seconda opzione prevede solo il viaggio A/R a 13 euro, comprensivo di trasporto per un adulto e minori di 14 anni. Entrambi i biglietti permettono di arrivare direttamente alla stazione Rho Fiera Milano, servita da linee suburbane S5, S6, S11 e diverse tratte regionali e interregionali.
Stazione Rho Fiera Milano (Trenord)
Linea suburbana S5: Varese – Milano – Treviglio
Linea suburbana S6: Novara – Milano – Pioltello
Linea suburbana S11: Rho – Milano – Como – Chiasso (solo feriali)
Altri collegamenti diretti da Milano Porta Garibaldi:
- Milano – Varese – Porto Ceresio
- Milano – Gallarate – Luino
- Milano – Gallarate – Arona – Domodossola
Da Milano Centrale:
- Linea Milano – Domodossola
Il ritorno del biglietto pomeridiano
Torna anche il biglietto pomeridiano, introdotto per agevolare l’accesso dei visitatori locali e alleggerire gli ingressi al mattino. Il titolo d’ingresso è valido dalle 13.30 alla chiusura e ha un prezzo ridotto: 14 euro per l’intero e 7 euro per i ragazzi tra 4 e 13 anni (entrambi con 1,50 euro di spese fisse).
Le date da ricordare
EICMA aprirà le sue porte da martedì 4 a domenica 9 novembre 2025. Le giornate del 4 e 5 novembre saranno riservate alla stampa e agli operatori del settore. Da giovedì 6 a domenica 9 l’ingresso sarà aperto a tutto il pubblico. L’accesso ai minori di 18 anni non sarà consentito nei primi due giorni.
