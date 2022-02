662 km di autonomia massima per la Evoke 6061, moto elettrica dal prezzo di 19.500 € con motore da 120 kW (160 CV) e 250 Nm di coppia max.

Una moto elettrica con autonomia di 662 km? Si, è possibile quando si parla di Evoke 6061. Evoke Motorcycles, produttore cinese con sede a Pechino, propone una nuova moto elettrica cruiser declinata in tre differenti versioni.

Moto elettrica Evoke 6061: caratteristiche e modelli

Tre le versioni disponibili della Evoke 6061: 6061-XR, 6061-GT e 6061-CT. I modelli differiscono per potenza del moto, pacco batterie e autonomia. Per tutti i modelli il telaio è in alluminio con forcella da 54mm regolabile. L’impianto frenante prevede un disco da 310mm all’anteriore e da 260mm al posteriore.

La nuova cruiser monta infine pneumatici da 200/55-17 al posteriore e 140/70-17 all’anteriore. A seguire le caratteristiche di ogni singolo modello.

Evoke 6061-XR

Potenza Motore elettrico: a 160 CV (120 kW)

Coppia massima: 250 Nm

Velocità massima: 230 km/h

Batteria: 336v da 25 kWh

Autonomia: 470 km (città), 360 km (misto) e 240 km (autostrada)

Carica: 80% in 15 minuti

Evoke 6061-GT

Potenza Motore elettrico: a 120 CV (90 kW)

Coppia massima: 221 Nm

Velocità massima: 230 km/h

Batteria: 336v da 34 kWh

Autonomia: 662 km (città), 497 km (misto) e 331 km (autostrada)

Carica: 80% in 30 minuti

Evoke 6061-CT

Potenza Motore elettrico: a 80 CV (60 kW)

Coppia massima: 189 Nm

Velocità massima: 180 km/h

Batteria: 336v da 17 kWh

Autonomia: 331 km (città), 249 km (misto) e 187 km (autostrada)

Carica: 80% in 30 minuti

Moto elettrica Evoke 6061: listino prezzi

I prezzi della variano a seconda del modello:

⪧ 6061-XR: 19.533 € ($29,995.00 USD)

⪧ 6061-GT: 22.198 € ($24,995.00 USD)

⪧ 6061-CT: 26.638 € ($21,995.00 USD)

