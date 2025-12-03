Per il model year 2026, Honda CB125R si presenta con un look aggiornato e conferma la dotazione tecnica da vera piccola sportiva premium. La naked 125 cc della famiglia Neo Sports Café, amata dai neopatentati e dagli appassionati dello stile minimalista, resta un punto di riferimento nella categoria A1.
Prodotta nello stabilimento italiano Honda di Atessa, in Abruzzo, la CB125R 2026 non introduce modifiche meccaniche ma rilancia con quattro nuove colorazioni e riconferma l’elevato contenuto tecnologico che la distingue, a partire dal motore 4 valvole da 15 CV, la forcella Showa SFF-BP e lo schermo TFT a colori da 5 pollici.
CB125R 2026: stile Neo Sports Café in quattro nuove colorazioni
Il restyling 2026 non rivoluziona, ma rafforza l’identità sportiva ed elegante della CB125R. Lo fa con quattro nuove livree di forte impatto visivo:
- Mat Rock Gray
- Mat Lucent Silver Metallic
- Zefiro Blue Metallic
- Mat Pearl Diaspro Red
Ogni colorazione è accompagnata dal codino in tinta, logo “CB125R” a contrasto sui convogliatori e Ala Honda nera sul serbatoio, a sottolineare la cura stilistica anche nei dettagli.
Tecnologia da grande: TFT da 5”, LED e comandi evoluti
La CB125R ha ricevuto nel 2024 un importante aggiornamento tecnologico che resta attuale anche nel 2026:
- Display TFT da 5” a colori, con tre visualizzazioni personalizzabili e indicatore LED per la cambiata
- Blocchetto comandi al manubrio ridisegnato, intuitivo e di qualità superiore
- Illuminazione full LED per fari, luci di posizione e indicatori di direzione
Un pacchetto moderno e completo, che porta la CB125R ai vertici in termini di percezione premium tra le naked 125.
Motore DOHC da 15 CV: pronto, brillante, Euro5+
Sotto il serbatoio da 10,1 litri, batte un monocilindrico bialbero 4 valvole raffreddato a liquido, conforme alla normativa Euro5+. Le prestazioni sono da riferimento nella categoria:
- Potenza: 15 CV (11,0 kW) a 10.000 giri/min
- Coppia: 11,6 Nm a 8.000 giri/min
- Cambio a 6 marce
- Velocità massima: 105 km/h
- Accelerazione 0-200 m: 11,3 secondi
- Consumo medio: 45,5 km/l
- Autonomia: oltre 460 km con un pieno
Ciclistica di livello superiore: forcella Showa, IMU, ABS
La forcella Showa SFF-BP da 41 mm – la stessa della CB650R – è una rarità su una 125 cc. Offre grande assorbimento e leggerezza, assicurando feeling e stabilità anche sui fondi più difficili. Completano il comparto ciclistico:
- Telaio in acciaio con elementi misti (tubolari e pressati)
- Forcellone scatolato con monoammortizzatore regolato per progressività
- Pinza radiale a 4 pistoncini + disco anteriore flottante da 296 mm
- ABS a due canali con centralina IMU
- Distribuzione pesi 51,5% anteriore / 48,5% posteriore
- Pneumatici ribassati: 110/70 R17 anteriore e 150/60 R17 posteriore
Con 130 kg con il pieno, sella a 816 mm e raggio di sterzata di appena 2,3 metri, la CB125R è maneggevole e stabile anche per i motociclisti alle prime armi.
Equipaggiamento completo e finiture curate
- Serbatoio da 10,1 litri con tappo incernierato
- Sella con design compatto e accessibile
- Supporti pedane in alluminio
- Pedane passeggero integrate
- Codino corto ma affusolato
- Gruppo ottico anteriore a due barre LED
- Finiture premium ispirate alla CB1000R
La CB125R continua a rappresentare la porta d’accesso perfetta al mondo Honda: essenziale, tecnologica, raffinata.
Accessori originali
Honda offre una gamma di accessori per personalizzare la CB125R:
- Manopole riscaldabili a 5 livelli con memoria
- Borsa sella da 15L espandibile a 22L + cover antipioggia
- Presa ACC 12V per dispositivi elettronici
