Al Japan Mobility Show 2025 Honda non si è limitata a presentare l’ennesima moto elettrica. Con l’EV Outlier Concept ha scelto di mettere in discussione il concetto stesso di motocicletta, usando l’elettrico non come semplice sostituto del motore termico, ma come occasione per ripensare forma, postura, sensazioni e interazione tra uomo e macchina.
Al centro del progetto c’è Yuya Tsutsumi, Large Project Leader, che ha seguito il concept dall’idea iniziale fino al prototipo presentato. E già il nome racconta l’ambizione: “outlier” come qualcosa che sfugge ai confini, che vive fuori dalle convenzioni.
Un concept per andare oltre la “moto elettrica”
L’obiettivo non era elettrificare una moto tradizionale, ma capire quale valore nuovo si può ottenere solo grazie all’elettrico. Per farlo, il team ha “azzerato” i riferimenti abituali: niente più regole dettate da serbatoio, scarico e architettura termica, ma una pagina bianca su cui riscrivere proporzioni, volumi e postura.
Il percorso creativo ha seguito il metodo Waigaya, il format interno Honda di confronto aperto: designer giapponesi e internazionali, ingegneri di varie divisioni e specialisti di moto, auto, robotica e power product hanno lavorato insieme, senza gerarchie rigide, contaminando competenze e linguaggi.
Il risultato è un oggetto dichiaratamente “non convenzionale”, che si aggancia al nuovo family feeling dei modelli elettrici Honda – definito “Precision of Intrinsic Design” – ma lo porta un passo oltre, spingendo proprio su ciò che rende diversa la trazione elettrica.
Tre parole chiave: Gliding, Ecstasy, Low
Per raccontare l’identità dell’EV Outlier Concept, Honda ha scelto tre concetti chiave: Gliding, Ecstasy e Low.
- Gliding è la sensazione di scivolare sull’asfalto: accelerazione, decelerazione e inserimento in curva diventano un unico gesto fluido, esaltato dall’assenza di vibrazioni e dal silenzio del motore elettrico. Una guida che ricorda il “planare” più che il classico scatto di una moto sportiva.
- Ecstasy è l’altra faccia della medaglia: risposta istantanea al gas, coppia elevata e quella sensazione di fusione con la moto che solo un’elettrica ben tarata può dare.
- Low riguarda infine la postura: la sella è ribassata, il baricentro si abbassa e cambia completamente il modo in cui il pilota percepisce velocità, accelerazioni e spazio intorno a sé. Per bilanciare la seduta, il volume anteriore è stato volutamente aumentato, creando proporzioni nuove e un frontale visivamente “pieno”.
A completare il quadro c’è un elemento raro su una moto: un poggiareni avvolgente, pensato per sostenere il corpo nelle accelerazioni e invitare a guidare “partendo dai fianchi”, più che solo da braccia e spalle. È un cambio di paradigma anche ergonomico, che potrebbe influenzare i futuri layout delle elettriche di serie.
Interfaccia digitale e nuove forme di interazione
L’EV Outlier Concept non guarda al futuro solo nelle forme, ma anche nell’interfaccia uomo–macchina. Gli specchietti tradizionali lasciano spazio a telecamere integrate, che dialogano con un cruscotto sottile e molto largo, pensato per offrire una visuale ampia e pulita, sia verso la strada che verso le informazioni di bordo.
La GUI (Graphical User Interface) non si limita a mostrare velocità e autonomia, ma visualizza in tempo reale parametri dinamici come: angolo di piega e potenza erogata dal motore elettrico. L’obiettivo è trasformare i dati in parte dell’esperienza, rafforzando la consapevolezza del pilota e creando nuove forme di “connessione” con la moto. Non un semplice display, ma un’estensione delle sensazioni fisiche.
