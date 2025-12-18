A cinquant’anni dal debutto della prima GL1000, la Honda Gold Wing 2026 conferma il ruolo di riferimento nel segmento Luxury Touring. Nessun intervento su motore e ciclistica: rimane il boxer 6 cilindri da 1.833 cc con omologazione Euro5+, abbinato esclusivamente al cambio DCT a 7 rapporti con Walking Mode, Airbag sulla versione Tour e tutta l’elettronica di bordo che ha reso l’ultima generazione una granturismo moderna. Le novità riguardano la gamma colori: la Gold Wing DCT è proposta nel nuovo Mat Bullet Silver, la Gold Wing Tour DCT/Airbag nelle inedite Candy Ardent Red, Gunmetal Black Metallic e Pearl Deep Mud Gray.
Honda Gold Wing 2026: cosa cambia
Per il model year 2026 Honda adotta un approccio conservativo sulla GL1800 Gold Wing: tecnica invariata, estetica ritoccata. La scelta è netta:
- Gold Wing DCT: modello base senza top box, solo con cambio a doppia frizione a 7 rapporti e Walking Mode;
- Gold Wing Tour DCT/Airbag: top box, Airbag, DCT a 7 rapporti, Walking Mode e controllo di trazione HSTC.
Le novità principali riguardano i colori:
- GL1800 Gold Wing DCT: Mat Bullet Silver con grafiche “big logo” sulle valigie laterali
- GL1800 Gold Wing Tour DCT/Airbag: Candy Ardent Red con grafiche “big logo”; Gunmetal Black Metallic con grafiche “big logo” e Pearl Deep Mud Gray.
Cinquant’anni di Gold Wing: dalla GL1000 all’ultima GL1800
Introdotta nel 1975 come GL1000, la Gold Wing è diventata presto sinonimo di turismo a lungo raggio: motore generoso, comfort di vertice e affidabilità da macinatrice di chilometri. Con il grande salto generazionale del 2018, Honda ha ripensato il concetto di Gold Wing:
- motore boxer 6 cilindri completamente ridisegnato, più coppia e risposta più pronta;
- moto più compatta e alleggerita;
- posizione di guida avanzata e dinamica;
- nuovo telaio in alluminio abbinato a sospensione anteriore a cannotto avanzato con doppio braccio oscillante.
Due anime, una piattaforma: Gold Wing e Gold Wing Tour
La gamma GL1800 è proposta in due varianti:
- GL1800 Gold Wing DCT: senza top box, con sole valigie laterali; parabrezza standard; cambio DCT a 7 rapporti con Walking Mode; TPMS di serie; la base ideale per chi viaggia spesso da solo o vuole una linea più compatta.
- GL1800 Gold Wing Tour DCT/Airbag: top box da 61 litri (due integrali), capacità totale fino a 121 litri con le valigie; parabrezza alto; Airbag integrato; sospensioni con smorzamento e precarico posteriori regolati elettronicamente; controllo di trazione HSTC; fendinebbia a LED di serie.
In entrambi i casi, l’architettura di base resta la stessa: telaio doppio trave in alluminio, motore boxer 6 cilindri, sospensione anteriore con doppio braccio oscillante, monobraccio Pro-Arm posteriore e impianto frenante combinato D-CBS con ABS.
Stile, comfort e dotazioni: una granturismo “a quattro stelle”
La Gold Wing attuale punta su linee tese e volumi più raccolti rispetto al passato: frontale compatto con gruppo ottico full Led; carenatura pensata per deviare i flussi d’aria attorno a pilota e passeggero; silhouette snellita da una linea di cintura che corre dal frontale alla coda, separando parte superiore e inferiore.
La sospensione anteriore a doppio braccio e il motore boxer a vista sono parte integrante del linguaggio stilistico: non solo tecnica, ma anche estetica. Le selle sono separate per pilota e passeggero: rivestimento in pelle scamosciata sintetica; seduta pilota con supporto lombare e libertà di movimento; schienale passeggero con inclinazione di 23° per una postura rilassata.
Il parabrezza può essere regolato elettricamente in altezza e inclinazione; a richiesta sono disponibili: parabrezza maggiorato; deflettori regolabili per busto e braccia; deflettori fissi per gambe e piedi.
Illuminazione e cockpit
Gruppo ottico full Led con firma “Jewel Eye” per gli anabbaglianti; abbaglianti a effetto stereoscopico; indicatori integrati negli specchietti con disattivazione automatica. La strumentazione combina:
- due strumenti analogici (tachimetro e contagiri);
- tre display LCD;
- un TFT a colori da 7” al centro, cuore del sistema infotainment.
Il TFT gestisce audio e navigazione; Riding Mode; sospensioni e HSTC (versioni Tour); impostazioni generali, compreso il precarico posteriore sulle Tour. La luminosità è automatica con 8 livelli selezionabili. Il TPMS mostra i valori di pressione dei pneumatici sul quadro e segnala eventuali cali sotto soglia.
Connettività e infotainment
Dal 2025 la Gold Wing offre:
- Apple CarPlay e Android Auto anche wireless (resta la connessione via cavo);
- Bluetooth aggiornato con la moto a fare da “ponte” tra i dispositivi di pilota e passeggero;
- funzione di smorzamento volume (“ducking”) che abbassa automaticamente la musica durante le conversazioni in interfono;
- due prese USB-C;
- nuovo set di altoparlanti, più leggeri e con resa sonora migliorata, anche alle velocità autostradali.
Bagagli e praticità
- Top box Tour da 61 litri (due caschi integrali);
- valigie laterali per una capacità totale di 121 litri;
- apertura fluida grazie agli ammortizzatori idraulici;
- serrature gestite dalla Smart Key, con possibilità di sblocco temporaneo dei vani.
Tra gli optional:
- portapacchi superiore per il top box;
- borse interne dedicate per valigie e baule;
- telo coprimoto;
- borse e tappetini specifici inclusi nei pack “Full Option”.
Capitolo autonomia: il serbatoio da 21,1 litri abbinato a un consumo medio dichiarato di 18,5 km/l (WMTC) permette una percorrenza intorno ai 390 km.
