Honda SH350i 2026: nuove colorazioni per il top di gamma degli scooter a ruote alte

Lo scooter a ruote alte si rinnova nei colori e conferma dotazione, prestazioni e comfort: sempre più elegante, sempre più SH.

Honda SH350i 2026
Honda, Scooter 300

Il nuovo Honda SH350i 2026 non cambia dal punto di vista tecnico, ma introduce sei nuove livree che ne rafforzano il carattere elegante e sportivo. Rimangono invariate le prestazioni del brillante monocilindrico da 330 cc e le dotazioni di serie come la Smart Key, il controllo di trazione HSTC e il vano sottosella illuminato.

Nuove colorazioni 2026

Le nuove livree proposte da Honda rafforzano l’anima premium del modello. Tutte le versioni presentano cerchi, forcella e terminale di scarico in nero. Ecco la gamma colori:

  • Black
  • Pearl Nebbia White
  • Mat Rock Gray
  • Mat Pearl Diaspro Red
  • Pearl Falcon Gray (nuova – Sporty) con scudo nero
  • Mat Pearl Cool White (nuova – Sporty) con scudo nero

Motore e prestazioni

Honda SH350i 2026 motori e prestazioni
Il motore monocilindrico eSP+ da 330 cc è omologato Euro5+ e garantisce:

  • Potenza: 29,4 CV a 7.500 giri/min
  • Coppia: 31,5 Nm a 5.250 giri/min
  • Velocità massima: oltre 130 km/h
  • Accelerazione 0–200 m: 10,2 secondi
  • Consumo medio: 28,6 km/l (ciclo WMTC)
  • Autonomia stimata: oltre 260 km con serbatoio da 9,1 L

Il motore adotta soluzioni derivate dal mondo racing per ridurre attriti interni, migliorare il raffreddamento e aumentare l’efficienza.

 Ciclistica

  • Telaio monotrave in acciaio leggero
  • Forcella da 35 mm e doppi ammortizzatori posteriori
  • Ruote da 16 pollici anteriore e posteriore
  • Freni a disco da 256 mm su entrambi gli assi, con ABS a 2 canali
  • Peso in ordine di marcia: 175 kg

Il telaio garantisce agilità in città e stabilità alle alte velocità, ideale anche per tratti extraurbani.

Dotazione e comfort

Lo SH350i si conferma ricco di tecnologia e praticità, senza mai perdere la sua identità elegante. Tra le dotazioni principali:

  • Strumentazione LCD con tachimetro digitale, doppio trip, consumi, temperatura e voltmetro
  • Presa USB-C nel vano anteriore
  • Vano sottosella illuminato (ospita un casco integrale)
  • Smart Key per avviamento e apertura vani
  • Controllo di trazione HSTC disattivabile
  • Segnalazione di frenata d’emergenza (ESS)
  • Parabrezza e paramani di serie

L’ergonomia è curata: la sella a 805 mm da terra consente una guida rilassata anche per piloti meno esperti.

Accessori originali Honda

Ampia anche la disponibilità di accessori originali, acquistabili singolarmente o nei pacchetti dedicati.

  • Urban Pack: antifurto con allarme e manopole riscaldabili

Tra gli altri accessori disponibili:

  • Telo copriveicolo
  • Smart Top Box da 35L in tinta (di serie)
  • Top Box manuale con sistema One-Key
  • Borsa interna
  • Parabrezza e paramani (di serie)

Perché scegliere lo SH350i 2026

Il nuovo Honda SH350i 2026 conferma il suo ruolo di riferimento assoluto nel segmento degli scooter a ruote alte di media cilindrata. Senza modifiche tecniche, ma con nuove colorazioni raffinate e sportive, offre tutto quello che un utente urbano (o extraurbano) può desiderare: potenza, eleganza, comfort, tecnologia e consumi contenuti. Che tu lo scelga per il commuting quotidiano o per lunghi tragitti, lo SH350i resta una certezza assoluta nel panorama degli scooter premium.

