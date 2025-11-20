Il nuovo Honda SH350i 2026 non cambia dal punto di vista tecnico, ma introduce sei nuove livree che ne rafforzano il carattere elegante e sportivo. Rimangono invariate le prestazioni del brillante monocilindrico da 330 cc e le dotazioni di serie come la Smart Key, il controllo di trazione HSTC e il vano sottosella illuminato.
Nuove colorazioni 2026
Le nuove livree proposte da Honda rafforzano l’anima premium del modello. Tutte le versioni presentano cerchi, forcella e terminale di scarico in nero. Ecco la gamma colori:
- Black
- Pearl Nebbia White
- Mat Rock Gray
- Mat Pearl Diaspro Red
- Pearl Falcon Gray (nuova – Sporty) con scudo nero
- Mat Pearl Cool White (nuova – Sporty) con scudo nero
Motore e prestazioni
Il motore monocilindrico eSP+ da 330 cc è omologato Euro5+ e garantisce:
- Potenza: 29,4 CV a 7.500 giri/min
- Coppia: 31,5 Nm a 5.250 giri/min
- Velocità massima: oltre 130 km/h
- Accelerazione 0–200 m: 10,2 secondi
- Consumo medio: 28,6 km/l (ciclo WMTC)
- Autonomia stimata: oltre 260 km con serbatoio da 9,1 L
Il motore adotta soluzioni derivate dal mondo racing per ridurre attriti interni, migliorare il raffreddamento e aumentare l’efficienza.
Ciclistica
- Telaio monotrave in acciaio leggero
- Forcella da 35 mm e doppi ammortizzatori posteriori
- Ruote da 16 pollici anteriore e posteriore
- Freni a disco da 256 mm su entrambi gli assi, con ABS a 2 canali
- Peso in ordine di marcia: 175 kg
Il telaio garantisce agilità in città e stabilità alle alte velocità, ideale anche per tratti extraurbani.
Dotazione e comfort
Lo SH350i si conferma ricco di tecnologia e praticità, senza mai perdere la sua identità elegante. Tra le dotazioni principali:
- Strumentazione LCD con tachimetro digitale, doppio trip, consumi, temperatura e voltmetro
- Presa USB-C nel vano anteriore
- Vano sottosella illuminato (ospita un casco integrale)
- Smart Key per avviamento e apertura vani
- Controllo di trazione HSTC disattivabile
- Segnalazione di frenata d’emergenza (ESS)
- Parabrezza e paramani di serie
L’ergonomia è curata: la sella a 805 mm da terra consente una guida rilassata anche per piloti meno esperti.
Accessori originali Honda
Ampia anche la disponibilità di accessori originali, acquistabili singolarmente o nei pacchetti dedicati.
- Urban Pack: antifurto con allarme e manopole riscaldabili
Tra gli altri accessori disponibili:
- Telo copriveicolo
- Smart Top Box da 35L in tinta (di serie)
- Top Box manuale con sistema One-Key
- Borsa interna
- Parabrezza e paramani (di serie)
Perché scegliere lo SH350i 2026
Il nuovo Honda SH350i 2026 conferma il suo ruolo di riferimento assoluto nel segmento degli scooter a ruote alte di media cilindrata. Senza modifiche tecniche, ma con nuove colorazioni raffinate e sportive, offre tutto quello che un utente urbano (o extraurbano) può desiderare: potenza, eleganza, comfort, tecnologia e consumi contenuti. Che tu lo scelga per il commuting quotidiano o per lunghi tragitti, lo SH350i resta una certezza assoluta nel panorama degli scooter premium.
