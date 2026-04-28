Informazioni chiave:
- Il nuovo Honda Vision 110 2026 non cambia nella meccanica, ma introduce la nuova colorazione Mat Mine Brown Metallic e conferma l’omologazione Euro5+.
- Il motore eSP monocilindrico da 109 cc eroga 8,7 CV e 9 Nm, con consumi di 52,6 km/l nel ciclo medio.
- Il pacchetto tecnico comprende telaio eSAF, Smart Key, presa USB-C, vano sottosella da 17,7 litri, cerchi da 16″ e 14″ e frenata combinata CBS.
Honda Vision 110 2026 resta fedele alla filosofia che ne ha determinato il successo fin dal debutto: essere uno scooter semplice, economico nella gestione, facile da guidare e adatto a un utilizzo quotidiano intensivo. Il model year 2026 non cambia nella sostanza tecnica, ma aggiorna le colorazioni e conferma un pacchetto molto razionale fatto di motore eSP Euro5+, telaio eSAF, Smart Key, presa USB-C, vano sottosella da 17,7 litri e consumi molto contenuti.
Indice dei contenuti
Il model year 2026 aggiorna i colori e conferma la base tecnica
Per il 2026 il Honda Vision 110 mantiene invariata la propria impostazione tecnica e si concentra sull’aggiornamento estetico. La novità più evidente è l’arrivo della tinta Mat Mine Brown Metallic. Restano poi disponibili la confermata Mat Galaxy Black Metallic e le aggiornate Pearl Snowflake White e Candy Luster Red.
Lo stile resta moderno e costruito attorno alla praticità urbana
Il design del Vision 110 2026 continua a seguire un’impostazione molto pulita, con linee moderne e superfici compatte che valorizzano l’uso cittadino. Honda lavora su un linguaggio semplice ma ordinato, dove ogni elemento è pensato per facilitare la vita a bordo e non soltanto per definire l’estetica del mezzo.
Tra i punti più utili nell’uso quotidiano c’è la pedana piatta, soluzione che rende più agevole salire a bordo, appoggiare piccoli oggetti o affrontare la mobilità urbana con maggiore libertà. Anche la posizione di guida eretta conferma la vocazione del Vision come scooter facile e immediato.
La dotazione mette al centro Smart Key, USB-C e vano sottosella
Pur essendo uno scooter essenziale, il Honda Vision 110 non rinuncia a una dotazione ben calibrata. Tra gli elementi più utili c’è la Smart Key, che permette di controllare il commutatore di contatto e l’apertura o chiusura dei vani senza dover estrarre fisicamente la chiave dalla tasca.
A questo si aggiungono il vano sottosella da 17,7 litri, utile per la gestione degli oggetti quotidiani, e la presa di ricarica USB-C, introdotta per aumentare la praticità nell’uso reale. Il quadro strumenti mantiene un’impostazione semplice con strumentazione analogica e display LCD, una scelta coerente con l’idea di uno scooter facile da leggere e da usare.
Il motore eSP da 109 cc punta su efficienza, leggerezza e affidabilità
Il cuore del Vision 110 2026 è il motore eSP monocilindrico a 4 tempi, SOHC, a 2 valvole, raffreddato ad aria e con cilindrata di 109 cc. La potenza massima è di 8,7 CV, pari a 6,4 kW, a 7.500 giri/min e una coppia massima di 9 Nm a 5.750 giri/min. L’alesaggio e la corsa misurano 47 x 63,1 mm, mentre il rapporto di compressione è di 10:1. Il peso del propulsore è di soli 22 kg, un dato che aiuta molto nella gestione complessiva del mezzo.
L’omologazione Euro5+ e i consumi
Uno degli aggiornamenti tecnici più importanti delle ultime evoluzioni del modello è l’omologazione Euro5+. Honda ha raggiunto questo risultato introducendo un nuovo sensore O2 posizionato a valle del catalizzatore e lavorando sui parametri di funzionamento della centralina ECU.
Honda Vision 110 2026 continua a distinguersi per l’efficienza. Il consumo si attesta su 52,6 km/l nel ciclo medio. Con un serbatoio da 4,9 litri, l’autonomia complessiva sfiora i 260 km.
Il sistema Start&Stop lavora con il generatore ACG per ridurre consumi e rumorosità
Tra le tecnologie più interessanti del pacchetto motore c’è il sistema Start&Stop, che spegne automaticamente il propulsore dopo 3 secondi di funzionamento al minimo con veicolo fermo e lo riavvia non appena si ruota la manopola dell’acceleratore. È una soluzione molto utile in città, dove le soste frequenti nel traffico possono incidere in modo sensibile su consumi ed emissioni.
Il funzionamento è reso possibile dal generatore ACG, un componente integrato e senza spazzole montato direttamente sull’estremità dell’albero motore. Questo sistema elimina il rumore tipico degli ingranaggi del motorino di avviamento tradizionale e rende il riavvio più rapido e silenzioso.
Il telaio eSAF in acciaio stampato
La struttura del Vision 110 è affidata al telaio eSAF, cioè enhanced Smart Architecture Frame, in acciaio stampato saldato a laser. L’interasse misura 1.280 mm, l’inclinazione del cannotto di sterzo è di 26,5° e l’avancorsa è di 71 mm.
Ruote da 16 e 14 pollici
Honda Vision 110 2026 monta infatti un cerchio anteriore da 16 pollici e uno posteriore da 14 pollici, una combinazione che punta a offrire sicurezza sull’avantreno e rapidità nei cambi di direzione. I pneumatici sono 80/90-16 M/C 43P all’anteriore e 90/90-14 M/C 46P al posteriore. Il peso con il pieno è di soli 100 kg, dato che rende il Vision particolarmente agile e semplice da gestire sia nelle manovre da fermo sia nella guida urbana più intensa.
La frenata combinata CBS
Il sistema frenante del Vision 110 utilizza una configurazione con disco anteriore da 220 mm e tamburo posteriore da 130 mm. La gestione è affidata al sistema CBS, cioè Combined Braking System, che ripartisce la forza frenante quando si agisce sul solo freno posteriore. È una soluzione pensata per aumentare il controllo e aiutare il pilota soprattutto nelle frenate di emergenza o nelle situazioni di traffico cittadino, dove rapidità di reazione e stabilità sono particolarmente importanti.
Davanti il Vision 110 2026 adotta una forcella telescopica da 31 mm con escursione di 90 mm, mentre dietro lavora un forcellone con ammortizzatore e 85 mm di escursione ruota.
Le dimensioni del Honda Vision 110 sono di 1.925 mm in lunghezza, 686 mm in larghezza e 1.125 mm in altezza. L’altezza sella è di 785 mm, mentre la luce a terra raggiunge 175 mm.
Gli accessori
Honda affianca al modello una gamma accessori essenziale. Per il Vision 110 sono infatti disponibili un Top Box da 35 litri e un parabrezza, due elementi che aumentano ulteriormente la praticità negli spostamenti urbani e suburbani.
Le caratteristiche tecniche principali di Honda Vision 110 2026
- Motore: monocilindrico eSP, raffreddato ad aria, SOHC a 2 valvole, Euro5+
- Cilindrata: 109 cc
- Alesaggio x corsa: 47 mm x 63,1 mm
- Rapporto di compressione: 10:1
- Potenza massima: 8,7 CV (6,4 kW) a 7.500 giri/min
- Coppia massima: 9 Nm a 5.750 giri/min
- Velocità massima: 89 km/h
- Consumo medio WMTC: 52,6 km/l
- Emissioni CO2 WMTC: 44 g/km
- Capacità serbatoio: 4,9 litri
- Autonomia stimata: quasi 260 km
- Avviamento: elettrico
- Trasmissione: CVT con trasmissione finale V-Belt
- Telaio: eSAF in acciaio stampato, a culla
- Dimensioni: 1.925 x 686 x 1.125 mm
- Interasse: 1.280 mm
- Altezza sella: 785 mm
- Luce a terra: 175 mm
- Peso con il pieno: 100 kg
- Sospensione anteriore: forcella telescopica da 31 mm, escursione 90 mm
- Sospensione posteriore: forcellone con ammortizzatore, escursione ruota 85 mm
- Ruota anteriore: 16M/C x MT1,85
- Ruota posteriore: 14M/C x MT1,85
- Pneumatico anteriore: 80/90-16 M/C 43P
- Pneumatico posteriore: 90/90-14 M/C 46P
- Freno anteriore: disco singolo da 220 mm, pinza monopistoncino
- Freno posteriore: tamburo da 130 mm
- Sistema frenante: CBS con ripartizione della frenata
- Vano sottosella: 17,7 litri
- Strumentazione: analogica con schermo LCD
- Smart Key: di serie
- Presa di ricarica: USB-C
- Colori 2026: Mat Mine Brown Metallic, Pearl Snowflake White, Candy Luster Red, Mat Galaxy Black Metallic