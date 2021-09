La streetfighter riceve sostanziali aggiornamenti alla ciclistica improntati al miglioramento delle performance globali.

La nuova Honda CB500F 2022 riceve sostanziali aggiornamenti alla ciclistica improntati al miglioramento delle performance globali. Aumentano precisione di guida, maneggevolezza e stabilità grazie a una distribuzione dei pesi maggiormente caricata sull’anteriore e al nuovo forcellone più leggero e flessibile lateralmente. Il conosciuto e affidabile motore bicilindrico parallelo 8 valvole di 471 cc Honda presenta ora mappature dell’iniezione riprogrammate e un nuovo radiatore più leggero. La Honda CB500F 2022 è disponibile nelle seguenti colorazioni: Matt Axis Grey Metallic e Pearl Smokey Gray.

Honda CB500F 2022: caratteristiche

Il telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante, leggero e resistente, è invariato nel layout della moto ed è calibrato per offrire un’ottima risposta su tutte le superfici stradali. La forma e la posizione dei punti di ancoraggio del motore e la rigidità della struttura contribuiscono a ridurre le vibrazioni.

Appena alla guida si avverte subito la presenza di un avantreno tutto nuovo. Con l’obiettivo di aumentare il feeling sportivo di guida, la precedente forcella telescopica è stata sostituita da una forcella rovesciata Showa SFF-BP, ancorata a nuove piastre di sterzo. Il punto di forza di questa forcella è la divisione delle funzioni di smorzamento idraulico e molleggio, una per gambo, che rende le reazioni più neutrali e migliora la qualità della guida.

Nell’ulteriore sforzo di massimizzare la qualità di guida, la CB500F vanta anche nuove ruote alleggerite a 5 razze sdoppiate, al posto delle precedenti a 6 razze. Invariate le misure e gli pneumatici: la ruota anteriore monta uno pneumatico 120/70-ZR17; la ruota posteriore monta uno pneumatico 160/60-ZR17.

Anche il nuovo forcellone è più leggero ed impiega un elemento trasversale scatolato a cui è fissato un nuovo carterino paracatena. Più rigido in senso rotazionale, è invece più flessibile in senso laterale, con lo scopo di migliorare la maneggevolezza. L’ammortizzatore a tubo singolo con pistone di grande diametro garantisce comfort e stabilità eccellenti. Dotato di regolazione del precarico molla su 5 posizioni, è fissato al forcellone con leveraggio Pro-Link ed ha una nuova taratura studiata per accordarsi perfettamente alla nuova forcella.

In linea con i miglioramenti dinamici per ciclistica e sospensioni, si colloca il nuovo impianto frenante. Il precedente disco singolo è stato sostituito dal doppio disco con pinze ad attacco radiale a due pistoncini. L’intero impianto a doppio disco ha come vantaggio una riduzione della pressione alla leva necessaria a parità di forza frenante applicata.

Il peso con il pieno della CB500F 2022 rimane pari a 189 kg ma c’è ora una diversa distribuzione dei pesi, più caricata sull’anteriore, con lo scopo di rendere la guida più reattiva.

Honda CB500F 2022: design

La CB500F trasmette un look tutto muscoli e il manubrio biconico garantisce un controllo di guida eccellente. Il nuovo gruppo ottico anteriore, sempre full-LED, è ora più potente e gli indicatori di direzione hanno funzione di luci di posizione. Ci sono nuove pedane del pilota in alluminio, più sportive e più leggere. Convogliatori, serbatoio e codino, sono disegnati per lasciare in vista la meccanica e “mostrare i muscoli” da qualsiasi angolo di osservazione. Il nuovo parafango anteriore è lo stesso della sorella maggiore di 650 cc.

La strumentazione LCD a retroilluminazione negativa è completa e ben leggibile in ogni condizione di luce. Prevede la spia che lampeggia al regime di cambio marcia impostato (default a 8.750 giri/min) e l’indicatore della marcia inserita.

L’altezza della sella posta a 789 mm rende la CB500F particolarmente facile da guidare, mentre la posizione di guida neutra ne consente l’uso da parte di motociclisti di ogni statura con la massima comodità. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 17,1 litri e, grazie ai consumi estremamente ridotti, garantisce un’autonomia di oltre 480 km.

Honda CB500F 2022: motore

Il motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido 8 valvole della Honda CB500F 2022 è leggero, brillante, parco nei consumi ed in grado di adattarsi ad una gran varietà di utilizzi. Offre un’ottima accelerazione attraverso la generosa potenza e coppia ai regimi bassi e medi, tra i 3.000 e i 7.000 giri/min. È inoltre ottimizzata l’efficienza dei flussi d’aria, rendendoli il più possibile rettilinei dall’airbox ai corpi farfallati.

La batteria è lontana dalla parte posteriore del condotto di aspirazione dell’airbox per consentire un flusso d’aria cospicuo. Il terminale di scarico prevede una doppia uscita, che migliora erogazione e sound. La potenza massima è di 35 kW (48 CV) a 8.600 giri/min e la coppia è di 43 Nm a 6.500 giri/min.

Per il 2022 la centralina presenta nuove mappature dell’iniezione che enfatizzano le doti di coppia del motore rendendolo ancora più godibile a qualsiasi regime. C’è inoltre un nuovo radiatore più leggero ed esteticamente più gradevole.

La proporzione della triangolazione tra albero motore, albero della trasmissione primaria e del contralbero è del tutto simile a quella dei motori Honda della serie supersportiva RR a 4 cilindri, così come avviene per la struttura del cambio a 6 rapporti, permettendo così la realizzazione di un motore compatto in senso longitudinale. Una profonda coppa dell’olio riduce il movimento del lubrificante al suo interno e la potente pompa assicura la perfetta lubrificazione contribuendo all’estrema affidabilità del motore in ogni condizione.

Il cambio a 6 rapporti della CB500F è dotato di frizione assistita con antisaltellamento che riduce lo sforzo per azionare la leva della frizione e mantiene sempre il contatto tra suolo e ruota posteriore anche in caso di scalate repentine.

Honda CB500F 2022: accessori

La gamma di accessori originali Honda per la CB500F 2022 include:

portapacchi posteriore

top box da 35 litri

borsa serbatoio

borsa per sella

parabrezza sportivo

manopole riscaldabili

presa 12v

cover monoposto

cavalletto centrale

adesivi ruota

paraserbatoio

