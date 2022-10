Honda CMX500 Rebel 2023 cambia la gamma colori della piccola bobber per patente A2, con i nuovi Mat Gunpowder Black Metallic e Smooky Gray. La versione S passa al nuovo Titanium Metallic. La Honda Rebel è la custom compatta, con motore bicilindrico parallelo da 500 cc, che si guida anche con patente A2. È dotata di sospensioni di qualità, luci full-Led, strumentazione LCD con indicatore della marcia inserita, frizione assistita con antisaltellamento e sella confortevole.

Honda CMX500 Rebel 2023: il motore

Il motore bicilindrico parallelo da 471 cc con raffreddamento a liquido e distribuzione a 8 valvole deriva da quello della serie CB500 (declinata nelle versioni naked, supersport e crossover). Per renderlo più adatto ad una moto custom ha ricevuto impostazioni ad hoc della mappatura di accensione e dell’iniezione elettronica, oltre ad un impianto di scarico dedicato, in modo da spostare l’accento sui valori di coppia e potenza ai regimi bassi e medi. L’erogazione è fluida e corposa, con un picco di potenza pari a 46 CV (35 kW) a 8.500 giri/min e una coppia massima di 43,3 Nm a 6.000 giri/min.

Il cambio a 6 rapporti è progettato per offrire cambiate facili e precise, con una spaziatura ideale sia per muoversi in città che per le gite del fine settimana, anche con passeggero. Una frizione assistita/antisaltellamento rende il cambio fluido, riducendo al contempo il carico di funzionamento della leva della frizione del 30%.

Lo scarico con andamento 2-in-1 è dotato di catalizzatore e struttura a due camere (la seconda di risonanza), con silenziatore tondo da 120mm ad andamento basso dal suono cupo che si sposa perfettamente alla generosa erogazione di coppia a potenza. Un sensore LAF contribuisce a far rispettare alla Rebel la normativa Euro5.

Gli pneumatici Dunlop misurano 130/90-16 all’anteriore e 150/80-16 al posteriore e sono stati scelti per contribuire al look bobber della CMX500 Rebel. I cerchi in alluminio hanno un accattivante design a 10 razze inclinate, con la flangia del disco freno anteriore da 296 mm che ne ricalca il disegno.

