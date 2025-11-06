Italjet presenta Roadster, esercizio di stile e sostanza che rilegge lo scooter retrò in chiave attuale. Sotto la carrozzeria, il mono 394 cc raffreddato a liquido eroga 31 kW (41,5 CV) a 7.500 giri/min e 41,2 Nm a 6.000 giri/min, con 151 kg a secco. Il sistema DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), derivato dal Dragster, affina la precisione dell’avantreno e consente settaggi più rigidi o confortevoli. Componenti in acciaio/alluminio, cerchi a raggi, Akrapovič a doppia uscita. In arrivo entro settembre 2026 al prezzo di 7.500 € f.c. (IVA inclusa).
Un manifesto su due ruote
In un momento storico fatto di piattaforme modulari e produzioni seriali, Italjet Roadster si pone come dichiarazione di intenti: non costruito, ma scolpito. Un ritorno all’età d’oro del design italiano, quando il mezzo era insieme trasporto e oggetto da osservare. L’ispirazione arriva da forme intramontabili, rilette con un impianto tecnico attuale e con l’attenzione tipica del marchio per l’unione tra estetica e funzione.
Motore
Il cuore è un monocilindrico 394 cc, raffreddato a liquido, capace di 31 kW (41,5 CV) a 7.500 giri/min e 41,2 Nm a 6.000 giri/min. Con 151 kg di peso a secco, il Roadster propone un rapporto peso/potenza di riferimento per la categoria dichiarata. La scelta del mono privilegia pienezza ai medi e risposta diretta, assecondando una guida scorrevole tanto in città quanto nei trasferimenti.
DLAS: l’avantreno secondo Italjet
Elemento distintivo è il DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), sistema brevettato che evolve l’idea del monobraccio anteriore visto sul Dragster. Il meccanismo a forbice a due elementi integra nel braccio inferiore perno ruota e supporto fisso del freno, con due risultati chiave:
- Sterzo più preciso, grazie alla cinematica dedicata dell’avantreno.
- Carattere regolabile, con la possibilità di optare per un assetto più rigido e sportivo oppure per una risposta più morbida e confortevole.
Il beneficio percepito è una traiettoria pulita in inserimento e percorrenza, mantenendo assorbimento e comodità sulle imperfezioni.
Design: citazioni e materia
Le fiancate rimandano alle turbine dei jet e incanalano le prese d’aria dei radiatori laterali del mono, definito come il più potente della categoria. La struttura e gran parte dei componenti esterni sono in acciaio e alluminio con impiego ridotto di plastica: una scelta che trasmette matericità e pregio visivo. Dettagli che parlano da soli:
- Cerchi a raggi in alluminio, in coerenza con l’impronta rétro.
- Struttura in alluminio a vista sotto sella, ispirata ai collettori di aspirazione dei motori da competizione.
- Scarico Akrapovič a doppia uscita che incornicia il monoammortizzatore posteriore centrale.
Il tutto compone un linguaggio fatto di superfici tese e soluzioni meccaniche esibite, costruito per catturare lo sguardo.
L’uso preponderante di acciaio e alluminio, insieme ai particolari a vista, valorizza l’approccio “fatto di materia”: meno coperture, più struttura. La scelta Akrapovič per lo scarico aggiunge un tassello tecnico ed estetico coerente con l’impostazione Roadster.
Italjet Roadster è atteso entro settembre 2026 con prezzo indicativo 7.500 € f.c. (IVA inclusa).
