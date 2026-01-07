Il mondo delle moto elettriche continua a sorprendere con nuovi protagonisti inaspettati. Questa volta è il turno di Kalashnikov Concern, l’azienda statale russa celebre per la produzione del leggendario fucile AK-47, che ha presentato la IZH-Enduro, una moto elettrica enduro dotata di sidecar modulare.
Un tre ruote che segna l’ingresso definitivo del produttore di armi nel settore della mobilità elettrica, dopo i precedenti esperimenti con la scrambler IZH-49 e altri concept elettrici.
Dalle armi alle moto elettriche: la strategia di Kalashnikov
Kalashnikov non è nuova al mondo delle due ruote. L’azienda aveva già fatto parlare di sé con la IZH-49, una scrambler dal design nostalgico che aveva attirato l’attenzione proprio per la sua provenienza insolita. Successivamente, aveva mostrato un concept di moto elettrica che anticipava l’interesse del gruppo verso la mobilità a zero emissioni.
La IZH-Enduro rappresenta però un passo avanti concreto: non più solo concept o esperimenti stilistici, ma un veicolo progettato per applicazioni reali e versatili.
Configurazioni multiple e motori intercambiabili
Ciò che rende davvero interessante la IZH-Enduro è la sua modularità. Kalashnikov offre diverse configurazioni per adattarsi a usi differenti:
Opzioni motore elettrico
- Doppio motore hub da 3 kW: ideale per utilizzo urbano e spostamenti cittadini
- Doppio motore hub da 5 kW: progettato per terreni impegnativi e percorsi off-road
- Motore singolo da 4 kW: un compromesso equilibrato tra potenza ed efficienza, con trasmissione a catena sulla ruota posteriore
Opzione endotermica
Per chi preferisce il motore tradizionale, è disponibile anche una variante con motore a benzina da 450 cc, anch’essa con trasmissione a catena sulla ruota posteriore.
Specifiche tecniche della IZH-Enduro elettrica
La versione elettrica della IZH-Enduro monta una batteria agli ioni di litio che alimenta un motore brushless IPMSM (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor).
Prestazioni e autonomia:
- Autonomia: fino a 100 km (variabile in base alle condizioni operative)
- Velocità massima: 120 km/h
- Peso: 220 kg (con sidecar montato)
- Altezza sella: 720 mm
- Passo: 1.385 mm
Trasmissione manuale a 4 marce: una scelta insolita
Un dettaglio che distingue la IZH-Enduro dalla maggior parte delle moto elettriche è la presenza di un cambio manuale a quattro marce con frizione. Una soluzione rara nel mondo elettrico, ma che offre vantaggi specifici:
- Maggiore controllo sulla distribuzione della coppia
- Migliore gestione in salita e su terreni accidentati
- Esperienza di guida più tradizionale per chi proviene dalle moto endotermiche
Il sidecar modulare: versatilità al primo posto
Il vero elemento distintivo della IZH-Enduro è il sidecar, che si discosta dai classici abitacoli per passeggeri. Si tratta piuttosto di un pianale piatto modulare, progettato per essere personalizzato in base alle esigenze specifiche.
Utilizzi possibili:
- Trasporto attrezzature per forze dell’ordine
- Squadre di soccorso e protezione civile
- Avventurieri e viaggiatori che necessitano di spazio cargo
- Applicazioni militari e paramilitari
Oltre al sidecar, la moto può anche trainare un rimorchio, aumentando ulteriormente la capacità di carico per missioni prolungate o trasporti voluminosi.
Destinazione d’uso: professionale prima di tutto
Presentata per la prima volta come concept nel 2018 durante una fiera militare a Mosca, la IZH-Enduro è stata concepita principalmente per utilizzi specializzati:
- Forze dell’ordine
- Squadre di soccorso
- Esploratori outdoor
- Viaggiatori estremi
Secondo Kalashnikov, il veicolo è pensato per offrire “un mezzo di trasporto versatile” in grado di operare in condizioni diverse, dal contesto urbano ai terreni più impervi.
Produzione e disponibilità: ancora incerta
Al momento, la IZH-Enduro non sembra destinata a una produzione di massa per il mercato consumer. Le unità mostrate finora sono ancora in fase di test, e mancano informazioni concrete su:
- Prezzi di vendita
- Omologazioni per mercati internazionali
- Tempistiche di produzione
- Canali di distribuzione
L’impressione è che Kalashnikov stia valutando principalmente forniture per enti governativi e organizzazioni specializzate, piuttosto che un lancio commerciale su larga scala.
Un mercato EV sempre più affollato
L’ingresso di Kalashnikov nel settore delle moto elettriche conferma quanto il mercato dei veicoli a zero emissioni sia diventato attraente per player di ogni tipo. Anche un produttore di armi vede opportunità nella transizione elettrica, seppur con un approccio molto diverso dai costruttori tradizionali.
Difficile che la IZH-Enduro possa competere con marchi consolidati come Ural nel segmento sidecar, ma dimostra quanto sia ampio lo spazio per innovazione e sperimentazione nel mondo EV.
Kalashnikov e la mobilità: un percorso in evoluzione
Oltre alle moto, Kalashnikov ha mostrato interesse anche per altri settori della mobilità elettrica, inclusi progetti di veicoli leggeri e concept futuristici. La IZH-Enduro rappresenta un tassello di una strategia più ampia di diversificazione industriale.
L’azienda sembra voler sfruttare le proprie competenze ingegneristiche e produttive per esplorare nuovi mercati, mantenendo comunque un focus su applicazioni professionali e specializzate piuttosto che sul grande pubblico.
Avrà futuro?
La Kalashnikov IZH-Enduro è un progetto affascinante che dimostra come la mobilità elettrica stia attirando protagonisti da settori completamente diversi. Una moto enduro elettrica con sidecar modulare, cambio manuale e configurazioni multiple: un mix insolito ma coerente con l’approccio pragmatico di un’azienda abituata a produrre strumenti robusti e affidabili.
Resta da vedere se e quando la IZH-Enduro arriverà effettivamente sul mercato, e soprattutto se Kalashnikov riuscirà a trovare la sua nicchia in un settore dominato da marchi con decenni di esperienza nel mondo delle due ruote.
Una cosa è certa: il mondo delle moto elettriche è aperto a tutti, anche ai produttori di AK-47.
Fonte: Kalashnikov.
