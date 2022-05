Kawasaki gamma off-road 2023: KLX110R, KX250, KX450 e KX85

Kawasaki presenta la gamma fuoristrada 2023.

Kawasaki gamma off-road 2023 va a coprire tutti i campi del mondo fuoristradistico. Una varietà di modelli che soddisfa un’ampia platea di appassionati, dal pilota professionista all’endurista estremo, sino ad arrivare a chi ha appena cominciato sulle due ruote.

Kawasaki gamma off-road 2023: KLX110R

I ragazzi meno esperti e quelli, tra di loro, che apprestano ad affrontare i primi campionati, apprezzeranno rispettivamente la KLX110R, la KX65 e la KLX a quattro tempi, che impiega un cambio a 4 rapporti con frizione automatica per un cambio marcia senza fatica. KLX è la moto ideale per imparare le dinamiche della guida fuoristrada. La KX65 due tempi è una moto leggendaria che ha reso orgogliosi tanti padri per le numerose vittorie dei propri figli.

Kawasaki gamma off-road 2023: KX85

Un gradino più in alto e più impegnativo rispetto ai modelli appena citati, troviamo le KX85 I e II, rispettivamente dotate di ruote piccole e grandi. Raffreddate a liquido, sono dotate delle sospensioni Uni-Trak Kawasaki, beneficiando, al contempo, di una raffinatezza nei particolari che le rende competitive ed affidabili. L’affidabilità e la durata sono caratteristiche che i proprietari di Kawasaki promuovono spesso tra le loro conoscenze. Inutile essere veloci un giorno per poi avere la moto ferma ai box il WE seguente. Sono l’affidabilità e la continuità che vincono i campionati.

Kawasaki gamma off-road 2023: KX250

Il KX250 è leader di categoria sia livello nazionale che internazionale. Per il 2023, è dotato di una serie di aggiornamenti che rendono la sua potenza più fruibile nell’erogazione, tramite la modifica dell’iniettore a monte nel condotto di aspirazione e grazie anche alle modifiche delle dimensioni delle valvole ed alla loro inclinazione. La potenza ai bassi regimi è migliorata grazie a un collettore di scarico più lungo. Completano il tutto l’utilizzo di uno pneumatico posteriore più largo e un miglioramento nel primo e secondo rapporto di marcia, oltre ad un affinamento del reparto sospensioni. Il KX250 è destinato a dominare il terreno ancora una volta.

Kawasaki gamma off-road 2023: KX450

Nella classe regina di categoria c’è la potente KX450, la più potente MX di serie che Kawasaki abbia mai prodotto. Creata per dominare tutte le piste del mondiale, la potente KX450 continua a ritagliarsi una invidiabile reputazione per le sue prestazioni da riferimento. Si pone come modello principale di una gamma di prodotti off-road che vanta, in totale, quattro modelli: 2 MX, 250 e 450 e 2 enduro, 250 e 450.

Per quanto riguarda l’enduro, KX450X e KX250X sono entrambe presenti nella nuova gamma, pronte a dare battaglia in ogni speciale.

I modelli KX450X e KX250X sono disponibili anche nelle versioni realizzate dai preparatori KL che prevedono l’istallazione di alcuni componenti come, ad esempio, fari e frecce omologate e impianto di scarico omologato, per avere la possibilità, una volta immatricolate, di poter circolare per le strade pubbliche.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.