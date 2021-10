Realizzata per chi ama farsi notare e vuole per sé una moto unica nel suo genere capace di dominare la strada e di attirare gli sguardi di tutti.

Kawasaki Z H2 SE 2022, la supernaked è pronta a stupire tutti gli appassionati, la sua carta vincente è il compressore integrato progettato e prodotto al 100% dal gruppo Kawasaki. Sfruttando infatti le competenze delle divisioni aerospaziale e turbine, è stata creata una gamma unica di moto con motore supercharged, con particolare focus nel segmento Supersport, Sport Touring e, nel caso della Z H2 SE, Supernaked.

La chiave del concetto motoristico di Z H2 SE è l’uso del balanced supercharged engine che privilegia la coppia ai bassi e medi regimi senza ovviamente sacrificare la spinta e l’urlo agli alti del 4 in linea da 998cc.

Kawasaki Z H2 SE 2022: caratteristiche

Lo stile Sugomi domina totalmente il design unico della Kawasaki Z H2 SE 2022 e pone particolare attenzione sulla presa d’aria asimmetrica, con griglia verde, indispensabile per alimentare il supercharged. La sua linea si sposa perfettamente con il telaio a traliccio, familiare ai fan di Ninja H2, elemento fondamentale per la ciclistica della Z H2 SE, a cui si congiunge un forcellone posteriore bi-braccio. Questi particolari, assieme al manubrio fat-type e alla frizione antisaltellamento assistita, conferiscono al pilota il feeling perfetto per adattarsi alla potenza e allo stile di guida di questa Supernaked.

Fari e illuminazione sono totalmente full led e sono abbinati all’ampio display a colori TFT a cui potersi connettere tramite bluetooth col proprio smartphone, grazie all’ultima versione aggiornata dell’app Rideology di Kawasaki.

Ricco il pacchetto elettronico: quick shifter in innesto e scalata di marcia, frenata integrata, launch control, controllo di trazione selezionabile su tre livelli, power modes e cruise control: una raffinata gestione elettronica affiancata allo stile aggressivo e tagliente della moto.

Nel particolare la Z H2 SE offre sospensioni elettroniche KECS basate sulla tecnologia Showa Skyhook, per effetto della quale l’assetto della moto rimane sempre stabile, grazie alla capacità di reagire e adattarsi in frazioni di secondo alle condizioni del manto stradale. Inoltre, il pacchetto freno anteriore Brembo, è composto da pinze radiali monoblocco Stylema e da una pompa freno anteriore sempre Brembo che offre un’elevata capacità di arresto e un miglior controllo della frenata.

Il tocco finale è uno speciale pacchetto grafico che distingue il modello SE, a partire dalla colorazione inedita per il 2022: Metallic Diablo Black/Golden Blazed Green.

