KTM svela la 300 EXC Hardenduro 2026, evoluzione di un’icona dell’enduro estremo. Il nuovo modello si presenta con sospensioni raffinate, dettagli tecnici mirati e una dotazione pensata per affrontare i terreni più difficili. La forcella WP XACT a cartuccia chiusa introduce un sistema di regolazione manuale del precarico, mentre il mono WP XPLOR PDS è ottimizzato per migliorare il bilanciamento. Completano l’insieme una nuova ventola di serie, protezioni dedicate e componenti selezionati dal catalogo PowerParts.
Un nuovo riferimento per l’enduro estremo
KTM conferma il suo impegno nelle discipline off-road più dure presentando la nuova KTM 300 EXC Hardenduro 2026, versione dedicata ai tracciati dove tecnica, resistenza e affidabilità sono messe a dura prova. Testata e portata al successo dal campione del mondo Manuel Lettenbichler, la moto si propone come scelta d’eccellenza per chi pratica l’enduro nelle sue forme più impegnative.
Aggiornata in ogni dettaglio, la 300 EXC Hardenduro si distingue per soluzioni tecniche che puntano alla massima efficacia, senza compromessi. Il telaio arancione lucido, le nuove grafiche e le finiture anodizzate arancioni ne completano il carattere deciso.
Sospensioni raffinate e pronte per l’estremo
Elemento chiave della nuova versione è la forcella WP XACT da 48 mm, che utilizza una tecnologia a cartuccia chiusa con una novità assoluta: un sistema di regolazione del precarico manuale, che agisce direttamente sulla molla interna.
Il sistema consente un’escursione di 4 mm con un risparmio di peso pari a 200 grammi. La semplicità di utilizzo permette ai piloti di modificare la taratura in base al terreno, direttamente sul campo, senza utensili.
Anche il monoammortizzatore posteriore WP XPLOR PDS è stato ritarato per garantire maggiore equilibrio tra anteriore e posteriore e aumentare la trazione su fondi scivolosi o irregolari.
Raffreddamento migliorato e maggiore protezione
Per affrontare senza rischi le lunghe giornate di gara e i passaggi tecnici più lenti, la ventola del radiatore è ora montata di serie. A supportarla arriva un nuovo tappo radiatore filettato, progettato per facilitare le operazioni di apertura e controllo.
Il sistema carburante è stato ottimizzato con un connettore CPC protetto da un tappo dedicato, che evita infiltrazioni di fango o danni durante le fasi più concitate. Un dettaglio importante che fa la differenza nei contesti estremi.
Componenti dedicati e look inconfondibile
La 300 EXC Hardenduro 2026 si distingue dal resto della gamma EXC per una serie di elementi sviluppati specificamente per l’impiego in gara:
- Ruote Factory con cerchi e raggi neri, mozzi e nippli anodizzati arancioni
- Piastre forcella CNC nere, rigide e precise
- Sella antiscivolo nera in stile Factory
- Kit paramotore in dotazione
- Selettore mappe al manubrio
- Manopole ODI grigie extra soft
- Paramani chiusi, ideali per le condizioni più dure
- Disco anteriore flottante con protezione
- Disco posteriore pieno con protezione dedicata
- Cinghie di sollevamento anteriore e posteriore
- Staffe motore nere anodizzate
Ogni dettaglio è pensato per massimizzare la funzionalità e la resistenza, senza rinunciare a uno stile coerente con l’identità KTM.
Estetica racing e funzionalità reale
Il design si conferma immediatamente riconoscibile, grazie al telaio arancione lucido, alle grafiche bianche e nere e alla presenza di numerosi dettagli provenienti dal catalogo KTM PowerParts.
Il nuovo modello mantiene un’equilibrata miscela di estetica aggressiva e funzionalità, con componenti pensati per affrontare passaggi tecnici, urti e condizioni ambientali difficili. La KTM 300 EXC Hardenduro 2026 sarà disponibile a partire da novembre al prezzo di 13.590 € (IVA inclusa, franco concessionario).
