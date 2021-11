KTM presenta due nuove versioni di “THE BEAST”: "R" e "R EVO" con sospensioni WP APEX semi-attive di seconda generazione.

L’iconica KTM 1290 Super Duke R, riconosciuta come la naked più potente e tecnologicamente avanzata, si rinnova per 2022 e si presenta quindi in una nuova declinazione EVO. Tuttavia la versione più estrema della “Bestia” ha sospensioni WP semi-attive di 2a generazione dotate di tecnologia SAT (Semi-Active Technology). Inoltre, di serie sono previste tre modalità di smorzamento – COMFORT, STREET e SPORT – oltre alla possibilità di modificare il precarico del mono-ammortizzatore fino a 20 mm agendo dal menù a manubrio e visualizzando le variazioni sull’ampio display TFT. Attraverso incrementi su 10 livelli, da 0% a 100% (che corrispondono a 2 mm ciascuno), il pilota può trovare il set-up ottimale.



















































































KTM 1290 Super Duke R 2022: SUSPENSION PRO

In aggiunta alle regolazioni di serie, il pacchetto opzionale SUSPENSION PRO offre tre ulteriori modalità di smorzamento: TRACK, ADVANCED e AUTO.

TRACK imposta la taratura più rigida possibile, sviluppata internamente dai tester KTM per offrire il set-up ideale per un track day, in particolare sulle piste più veloci dove serve avere il massimo sostegno nelle staccate più decise e nelle accelerazioni più brutali.

imposta la taratura più rigida possibile, sviluppata internamente dai tester KTM per offrire il set-up ideale per un track day, in particolare sulle piste più veloci dove serve avere il massimo sostegno nelle staccate più decise e nelle accelerazioni più brutali. ADVANCED consente al pilota di selezionare il livello desiderato di smorzamento per forcella e mono-ammortizzatore su una scala da 1 a 8. Questa possibilità soddisfa i piloti più tecnici, che cercano sempre la messa a punto ottimale per il loro stile di guida e che vogliono sfruttare il sistema per guadagnare fino all’ultimo centesimo nei tempi sul giro.

consente al pilota di selezionare il livello desiderato di smorzamento per forcella e mono-ammortizzatore su una scala da 1 a 8. Questa possibilità soddisfa i piloti più tecnici, che cercano sempre la messa a punto ottimale per il loro stile di guida e che vogliono sfruttare il sistema per guadagnare fino all’ultimo centesimo nei tempi sul giro. AUTO è la modalità più intelligente delle tre. E’ infatti in grado di comprendere lo stile di guida del pilota e adattare automaticamente il livello di smorzamento richiesto: morbido e confortevole quando ci si muove in città, sostenuto e più preciso quando si aggredisce un veloce passo di montagna. La regolazione automatica passa da una modalità preimpostata a un’altra in modo istantaneo e senza alcuna interferenza sulla guida.

L’opzione SUSPENSION PRO prevede inoltre tre livelli automatici di precarico: LOW, STANDARD e HIGH. Quando viene selezionato, la sospensione posteriore regola il precarico in base al peso del pilota e a uno dei tre assetti selezionati:

LOW : assetto rilassato, meno aggressivo, con un’altezza della sella ridotta

: assetto rilassato, meno aggressivo, con un’altezza della sella ridotta STANDARD : assetto neutro e ben bilanciato

: assetto neutro e ben bilanciato HIGH: assetto aggressivo, con l’avantreno più caricato, pensato per danzare più velocemente tra i cordoli di un circuito.

Inoltre è possibile impostare l’Anti-Dive, per evitare affondamenti eccessivi della forcella nelle frenate più intense. Ovviamente anche questa, come la maggioranza delle funzioni elettroniche, si può disattivare.

La KTM 1290 Super Duke R e la KTM 1290 Super Duke R EVO continuano a disporre dei riding mode RAIN, STREET, SPORT, e degli opzionali TRACK e PERFORMANCE, che regalano ai piloti il massimo controllo della potenza e della trazione. Tuttavia la selezione di una qualunque di queste impostazioni può avvenire durante la marcia.

KTM 1290 Super Duke R 2022: Motore LC8

Il motore è il famoso LC8 da 1.301 cc che eroga una potenza massima di 180 CV ed una coppia massima di 140 Nm. Tuttavia la risposta del motore è ulteriormente esaltata dal nuovo comando dell’acceleratore “Quick Turn”, la cui corsa totale è stata ridotta di 7° e si completa ora in 65°. E’ infatti una soluzione pensata per migliorare la reattività del motore e ridurre l’angolazione del polso e del gomito del pilota in pista.

KTM 1290 Super Duke R 2022: Colori e disponibilità

Le nuove KTM 1290 Super Duke R e la KTM 1290 Super Duke R EVO vengono proposte con due nuove combinazioni cromatiche: blu/arancione e argento/arancione. Il telaio arancione firmato KTM, riservato unicamente ai modelli KTM “R”, e le ruote a cinque razze dello stesso colore, completano la dotazione.

Infine, entrambe le versioni arriveranno nei concessionari KTM a partire da gennaio 2022.

—–

