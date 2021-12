Divertente monocilindrico da 43 CV da godere anche in fuoristrada

La casa austriaca presenta la nuova KTM 390 Adventure 2022, riferimento nel segmento delle Travel Enduro di piccola cilindrata grazie al rapporto peso-potenza, all’agilità nella guida su strada e fuoristrada. Il modello 2022 viene proposto con nuove grafiche e alcuni aggiornamenti chiave, che la avvicinano più che mai alle KTM ADVENTURE di cilindrata superiore. Tuttavia, arriverà nei concessionari KTM a partire da fine gennaio 2022, il prezzo di vendita è ancora da confermare.

La principale novità del MY 2022 riguarda l’elettronica e la possibilità di utilizzare due modalità di guida: STREET e OFFROAD. In particolare, il controllo di trazione OFFROAD consente di guidare in fuoristrada controllando appieno le perdite di aderenza della ruota posteriore e gestire al meglio la guida sui terreni sconnessi o bagnati.

























































































Sempre in ottica offroad, la 390 Adventure 2022 è stata equipaggiata con una coppia di cerchi in alluminio pressofuso ancora più robusti, caratterizzati da un disegno a cinque razze (anziché sei), che permette di ottenere maggiore rigidità e resistenza alle sollecitazioni. Due le colorazioni: Black e Orange.

La 390 è spinta da un motore monocilindrico a 4 tempi omologato Euro 5, che eroga una potenza massima di 43 CV ed una coppia di 37 Nm. Il telaio è a traliccio in acciaio. Completano la dotazione l’acceleratore RIDE BY WIRE.

KTM 390 Adventure 2022: caratteristiche principali

Elettronica migliorata e nuova modalità di guida OFFROAD per divertirsi in fuoristrada;

Ruote più robuste e resistenti;

Motore Euro 5 da 43 CV e 37 Nm di coppia;

Elettronica al top nel segmento, inclusi ABS e controllo di trazione sensibili all’angolo di piega;

Ciclistica derivata dall’esperienza di KTM nei Rally Raid;

Telaietto posteriore a traliccio in acciaio imbullonato in soli quattro punti;

Sospensioni WP APEX regolabili per affrontare qualunque terreno;

Freni BYBRE con dischi da 320 ant. e 280 mm post., ABS a due canali;

Serbatoio da 14,5 l e autonomia vicina ai 400 km;

Sella realizzata in due parti e sovrastrutture create per ottimizzare l’ergonomia;

Grafiche esclusive Black e Orange.

Offerte per motociclisti su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!