Il nuovo Kymco People R Hybrid ridefinisce il concetto di scooter urbano: linee moderne, finiture curate e tecnologia ibrida per migliorare efficienza e prestazioni. Dotato di un motore 125 cc quattro tempi, supportato da un sistema elettrico integrato che assiste le partenze, il People R Hybrid offre comfort, sicurezza e connettività senza compromessi. ABS, controllo di trazione, strumentazione LCD e doppia presa USB sono solo alcune delle dotazioni pensate per chi vive la città ogni giorno.
Kymco People R Hybrid: lo scooter urbano con cuore elettrificato
Il nuovo Kymco People R Hybrid si presenta come un punto di svolta nella gamma People, consolidando i valori di sempre — comfort, funzionalità e stile — e aggiungendo un’anima elettrificata pensata per l’uso quotidiano.
L’estetica si ispira alle linee moderne delle grandi città: superfici pulite, profili ben definiti, proporzioni bilanciate e un’attenzione maniacale ai dettagli. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici full LED che garantiscono una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione, contribuendo a un aspetto tecnologico e raffinato.
Le finiture premium e i materiali di qualità trasmettono un’immediata sensazione di cura e solidità, mentre la pedana piatta, i paramani, il parabrezza e il bauletto in tinta di serie completano un look ricco e coerente.
Comfort e tecnologia a bordo: dalla chiave smart al vano sottosella intelligente
Il People R Hybrid è pensato per facilitare ogni gesto quotidiano. La strumentazione LCD retroilluminata offre una visualizzazione nitida delle principali informazioni di marcia: velocità, contagiri, chilometri percorsi e livello carburante. L’approccio al veicolo è completamente keyless: grazie al sistema smart key di terza generazione, si accede allo scooter, al vano sottosella e al tappo carburante senza mai usare la chiave fisica.
La praticità è uno dei capisaldi del modello. Il vano sottosella, ben sagomato e provvisto di divisorio interno, ospita comodamente un casco integrale e altri oggetti. Due prese USB, una Type-C nel retroscudo e una classica nel sottosella, permettono di ricaricare dispositivi elettronici anche durante la guida o in sosta.
Motore 125 cc e sistema ibrido IGS: più reattività, meno consumi
Il cuore del People R Hybrid è un monocilindrico quattro tempi da 125 cc, raffreddato a liquido e dotato di distribuzione a 4 valvole OHC. I numeri raccontano una meccanica efficace: 12,6 CV (9,3 kW) a 8.000 giri/min e 11,2 Nm di coppia a 6.000 giri/min, ideali per affrontare il traffico urbano con brillantezza.
Ma la vera novità è il sistema ibrido integrato IGS. Il motorino d’avviamento, collegato direttamente allo statore, funziona anche come generatore di coppia aggiuntiva nei primi metri dopo la partenza. Questo assiste il motore termico, rendendo la ripresa più rapida e morbida, soprattutto in situazioni di stop-and-go o agli incroci. Il sistema gestito elettronicamente garantisce anche una migliore efficienza nei consumi e una riduzione delle emissioni, in linea con le esigenze della mobilità urbana di oggi.
Ciclistica equilibrata: maneggevolezza e comfort su ogni superficie
Dal punto di vista ciclistico, il People R Hybrid conserva l’impostazione che ha reso la famiglia People tra le preferite dagli scooteristi urbani. La ruota anteriore da 16 pollici offre una guida precisa e stabile anche su fondi irregolari, come pavé o strade dissestate, mentre quella posteriore da 14 pollici consente di recuperare spazio nel vano sottosella senza compromettere l’equilibrio dinamico.
La forcella telescopica anteriore e la coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico assicurano comfort e risposta progressiva, anche con il passeggero o a pieno carico.
Sicurezza su ogni fondo: ABS, TCS e controllo totale
La dotazione di sicurezza è di livello superiore per la categoria. Il sistema frenante è composto da doppio disco, assistito da ABS per evitare il bloccaggio in frenate d’emergenza. A supporto del pilota anche il controllo di trazione (TCS), fondamentale su superfici viscide o con scarsa aderenza.
La posizione in sella — a 800 mm da terra — e un peso contenuto di 134 kg lo rendono adatto sia a conducenti esperti che a chi muove i primi passi nel mondo della mobilità urbana su due ruote.
Il nuovo Kymco People R Hybrid sarà disponibile prossimamente e affiancherà il già noto People 125 S all’interno della gamma del marchio.
Scheda tecnica Kymco People R Hybrid
|Caratteristica
|Valore
|Motore termico
|125 cc, 4T, OHC, 4 valvole
|Potenza
|9,3 kW (12,6 CV) a 8.000 giri/min
|Coppia
|11,2 Nm a 6.000 giri/min
|Sistema ibrido
|Boost elettrico in partenza (IGS)
|Raffreddamento
|Liquido
|Trasmissione
|Variatore automatico
|Freni
|Doppio disco con ABS
|Controllo di trazione
|Sì (TCS)
|Sospensioni
|Telescopica / doppio ammortizzatore regolabile
|Ruote
|Ant. 16” / Post. 14”
|Peso
|134 kg
|Altezza sella
|800 mm
|Strumentazione
|LCD multifunzione retroilluminata
|Prese USB
|Type-C + USB standard
|Sistema keyless
|3ª generazione
|Dotazione di serie
|Bauletto, parabrezza, paramani
