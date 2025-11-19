Il Kymco X-TOWN ST 250 unisce stile sportivo, comfort da GT e praticità per la guida urbana. Spinto da un motore da 23,1 CV e dotato di pedana piatta, vano sottosella ampio, ABS e controllo di trazione, è uno scooter completo per affrontare la città e i tratti extraurbani. Disponibile a partire da 4.690 euro.
Design sportivo e funzionalità GT
Con il nuovo X-TOWN ST, Kymco amplia la propria offerta nel segmento scooter GT, rivolgendosi a chi cerca un mezzo pratico e confortevole, ma con una forte impronta stilistica sportiva. Il design si distingue per le linee tese e dinamiche, ispirate ai maxi scooter sportivi della casa. Le superfici spigolose e il gruppo ottico full LED anteriore e posteriore accentuano il carattere moderno dello scooter, rendendolo visibile e riconoscibile in ogni condizione di luce.
A supportare l’estetica, materiali e finiture sono pensati per coniugare solidità e raffinatezza, con attenzione anche alla dotazione tecnologica. Tra gli elementi di rilievo troviamo:
- Strumentazione TFT a colori
- Avviamento keyless
- Presa USB per ricarica dispositivi
L’ampia pedana piatta, poco comune nella categoria, è una caratteristica che garantisce comfort alla guida e aumenta la capacità di carico complessiva.
Comfort e praticità: pensato per tutti i giorni
Il vano sottosella del Kymco X-TOWN ST è uno dei punti di forza del progetto. È in grado di accogliere un casco integrale più altri oggetti, rendendolo adatto sia agli spostamenti quotidiani che alle brevi escursioni nel weekend. Un ulteriore vano nel retroscudo, utile per riporre lo smartphone durante la ricarica o altri oggetti di piccole dimensioni, conferma l’impronta funzionale del mezzo.
La sella a due livelli, ampia e ben imbottita, offre comfort anche al passeggero, mentre la posizione di guida rilassata, con manubrio ben posizionato, è ideale tanto nel traffico quanto nei tratti extraurbani. L’altezza della seduta, fissata a 770 mm, assicura un facile appoggio anche per motociclisti di statura contenuta.
Motore brillante, consumi contenuti
Il nuovo X-TOWN ST 250 è spinto da un motore monocilindrico 4 tempi da 246,3 cc, in grado di erogare 23,1 CV a 7.500 giri/min e una coppia massima di 22,8 Nm a 6.000 giri/min. L’unità è pensata per offrire riprese rapide e una velocità di punta adatta anche ai tratti autostradali, rendendolo uno scooter versatile anche per gli spostamenti a lungo raggio.
Il motore è accoppiato a un peso contenuto di 184 kg, garantendo buone prestazioni in accelerazione, con consumi ottimizzati per contenere i costi d’esercizio. Il serbatoio da 10,5 litri contribuisce a garantire un’autonomia soddisfacente, ideale per chi percorre lunghe distanze senza frequenti soste per il rifornimento.
Ciclistica equilibrata e dotazioni di sicurezza
Il telaio in tubi d’acciaio, abbinato alla forcella telescopica anteriore e alla coppia di ammortizzatori posteriori regolabili, garantisce una guida stabile e confortevole, sia in ambito urbano che extraurbano. Il comparto freni prevede:
- Disco anteriore
- Disco posteriore
- Sistema ABS di serie
Per aumentare la sicurezza in ogni condizione di guida, il controllo di trazione (disattivabile) è incluso di serie, una dotazione non scontata nel segmento. Le ruote da 13 pollici all’anteriore e 12 pollici al posteriore permettono una buona manovrabilità in città e offrono lo spazio necessario per il sottosella ampio, mantenendo un buon bilanciamento tra maneggevolezza e capacità di carico.
Dotazioni complete per la mobilità quotidiana
Il Kymco X-TOWN ST nasce per essere uno scooter completo, adatto all’uso quotidiano e dotato di tutte le soluzioni pratiche richieste oggi dagli utenti urbani. Oltre alle dotazioni già menzionate, offre:
- Faro full LED
- Comandi ergonomici
- Schermo TFT con informazioni chiare
- Sistema keyless
Il nuovo Kymco X-TOWN ST 250 è disponibile nelle colorazioni Antracite e Nero a partire da 4.690 euro franco concessionario.
