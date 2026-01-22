Benelli amplia l’offerta 125 2026 con la nuova BKX S dall’impronta più street. La moto punta su volumi compatti, ergonomia studiata a Pesaro e un’estetica giovane con firma luminosa a Led. La base tecnica include telaio a traliccio in acciaio, sospensioni regolabili (forcella Ø41 mm; escursione 150 mm sulla S e 180 mm sull’altra), motore 125 Euro 5+ da 15 CV e serbatoio da 12 litri. Freni con ABS monocanale e dotazioni come LCD, USB e full LED. BKX 125 S costa 3.390 € f.c.
Design firmato Pesaro: linee pulite e volumi compatti
La BKX 125 S è disegnata dal Centro Stile Benelli di Pesaro e punta su un design pulito, superfici levigate e ingombri contenuti, con parti poco sporgenti. È un approccio che cerca una lettura immediata: moto compatta, riconoscibile già da ferma, con un’impostazione visiva giovane.
Il gruppo ottico anteriore punta su una firma luminosa netta: due “lame” di luce a Led che danno identità al frontale. A completare il quadro arrivano scelte pratiche e curate, come gli indicatori di direzione posteriori integrati con stop e luci di posizione, una soluzione che pulisce la coda e contribuisce alla riconoscibilità.
La BKX 125 S adotta grafiche bicolore ad alto contrasto, pensate per mettere in evidenza un carattere più “fun” e un’attitudine urbana. Il risultato è un colpo d’occhio deciso, coerente con l’idea di una 125 agile e reattiva.
Telaio a traliccio e ergonomia
Sotto la carrozzeria troviamo un nuovo telaio a traliccio di tubi in acciaio, sviluppato dall’R&D di Pesaro con l’obiettivo di offrire precisione di guida e facilità d’uso. Nel progetto, l’ergonomia ha un ruolo centrale: è stata studiata, testata e sviluppata a Pesaro per favorire il movimento in sella e definire una posizione di guida attiva, adatta a chi vuole imparare e divertirsi senza sentirsi “ingabbiato”.
Questa scelta si riflette anche nell’idea di volumi compatti: quando la moto è snella e raccolta, la gestione alle basse velocità e nelle manovre diventa più naturale, un aspetto importante per chi è alle prime esperienze o usa la moto tutti i giorni.
Sospensioni regolabili
Per il comparto sospensioni troviamo una forcella anteriore Ø 41 mm completamente regolabile in precarico, compressione ed estensione. Nel set-up e nell’escursione sono 150 mm per la BKX 125 S. Al posteriore c’è un monoammortizzatore con leveraggio progressivo, regolabile nel precarico e in estensione. È una dotazione che permette interventi puntuali sull’assetto, utile per adattare la risposta della moto al contesto: asfalto, pavé cittadino e strade extraurbane.
Motore 125 Euro 5+: 15 CV e serbatoio da 12 litri
La BKX S monta l’ultima evoluzione del monocilindrico Benelli raffreddato a liquido. Parliamo di un 125 cc Euro 5+ con alesaggio x corsa 54 x 54,5 mm, capace di erogare 15 CV (11 kW) a 9.500 giri/min e 12,1 Nm a 7.000 giri/min: valori allineati con i limiti della patente A1.
L’impostazione mira a un uso polivalente e alla facilità: un’erogazione adatta alla città, ma con la possibilità di divertirsi anche fuori dall’ambiente urbano. L’autonomia viene supportata da consumi contenuti e da un dato concreto: serbatoio da 12 litri.
BKX 125 S: ruote da 17”, sella 820 mm e 142 kg
La BKX 125 S è la variante più stradale e sportiva. L’equipaggiamento che la caratterizza include cerchi in lega da 17” e un assetto più orientato alla guida su asfalto, pensato per muoversi con disinvoltura nel traffico e affrontare anche strade con molte curve. Tre numeri aiutano a inquadrarla:
- altezza sella: 820 mm
- peso: 142 kg
- escursione forcella: 150 mm
Freni con ABS monocanale e dotazioni di serie
La moto è dotata di un impianto frenante con ABS monocanale. Davanti troviamo un disco da 280 mm con pinza a quattro pistoncini, mentre dietro c’è un disco da 240 mm. La scelta mira a offrire risposta pronta alle richieste del pilota, con l’assistenza dell’ABS su una piattaforma pensata anche per chi sta maturando esperienza. La dotazione di serie include:
- strumentazione LCD compatta e leggibile in diverse condizioni;
- presa USB per ricaricare smartphone e dispositivi;
- illuminazione full LED.
Prezzo e colori della BKX 125 S
La BKX 125 S viene proposta al prezzo di 3.390 € f.c. nelle seguenti colorazioni:
- Pastel Grey/Carbon Black
- Gres White/Avio Blue
- Pure White/Oxide Green