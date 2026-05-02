Morbidelli N125V, la nuova naked V-Twin da 125 cc

La Morbidelli N125V entra nel segmento delle ottavo di litro con una formula tecnica fuori dal comune: motore V-Twin 125, telaio con forcella rovesciata, forcellone monobraccio, pneumatici larghi e un design da naked di cilindrata superiore.

Morbidelli N125V
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Morbidelli, Moto Stradali 125

Informazioni chiave:

  • La Morbidelli N125V adotta un motore bicilindrico a V da 124,9 cc, raffreddato a liquido, con 14 CV a 9.500 giri/min e 10,9 Nm a 6.500 giri/min.
  • La ciclistica punta in alto con forcella upside-down da 37 mm, forcellone monobraccio in alluminio, freno anteriore da 300 mm e ABS a doppio canale.
  • La moto è già in vendita a 4.290 euro f.c. nelle colorazioni Track Blue e Storm Grey.

La Morbidelli N125V porta nel segmento 125 una ricetta insolita e molto ambiziosa. Motore bicilindrico a V, ciclistica raffinata, design minimale e dettagli tecnici rari in questa cilindrata trasformano questa naked in una proposta pensata per chi cerca qualcosa di più di una semplice entry level. La moto è già disponibile da 4.290 euro f.c.

La piattaforma N-V ridefinisce il posizionamento della Morbidelli N125V

La piattaforma Morbidelli N-V nasce per rompere gli schemi della categoria. L’idea di fondo è semplice ma molto precisa: offrire a una naked di piccola cilindrata un impianto tecnico, ergonomico ed estetico che ricordi da vicino quello di una moto media, senza perdere accessibilità e facilità d’uso. La N125V prova infatti a tradurre questa ambizione in componentistica visibile, architettura del motore e postura di guida, rendendo subito percepibile il salto di impostazione rispetto a molte concorrenti dirette.

Il motore V-Twin 124,9 cc 

II motore della Morbidelli N125V
II motore della Morbidelli N125V © Morbidelli

L’elemento tecnico che definisce davvero la Morbidelli N125V è il propulsore. La moto adotta un bicilindrico a V da 124,9 cm³, soluzione rara nella cilindrata, con distribuzione a 6 valvole, cioè 3 valvole per cilindro, e raffreddamento a liquido. La potenza massima è di 14 CV, pari a 10,3 kW, a 9.500 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge 10,9 N·m a 6.500 giri/min. I dati di alesaggio e corsa sono 42 x 45 mm, con una configurazione che punta a una risposta vivace ma gestibile, adatta sia al commuting sia a una guida più brillante nel misto.

Cambio a sei marce e trasmissione a catena 

Il bicilindrico della N125V è abbinato a una trasmissione coerente con il carattere della moto. La frizione è multidisco in bagno d’olio, il cambio è a 6 marce e la trasmissione finale è a catenaMorbidelli punta così su una base tecnica che possa risultare familiare a chi arriva da una prima esperienza motociclistica, ma anche sufficientemente completa per chi cerca una 125 con un taglio più maturo e meno scolastico.

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All’anteriore, la Morbidelli N125V utilizza una forcella telescopica upside-down da 37 mm, con un’escursione di 120 mm. Se il V-Twin è il cuore del progetto, il dettaglio più scenografico e più raro è il forcellone monobraccio in alluminio. Il monobraccio lavora in abbinamento a un monoammortizzatore con precarico molla regolabile, contribuendo a dare alla ciclistica un’impostazione più ricercata rispetto alla media della categoria.

Cerchi da 17 pollici e pneumatici larghi 

La N125V monta cerchi in lega di alluminio da 17 pollici, soluzione coerente con il look da naked e con una dinamica di guida più motociclistica. Le misure degli pneumatici sono particolarmente generose per una 125: 110/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore, entrambi CST.

La frenata usa dischi da 300 e 240 mm con ABS a doppio canale

L’impianto frenante è un altro dei punti forti: davanti troviamo un disco da 300 mm con pinza a 4 pistoncini, mentre dietro è previsto un disco da 240 mm con pinza a 2 pistoncini. Entrambi sono supportati da un sistema ABS a doppio canale.

Il design minimalista lavora su scarico, codino e firma luminosa

Il design della Morbidelli N125V
Il design della Morbidelli N125V © Morbidelli

Dal punto di vista estetico, la Morbidelli N125V sceglie una linea pulita e moderna. Le sovrastrutture sono essenziali, ma la moto mantiene una forte personalità grazie ad alcuni elementi molto riconoscibili, come il doppio scarico corto sovrapposto sul lato destro, il codino rastremato e il faro anteriore LED con una firma luminosa esclusiva a forma di T rovesciata.

La posizione di guida punta su equilibrio tra sportività e uso quotidiano

La posizione di guida della N125V è sportiva ma rilassata. Un ruolo importante lo gioca il manubrio largo, che aiuta a mantenere controllo e naturalezza nei cambi di direzione, mentre l’altezza sella di 795 mm contribuisce a rendere la moto accessibile a un’ampia fascia di utenti. La combinazione tra ergonomia, impostazione del busto e accessibilità della sella suggerisce una moto pensata per essere usata tutti i giorni senza risultare stancante, ma capace di restituire una sensazione più piena e più motociclistica rispetto a una 125 standard.

Il peso in ordine di marcia è di 185 kg, ha poi una capacità del serbatoio di 16 litri, una capacità di carico massima di 180 kg ed una velocità massima di 99 km/h. La Morbidelli N125V non cerca di impressionare con un’elettronica eccessiva, ma adotta una dotazione coerente con il suo posizionamento. La moto offre illuminazione full LED e una strumentazione LCD essenziale ma completa.

La Morbidelli N125V è già in vendita in due colorazioni

La nuova naked è già arrivata presso la rete dei concessionari Morbidelli ed è proposta a 4.290 euro f.c.. Le colorazioni disponibili al lancio sono due: Track Blue, che mette in evidenza l’azzurro distintivo del marchio, e Storm Grey, versione più sobria ma con il contrasto dei cerchi rossi.

Le caratteristiche tecniche della Morbidelli N125V

Le caratteristiche tecniche della Morbidelli N125V
Le caratteristiche tecniche della Morbidelli N125V © Morbidelli
  • Modello: Morbidelli N125V
  • Segmento: Naked V-Twin
  • Cilindrata: 124,9 cc
  • Motore: V-Twin, 4 tempi, 6 valvole
  • Alesaggio x corsa: 42 x 45 mm
  • Potenza massima: 14 CV a 9.500 giri/min
  • Coppia massima: 10,9 N·m a 6.500 giri/min
  • Raffreddamento: a liquido
  • Frizione: multidisco in bagno d’olio
  • Cambio: 6 marce
  • Trasmissione finale: catena
  • Sospensione anteriore: forcella telescopica upside-down da 37 mm
  • Escursione forcella: 120 mm
  • Sospensione posteriore: monoammortizzatore con precarico regolabile
  • Freno anteriore: disco da 300 mm, pinza a 4 pistoncini
  • Freno posteriore: disco da 240 mm, pinza a 2 pistoncini
  • Sistema frenante: ABS a doppio canale
  • Ruote: lega di alluminio
  • Pneumatico anteriore: 110/70R17 CST
  • Pneumatico posteriore: 150/60R17 CST
  • Capacità serbatoio: 16 litri
  • Peso in ordine di marcia: 185 kg
  • Capacità di carico massima: 180 kg
  • Velocità massima: 99 km/h
  • Altezza sella: 795 mm
  • Strumentazione: LCD
  • Prezzo: 4.290 euro f.c.
  • Colori: Track Blue, Storm Grey

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