Informazioni chiave:
- La Morbidelli N125V adotta un motore bicilindrico a V da 124,9 cc, raffreddato a liquido, con 14 CV a 9.500 giri/min e 10,9 Nm a 6.500 giri/min.
- La ciclistica punta in alto con forcella upside-down da 37 mm, forcellone monobraccio in alluminio, freno anteriore da 300 mm e ABS a doppio canale.
- La moto è già in vendita a 4.290 euro f.c. nelle colorazioni Track Blue e Storm Grey.
La Morbidelli N125V porta nel segmento 125 una ricetta insolita e molto ambiziosa. Motore bicilindrico a V, ciclistica raffinata, design minimale e dettagli tecnici rari in questa cilindrata trasformano questa naked in una proposta pensata per chi cerca qualcosa di più di una semplice entry level. La moto è già disponibile da 4.290 euro f.c.
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La piattaforma N-V ridefinisce il posizionamento della Morbidelli N125V
La piattaforma Morbidelli N-V nasce per rompere gli schemi della categoria. L’idea di fondo è semplice ma molto precisa: offrire a una naked di piccola cilindrata un impianto tecnico, ergonomico ed estetico che ricordi da vicino quello di una moto media, senza perdere accessibilità e facilità d’uso. La N125V prova infatti a tradurre questa ambizione in componentistica visibile, architettura del motore e postura di guida, rendendo subito percepibile il salto di impostazione rispetto a molte concorrenti dirette.
Il motore V-Twin 124,9 cc
L’elemento tecnico che definisce davvero la Morbidelli N125V è il propulsore. La moto adotta un bicilindrico a V da 124,9 cm³, soluzione rara nella cilindrata, con distribuzione a 6 valvole, cioè 3 valvole per cilindro, e raffreddamento a liquido. La potenza massima è di 14 CV, pari a 10,3 kW, a 9.500 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge 10,9 N·m a 6.500 giri/min. I dati di alesaggio e corsa sono 42 x 45 mm, con una configurazione che punta a una risposta vivace ma gestibile, adatta sia al commuting sia a una guida più brillante nel misto.
Cambio a sei marce e trasmissione a catena
Il bicilindrico della N125V è abbinato a una trasmissione coerente con il carattere della moto. La frizione è multidisco in bagno d’olio, il cambio è a 6 marce e la trasmissione finale è a catena. Morbidelli punta così su una base tecnica che possa risultare familiare a chi arriva da una prima esperienza motociclistica, ma anche sufficientemente completa per chi cerca una 125 con un taglio più maturo e meno scolastico.
All’anteriore, la Morbidelli N125V utilizza una forcella telescopica upside-down da 37 mm, con un’escursione di 120 mm. Se il V-Twin è il cuore del progetto, il dettaglio più scenografico e più raro è il forcellone monobraccio in alluminio. Il monobraccio lavora in abbinamento a un monoammortizzatore con precarico molla regolabile, contribuendo a dare alla ciclistica un’impostazione più ricercata rispetto alla media della categoria.
Cerchi da 17 pollici e pneumatici larghi
La N125V monta cerchi in lega di alluminio da 17 pollici, soluzione coerente con il look da naked e con una dinamica di guida più motociclistica. Le misure degli pneumatici sono particolarmente generose per una 125: 110/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore, entrambi CST.
La frenata usa dischi da 300 e 240 mm con ABS a doppio canale
L’impianto frenante è un altro dei punti forti: davanti troviamo un disco da 300 mm con pinza a 4 pistoncini, mentre dietro è previsto un disco da 240 mm con pinza a 2 pistoncini. Entrambi sono supportati da un sistema ABS a doppio canale.
Il design minimalista lavora su scarico, codino e firma luminosa
Dal punto di vista estetico, la Morbidelli N125V sceglie una linea pulita e moderna. Le sovrastrutture sono essenziali, ma la moto mantiene una forte personalità grazie ad alcuni elementi molto riconoscibili, come il doppio scarico corto sovrapposto sul lato destro, il codino rastremato e il faro anteriore LED con una firma luminosa esclusiva a forma di T rovesciata.
La posizione di guida punta su equilibrio tra sportività e uso quotidiano
La posizione di guida della N125V è sportiva ma rilassata. Un ruolo importante lo gioca il manubrio largo, che aiuta a mantenere controllo e naturalezza nei cambi di direzione, mentre l’altezza sella di 795 mm contribuisce a rendere la moto accessibile a un’ampia fascia di utenti. La combinazione tra ergonomia, impostazione del busto e accessibilità della sella suggerisce una moto pensata per essere usata tutti i giorni senza risultare stancante, ma capace di restituire una sensazione più piena e più motociclistica rispetto a una 125 standard.
Il peso in ordine di marcia è di 185 kg, ha poi una capacità del serbatoio di 16 litri, una capacità di carico massima di 180 kg ed una velocità massima di 99 km/h. La Morbidelli N125V non cerca di impressionare con un’elettronica eccessiva, ma adotta una dotazione coerente con il suo posizionamento. La moto offre illuminazione full LED e una strumentazione LCD essenziale ma completa.
La Morbidelli N125V è già in vendita in due colorazioni
La nuova naked è già arrivata presso la rete dei concessionari Morbidelli ed è proposta a 4.290 euro f.c.. Le colorazioni disponibili al lancio sono due: Track Blue, che mette in evidenza l’azzurro distintivo del marchio, e Storm Grey, versione più sobria ma con il contrasto dei cerchi rossi.
Le caratteristiche tecniche della Morbidelli N125V
- Modello: Morbidelli N125V
- Segmento: Naked V-Twin
- Cilindrata: 124,9 cc
- Motore: V-Twin, 4 tempi, 6 valvole
- Alesaggio x corsa: 42 x 45 mm
- Potenza massima: 14 CV a 9.500 giri/min
- Coppia massima: 10,9 N·m a 6.500 giri/min
- Raffreddamento: a liquido
- Frizione: multidisco in bagno d’olio
- Cambio: 6 marce
- Trasmissione finale: catena
- Sospensione anteriore: forcella telescopica upside-down da 37 mm
- Escursione forcella: 120 mm
- Sospensione posteriore: monoammortizzatore con precarico regolabile
- Freno anteriore: disco da 300 mm, pinza a 4 pistoncini
- Freno posteriore: disco da 240 mm, pinza a 2 pistoncini
- Sistema frenante: ABS a doppio canale
- Ruote: lega di alluminio
- Pneumatico anteriore: 110/70R17 CST
- Pneumatico posteriore: 150/60R17 CST
- Capacità serbatoio: 16 litri
- Peso in ordine di marcia: 185 kg
- Capacità di carico massima: 180 kg
- Velocità massima: 99 km/h
- Altezza sella: 795 mm
- Strumentazione: LCD
- Prezzo: 4.290 euro f.c.
- Colori: Track Blue, Storm Grey