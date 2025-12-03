La Morbidelli T352X nasce come proposta leggera e accessibile per chi desidera una moto adatta sia alla strada sia ai percorsi non asfaltati. Il modello utilizza una piattaforma tecnica sviluppata all’interno del gruppo QJ Motor, lo stesso che gestisce marchi come Benelli e Keeway, reinterpretando Morbidelli in chiave moderna.
Il progetto mira a offrire una moto semplice da gestire, con peso contenuto e dotazioni aggiornate, rivolta a chi preferisce un approccio pratico alle escursioni leggere senza passare a cilindrate superiori. La T352X si colloca quindi tra le trail compatte orientate alla facilità d’uso.
Il ruolo del marchio Morbidelli nel gruppo QJ Motor
Il nome Morbidelli richiama una storia legata alle competizioni italiane, ma oggi identifica un marchio inserito nella struttura industriale QJ Motor. L’operazione permette al gruppo di utilizzare una denominazione riconosciuta nel settore motociclistico, mantenendo al tempo stesso una produzione organizzata su scala globale.
La T352X rappresenta uno dei primi modelli che applica questa strategia: una moto pensata per un pubblico internazionale, con un posizionamento centrato sull’accessibilità più che sulla tradizione sportiva originaria.
Caratteristiche del motore
Sotto la carenatura si trova un bicilindrico parallelo da 349 cc, con una potenza di 41 CV a 10.500 giri/min e una coppia di 31,5 Nm a 8.500 giri/min. La curva di erogazione è concepita per privilegiare la regolarità, utile nei passaggi su fondi irregolari e nei contesti urbani.
Il consumo stimato è di 54,7 mpg, mentre il serbatoio da 18 litri consente percorrenze nell’ordine dei 400 km. Il peso in ordine di marcia, intorno ai 180 kg, si mantiene su valori contenuti per questa categoria.
Ciclistica: impostazione pensata per la maneggevolezza
La moto utilizza un telaio composto da elementi in alluminio e materiali compositi, con l’obiettivo di ridurre la massa mantenendo una buona rigidità strutturale. La dotazione prevede:
- forcella a steli rovesciati da 41 mm con 160 mm di escursione;
- monoammortizzatore con leveraggi da 56 mm di corsa;
- ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 17 pollici;
- pneumatici tubeless Pirelli.
La sella a 820 mm facilita l’utilizzo da parte di un’ampia gamma di utenti. In piedi sulle pedane la posizione risulta naturale, utile per tratti sterrati o fondi irregolari.
Freni ed elettronica
L’impianto frenante comprende un disco anteriore da 300 mm e un disco posteriore da 240 mm, con ABS Bosch. È disponibile una modalità dedicata all’uso su fondi non asfaltati, che esclude l’ABS sul posteriore per aumentare il controllo nelle frenate a bassa velocità.
La dotazione elettronica include:
- display TFT verticale da 7 pollici;
- tre modalità di guida;
- piattaforma Morbidelli Connect (navigazione, SOS, funzione antifurto, comando remoto).
L’illuminazione è interamente LED, con firma luminosa a “X”. Sono disponibili accessori specifici come valigie in alluminio o borse morbide.
La T352X è pensata per chi desidera una moto che consenta di alternare strada e percorsi leggeri fuori dal traffico urbano, mantenendo costi e dimensioni contenuti. Nel mercato odierno, dove molte trail tendono verso cilindrate e pesi maggiori, la T352X si pone come alternativa più pratica e orientata alla maneggevolezza.
Il marchio Morbidelli, nella sua forma attuale, unisce un nome storico alla capacità produttiva del gruppo QJ Motor. La T352X ne è un esempio concreto, collocandosi tra le opzioni disponibili nella fascia delle moto compatte dedicate all’uso misto.
A utenti che cercano una moto leggera, facile da controllare e adatta a percorsi misti.
Il nome richiama un passato italiano, ma oggi fa parte del gruppo QJ Motor.
Sì, è progettata per percorsi leggeri grazie a peso contenuto, ruota da 19 pollici e sospensioni dedicate.
Display da 7 pollici, tre modalità di guida, sistema Morbidelli Connect con funzioni di navigazione e sicurezza.
