Il Gran Premio del Portogallo 2025 è il penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, gare e qualifiche in diretta su Sky Sport MotoGP e NOW, con la gara in differita su TV8. Attenzione al fuso orario: la Sprint sabato alle 16:00 e la gara MotoGP domenica alle 14:00.
La MotoGP torna in Europa per la tappa di Portimao, teatro del GP del Portogallo 2025. Sarà un weekend ricco di azione con tre classi e una programmazione TV che varia tra Sky Sport MotoGP / NOW per la diretta integrale e TV8 per la differita gratuita.
Orari TV MotoGP Portogallo 2025 su Sky Sport e NOW (diretta)
Venerdì 7 novembre
- 09:55 – Moto3 Prove Libere 1
- 10:45 – Moto2 Prove Libere 1
- 11:40 – MotoGP Prove Libere 1
- 14:15 – Moto3 Pre-qualifiche
- 15:00 – Moto2 Pre-qualifiche
- 15:55 – MotoGP Pre-qualifiche
Sabato 8 novembre
- 11:45 – MotoGP Qualifiche
- 15:55 – MotoGP Sprint
- 18:00 – MotoE Gara 2 (differita)
Domenica 9 novembre
- 12:15 – Gara Moto2
- 14:00 – Gara MotoGP
- 15:30 – Gara Moto3
In diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW.
Orari TV8 – differita MotoGP Portogallo 2025
La differita gratuita sarà trasmessa su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 Sky):
- Sabato 8 novembre – Qualifiche MotoGP ore 17:30
- Sabato 8 novembre – Sprint Race MotoGP ore 19:00
- Domenica 9 novembre – Gara MotoGP ore 18:30
Attenzione al fuso orario
Gli orari italiani tengono conto della differenza di un’ora con il Portogallo. Le sessioni in diretta inizieranno un’ora dopo rispetto al consueto calendario europeo. La gara della top class scatterà alle 14:00 italiane (13:00 ora locale).
Domande frequenti sul GP del Portogallo 2025
Domenica 9 novembre alle ore 14:00 italiane, in diretta su Sky Sport MotoGP e in differita su TV8 alle 18:30.
TV8 trasmette qualifiche, Sprint e gara in differita. La visione è gratuita sul canale 8 del digitale terrestre.
Tutte le sessioni saranno disponibili in diretta streaming su NOW e tramite l’app Sky Go.
Punti chiave
- Diretta Sky e NOW: venerdì prove, sabato qualifiche 11:45 e Sprint 15:55, domenica gara alle 14:00.
- TV8: differita gratuita con gara alle 18:30 di domenica.
- Attenzione al fuso orario: le sessioni iniziano un’ora prima in Portogallo.
