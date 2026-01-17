Motor Bike Expo 2026: tutte le info su date, biglietti, parcheggi e programma a Verona

Motor Bike Expo 2026 si svolge a Veronafiere dal 23 al 25 gennaio con orario 9:00–19:00. In programma esibizioni moto, test ride e attività per il pubblico.

Immagine di Motor Bike Expo 2026 Verona con pubblico e espositore con motore Harley-Davidson.
Motor Bike Expo 2026 si svolge a Veronafiere da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026. L’orario di apertura è 9:00 – 19:00 per tutte le giornate. L’evento è dedicato a moto, custom, show dinamici, test ride ed esperienze in sella.

Motor Bike Expo è una manifestazione che affianca all’esposizione indoor numerose aree esterne dinamiche, con gare, esibizioni, corsi di guida e prove moto. L’edizione 2026 conferma la struttura degli show già visti lo scorso anno, con un programma pensato per coinvolgere sia appassionati esperti sia nuovi motociclisti.

Quando si svolge Motor Bike Expo 2026

Motor Bike Expo 2026 è in programma nelle seguenti date:

  • Venerdì 23 gennaio 2026: 9:00 – 19:00
  • Sabato 24 gennaio 2026: 9:00 – 19:00
  • Domenica 25 gennaio 2026: 9:00 – 19:00

I cani possono accedere in Fiera. Se di piccola taglia è sufficiente il guinzaglio, per le altre taglie è richiesta anche la museruola.

Cosa vedere al Motor Bike Expo 2026

Il programma di Motor Bike Expo 2026 è suddiviso in aree tematiche, ciascuna dedicata a una disciplina specifica.

Super Enduro – Area A

Debutta la nuova pista Super Enduro con esibizioni e gare tra ostacoli, tronchi e strutture artificiali. In programma anche l’MBE Trophy, organizzato con il supporto di Michele Bosi (Abestone) e patrocinato dalla Federazione Motociclistica Italiana. I piloti sono divisi nelle categorie gold, silver e bronze. Tra i partecipanti è presente anche Billy Bolt.

Nella stessa area trova spazio il format 700%, dedicato a bicilindriche e maxi enduro, con la Talent Cup MBE: gara a inseguimento con eliminazione diretta su percorso tecnico. Sono ammesse bicilindriche offroad, monocilindriche sopra i 145 kg e una categoria riservata alle moto elettriche.

Freestyle Motocross – Area B

Il Freestyle Motocross vede protagonisti i piloti della crew di Daboot, guidata da Vanni Oddera. Oltre alle esibizioni aeree, sono previste sessioni dedicate alla “mototerapia”, con il coinvolgimento di ragazzi e famiglie.

Stuntman Show – Area B

Nell’Area B va in scena anche lo Stuntman Show con Maurizio Perin, tra impennate, derapate e acrobazie su moto di diverse tipologie, comprese Harley-Davidson.

Pista Supermoto – Area C

La pista Supermoto ospita gare e sfide tra piloti professionisti. Il momento centrale del weekend è il Trofeo in memoria di Luca Salvadori, organizzato dalla Fondazione Luca Salvadori e dal Motoclub Spoleto. In gara piloti provenienti da CIV, MotoE, JuniorGP e Supermoto.

Trial Indoor – Padiglione 7

Nel Padiglione 7 si svolge la prima tappa del Campionato Italiano Trial Indoor. In pista atleti di riferimento del panorama nazionale e internazionale, con la presenza di campioni italiani e mondiali della disciplina.

Crazy Ride – Area C

La Crazy Ride è una parata dedicata a motorini, moped e scooter, con prove di abilità e lentezza. Il pubblico può partecipare iscrivendosi tramite form dedicato. Per i partecipanti, il biglietto di ingresso a MBE 2026 è gratuito.

Quali esperienze in sella si possono fare a MBE 2026

Corsi di guida per donne e bambini – Area D1

Marco Lucchinelli guida i corsi di avviamento alla moto dedicati alle donne. Gianluca Nannelli segue invece le attività pensate per i bambini e i più giovani.

Demo Ride – Area D2

È possibile provare i modelli 2026 di Ducati, Harley-Davidson e QJ Motor. Le prove sono gratuite, con registrazione in loco. È richiesta patente di guida valida.

Quanto costa il biglietto di Motor Bike Expo 2026

Il biglietto intero online giornaliero per Motor Bike Expo costa 21 euro ed è acquistabile sul sito ufficiale tickets.motorbikeexpo.com senza commissioni.

Biglietto ridotto

Il biglietto ridotto costa 16 euro ed è acquistabile alle casse per:

  • Tesserati FIM, H.O.G. e Vespa Club Italia
  • Minori dai 6 ai 17 anni
  • Over 65
  • Persone con invalidità tra il 40% e il 66%
  • Gruppi da almeno 30 persone
  • Forze dell’ordine

Ingresso gratuito

L’ingresso è gratuito per:

  • Minori fino a 5 anni
  • Forze dell’ordine in servizio
  • Persone con invalidità dal 67% in su
  • Possessori di Disability Card
  • Accompagnatori di persone con disabilità oltre l’80%

Dove si svolge Motor Bike Expo 2026

Veronafiere
Viale del Lavoro 8, 37135 Verona

Come arrivare a Motor Bike Expo 2026

In auto o in moto

  • A4 Milano–Venezia: uscita Verona Sud, seguire indicazioni “Fiera” (1 km)
  • A22 Modena–Brennero: uscita Verona Nord, Tangenziale Sud direzione Vicenza, uscita Alpo (7 km)

In autobus

Linee 21 (fermata Via Agricoltura) e 22 (fermata Viale del Lavoro).

In treno

Stazione Verona Porta Nuova, distante circa 500 metri da Veronafiere.

Taxi

Radio Taxi Verona: +39 045 532666 – servizio attivo H24.

Mappa Veronafiere Motor Bike Expo

Dove parcheggiare a Motor Bike Expo 2026

Parcheggio moto gratuito

Il parcheggio moto gratuito è disponibile presso Porta C (via Silvestrini). L’area è interna alla fiera e accessibile fino a esaurimento posti.

Parcheggio moto Motor Bike Expo

Parcheggi auto

  • P3: ingresso Viale del Lavoro
  • P7: ingresso Re Teodorico – Viale dell’Industria
  • Parcheggio multipiano: Viale dell’Industria

Sono disponibili ulteriori parcheggi pubblici indicati sul sito del Comune di Verona.

Informazioni utili Motor Bike Expo 2026

Date: 23–25 gennaio 2026
Orari: 9:00 – 19:00
Luogo: Veronafiere, Verona
Sito ufficiale: www.motorbikeexpo.it

