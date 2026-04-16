Informazioni chiave:
- MV Agusta F3 R 2026: nuovo prezzo di listino € 16.000. Motore tre cilindri 147 CV, Euro 5+, albero controrotante, prodotta a Schiranna, Varese.
- Elettronica completamente di serie: IMU a 6 assi, 4 modalità di guida (Rain, Sport, Race, Custom), controllo di trazione a 8 livelli, ABS cornering Sport/Race, Launch Control, FLC, RLM, Cruise Control. Nessun costo di attivazione, nessun pacchetto opzionale.
- Frizione antisaltellamento a 9 dischi con assistenza di coppia e quick-shifter: sforzo alla leva ridotto del 50% rispetto alla generazione precedente. Display TFT 5,5″ con app MV Ride integrata.
MV Agusta ha annunciato un nuovo prezzo di listino per la F3 R 2026: € 16.000. La supersport tre cilindri da 147 CV, omologata Euro 5+ e prodotta interamente a Varese, mantiene tutto il pacchetto elettronico di serie senza opzioni a pagamento né costi di attivazione successivi all’acquisto.
Indice dei contenuti
Il motore: tre cilindri, albero controrotante e 147 CV
Il cuore della MV Agusta F3 R è il motore tre cilindri in linea da 147 CV, omologato Euro 5+. La coppia è disponibile fin dai bassi regimi con una spinta che cresce progressivamente fino agli alti, caratteristica del tre cilindri MV Agusta che differenzia questa architettura dai quattro cilindri tradizionali del segmento.
La caratteristica tecnica più rilevante è l’albero motore controrotante: una soluzione derivata dal racing che inverte il senso di rotazione dell’albero rispetto alle ruote. In una moto sportiva, la ruota anteriore genera un effetto giroscopico che tende a stabilizzare il mezzo in rettilineo ma oppone resistenza alle variazioni di traiettoria. L’albero controrotante genera un momento angolare opposto che compensa parzialmente questo effetto, con il risultato pratico di una risposta allo sterzo più pronta, una maggiore precisione in ingresso di curva e una stabilità migliorata in accelerazione in uscita.
L’elettronica di serie: IMU a 6 assi e quattro modalità di guida
Al centro della suite elettronica si trova una piattaforma inerziale IMU a 6 assi, che rileva in tempo reale accelerazioni e velocità angolari su tutti e tre gli assi spaziali. Questi dati alimentano quattro modalità di guida selezionabili: Rain, Sport, Race e Custom. La modalità Custom consente al pilota di configurare individualmente ogni parametro. I parametri gestibili includono:
- Sensibilità dell’acceleratore
- Erogazione della coppia
- Intensità del freno motore
- Risposta del motore
- Limitatore di giri
La suite completa di serie include:
- Controllo di trazione a 8 livelli con tre profili: Rain, Road, Track
- FLC – Front Lift Control: riduce la coppia erogata quando il sensore IMU rileva il sollevamento della ruota anteriore
- Launch Control: gestisce l’erogazione in partenza da fermo per ottimizzare l’accelerazione senza perdita di trazione
- ABS Cornering con modalità Sport e Race: il sistema adatta la soglia di intervento dell’ABS in funzione dell’angolo di piega rilevato dall’IMU. In modalità Sport privilegia la sicurezza, in modalità Race sposta la soglia verso la prestazione
- RLM – Rear Wheel Lift-Up Mitigation: riduce la coppia frenante quando l’IMU rileva il sollevamento della ruota posteriore in frenata
- Cruise Control
La frizione antisaltellamento a 9 dischi e il quick-shifter
La frizione antisaltellamento della F3 R è a 9 dischi con assistenza di coppia: il meccanismo di assistenza riduce lo sforzo necessario alla leva del 50% rispetto alla generazione precedente della moto. Il sistema antisaltellamento interviene in scalata rapida, disaccoppiando parzialmente la trasmissione per evitare il bloccaggio della ruota posteriore quando la decelerazione del motore supera la capacità di aderenza del pneumatico.
Il quick-shifter consente cambiate in salita senza azionare la frizione, con un’interruzione dell’erogazione della durata di pochi millisecondi gestita dalla centralina. Abbinato alla frizione agevolata, riduce il carico fisico nelle sessioni su pista o nei percorsi tecnici su strada.
Il display TFT 5,5″ e l’app MV Ride
La strumentazione è un display TFT a colori da 5,5″, integrato con l’applicazione MV Ride. Tramite l’app è possibile:
- Configurare tutti i parametri della suite elettronica da smartphone
- Attivare la navigazione GPS con indicazioni a display
- Registrare i percorsi con dati telemetrici
Il forcellone monobraccio e la ciclistica
La F3 R monta il forcellone monobraccio, elemento distintivo MV Agusta che lascia la ruota posteriore libera su un lato, con vantaggi sia estetici che funzionali: facilita la sostituzione della ruota, riduce il numero di componenti nel retrotreno e permette di ottimizzare la rigidità torsionale del forcellone stesso in modo più preciso rispetto a un forcellone simmetrico tradizionale.
La posizione di guida è orientata al racing: pedane arretrate, manubrio basso, angolo di inclinazione in avanti che scarica il peso del pilota sulle braccia. Questa ergonomia massimizza il feedback dalla ruota anteriore e la precisione nelle traiettorie, con un comfort limitato nella guida urbana quotidiana rispetto alle supersport con posizione più raccolta.