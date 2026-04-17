Informazioni chiave:
- MV Agusta Rush Titanio 2026 usa un quattro cilindri in linea da 998 cm³ con 201 CV a 13.500 giri/min e 116 Nm a 11.000 giri/min.
- Con lo slip-on Arrow in titanio e la mappa dedicata del kit, la potenza sale a 206 CV a 14.000 giri/min.
- La moto introduce le nuove sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0 con tecnologia Spool Valve e viene proposta in 300 unità numerate a 44.900 euro.
MV Agusta presenta la nuova Rush Titanio 2026 come la versione più esclusiva e più evoluta della propria idea di hyper naked. Costruita a Schiranna, la nuova serie limitata lavora su tre aree centrali del progetto: aggiornamento del quattro cilindri Euro 5+, pacchetto materiali con un uso molto esteso del titanio e debutto dell’ultima evoluzione delle sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0. Il risultato è una naked estrema nella forma, ma ancora più precisa nella sostanza tecnica.
Indice dei contenuti
Il quattro cilindri Euro 5+ mantiene la potenza e migliora la risposta
Al centro della MV Agusta Rush Titanio resta il noto quattro cilindri in linea da 998 cm³, un’unità con 16 valvole, distribuzione DOHC, valvole radiali e bicchierini DLC. L’aggiornamento per la normativa Euro 5+ non ha ridotto il livello prestazionale e ha migliorato il comportamento ai bassi regimi, con una risposta più progressiva e vibrazioni contenute.
Le modifiche comprendono nuovi alberi a camme, mappatura rivista, risposta del gas più precisa, rapporti del cambio ottimizzati e un rapporto finale più corto, fissato a 15/44, per rendere l’accelerazione più pronta. La potenza massima è di 148 kW, cioè 201 CV, a 13.500 giri/min con scarico standard, mentre la coppia massima raggiunge 116 Nm a 11.000 giri/min.
Con il kit dedicato la Rush Titanio arriva a 206 CV
La Rush Titanio viene consegnata con un kit dedicato che comprende anche lo slip-on Arrow in titanio e la relativa mappa ECU. Con questa configurazione la potenza sale a 153,6 kW, cioè 206 CV, a 14.000 giri/min. MV Agusta indica per questa configurazione una massa in ordine di marcia senza carburante di 202 kg, contro i 204 kg della versione standard.
La parte motoristica include anche il sistema integrato MVICS 2.1 con otto iniettori, quattro inferiori Mikuni e quattro superiori Magneti Marelli a portata maggiorata, centralina Eldor Nemo 3.0, corpi farfallati da 50 mm full ride by wire Mikuni e bobine pencil-coil con tecnologia ion-sensing, controllo della detonazione e del misfire. La batteria è una Li-ion 12 V da 4,0 Ah.
La trasmissione resta da superbike adattata a una hyper naked
Il cambio è un sei marce estraibile con ingranaggi sempre in presa, mentre il quickshifter bidirezionale è il MV EAS 4.0. La frizione è una multidisco in bagno d’olio a 10 dischi con funzione assistita e antisaltellamento meccanico, comandata da pompa radiale Brembo.
I rapporti restano molto ravvicinati: 13/39 in prima, 16/35 in seconda, 18/32 in terza, 20/30 in quarta, 22/28 in quinta e 24/27 in sesta. La Rush Titanio ha una velocità massima di oltre 300 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,15 secondi, mentre lo 0-200 km/h è indicato in 8,30 secondi.
Öhlins Smart EC 3.0 porta una nuova gestione elettronica della ciclistica
Una delle novità tecniche più rilevanti della MV Agusta Rush Titanio 2026 è il debutto del sistema Öhlins Smart EC 3.0. Davanti lavora una forcella elettronica adattiva a steli rovesciati da 43 mm con trattamento superficiale TiN ed escursione di 130 mm. Dietro c’è un monoammortizzatore Öhlins TTX EC 3.0 con schema progressivo ed escursione ruota di 120 mm. In entrambi i casi il precarico molla resta regolabile manualmente.
MV Agusta e Öhlins introducono qui la tecnologia Spool Valve, che offre una risposta degli attuatori fino a sette volte più rapida rispetto alla precedente architettura needle-valve. Il software Event Based Control analizza in tempo reale la dinamica della moto e collega il lavoro delle sospensioni a ABS, traction control e wheelie control, così che il comportamento del telaio segua il ride mode selezionato in modo coerente tra strada e uso più sportivo.
Telaio, forcellone e freni
La base ciclistica usa il tradizionale telaio a traliccio in acciaio CrMo, con piastre fulcro forcellone in lega di alluminio e perno ad altezza regolabile. Anche il forcellone monobraccio è in lega di alluminio. L’ammortizzatore di sterzo è un Öhlins EC con regolazione elettronica ad intervento automatico e manuale.
L’impianto frenante anteriore impiega un doppio disco flottante da 320 mm con fascia in acciaio e flangia in alluminio, lavorato con pinze Brembo Stylema monoblocco radiali a quattro pistoncini da 30 mm e pompa radiale Brembo. Dietro c’è un disco da 220 mm con pompa Brembo PS13 e pinza a due pistoncini da 34 mm. L’ABS è il Continental MK100 con funzione cornering e Rear Wheel Lift-up Mitigation.
Titanio, carbonio e alluminio anodizzato definiscono la Titanio
La nuova versione usa un pacchetto specifico di componenti in titanio con finitura spazzolata che comprende lo scarico Arrow slip-on, il supporto scarico, la copertura anteriore del serbatoio, i supporti del cruscotto, il supporto del faro e la viteria in titanio dedicata a questi elementi e al parafango.
A questi si aggiungono molti dettagli in alluminio anodizzato Blu Titanio, tra cui il dado della ruota posteriore, la cover del fanale posteriore, la cover del faro, il tappo del serbatoio, le protezioni leva, le piastre di regolazione del pivot del forcellone e la targhetta numerata “Rush Edizione Limitata XXX/300”. La livrea unisce Nero Intenso, Argento Magnum e accenti Blu Titanio.
La fibra di carbonio cambia trama e amplia il lavoro sulle superfici
Tutti i componenti in carbonio della nuova Rush Titanio adottano una nuova finitura a trama twill, al posto della precedente plain weave. La modifica ha una valenza visiva, ma aiuta anche a dare maggiore continuità alla superficie tecnica della moto. Gli elementi coinvolti comprendono carter motore, fianchetti, parafanghi e una copertura ridisegnata del cerchio posteriore.
Il pacchetto in fibra di carbonio è molto ampio e comprende anche protezione catena, copertura forcellone, copricodino, supporti del parafango anteriore, cover telaietto, cover cablaggio del quadro strumenti, cover air-box, fianchetti del serbatoio, pannelli centrali, fianchetti sottosella, paratia sotto sella e copertura in carbonio dello scarico Arrow. Resta anche la configurazione distintiva delle ruote, con cerchio anteriore a raggi e iconica copertura posteriore in carbonio.
La sella interamente in Alcantara cambia il rapporto con la moto
MV Agusta introduce sulla Rush Titanio la prima sella motociclistica costruita interamente in Alcantara con una combinazione di termofusione e incisione laser all’interno dello stesso componente. La sella usa inoltre una membrana Alcantara EXO, che rende l’imbottitura completamente idrorepellente.
La naked molto compatta e molto estrema
L’interasse è di 1.415 mm, la lunghezza totale di 2.080 mm, la larghezza massima di 805 mm, l’altezza sella di 845 mm e la luce minima da terra di 141 mm. L’avancorsa è di 97 mm. Il serbatoio ha una capacità di 16 litri.
I cerchi misurano 3,50 x 17 davanti e 6,00 x 17 dietro, con pneumatici rispettivamente 120/70 ZR 17 e 200/55 ZR 17. La carrozzeria usa una combinazione di fibra di carbonio e materiali termoplastici.
Il kit dedicato amplia il contenuto della versione limitata
Ogni MV Agusta Rush Titanio viene consegnata con un kit dedicato composto da Arrow Titanium Slip-on con mappa ECU specifica, cover in carbonio per lo slip-on, staffa per il silenziatore, cover codino in carbonio, leve freno e frizione CNC, protezioni leve CNC destra e sinistra, tappo racing CNC del serbatoio, piastre di regolazione del pivot del forcellone, telo coprimoto dedicato, welcome kit e certificato di autenticità.
MV Agusta specifica che lo slip-on Arrow in titanio non è incluso nella versione omologata per il mercato USA. Per il mercato italiano il listino è fissato a 44.900 euro, mentre l’avvio della produzione è previsto per luglio 2026.
Le specifiche tecniche della MV Agusta Rush Titanio
- Motore: quattro cilindri in linea, 4 tempi, 16 valvole, con contralbero
- Cilindrata: 998 cm³
- Distribuzione: DOHC, valvole radiali, bicchierini DLC
- Alesaggio x corsa: 79 mm x 50,9 mm
- Rapporto di compressione: 13.4:1
- Potenza: 201 CV a 13.500 giri/min
- Potenza con kit: 206 CV a 14.000 giri/min
- Coppia massima: 116 Nm a 11.000 giri/min
- Gestione motore: MVICS 2.1 con 8 iniettori, centralina Eldor Nemo 3.0, corpi farfallati da 50 mm
- Cambio: sei marce estraibile con MV EAS 4.0 up & down
- Frizione: multidisco in bagno d’olio a 10 dischi, assistita e antisaltellamento
- Telaio: traliccio in acciaio CrMo
- Sospensione anteriore: Öhlins Smart EC 3.0, forcella rovesciata da 43 mm, escursione 130 mm
- Sospensione posteriore: Öhlins TTX EC 3.0, escursione 120 mm
- Freni anteriori: doppio disco flottante da 320 mm con pinze Brembo Stylema
- Freno posteriore: disco da 220 mm con pinza Brembo a 2 pistoncini
- ABS: Continental MK100 con funzione cornering e RLM
- Interasse: 1.415 mm
- Altezza sella: 845 mm
- Massa in ordine di marcia senza carburante: 204 kg, 202 kg con kit
- Serbatoio: 16 litri
- Normativa: Euro 5+
- Produzione: 300 esemplari numerati
- Prezzo Italia: 44.900 euro
- Avvio produzione: luglio 2026