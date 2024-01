Il 2024 si apre con le nuove promozioni di Kawasaki sui modelli Z900, Versys 650/1000 e Ninja 1000SX che scadranno domenica 31 marzo.

Le Offerte Kawasaki 2024 sono già attive e lo saranno fino a domenica 31 marzo 2024. Tuttavia si tratta di un’occasione per salire in sella alla moto dei propri sogni usufruendo di vantaggi e promozioni interessanti che la casa di Akashi dedica ai possibili acquirenti. Le offerte Kawasaki riguardano i seguenti modelli.

Offerte Kawasaki 2024: Z900

La Kawasaki Z900 potrà essere acquistata ad un prezzo promozionale a partire da € 8.990. Grazie ad uno sconto di €1.300, avrete l’opportunità di salire in sella alla Supernaked “verdona” e sperimentare le emozioni del quattro cilindri in linea, oltre che le doti dinamiche di questo modello.

Offerte Kawasaki 2024: VERSYS 650 e VERSYS 1000

Le crossover di Kawasaki, progettate per garantire la massima versatilità su strada, vengono offerte con il Kit Tourer in omaggio. Il Kit Tourer della Versys 650 del valore commerciale di € 980 è composto da valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, paramani, protezione serbatoio e pellicola protettiva strumentazione.

Il Kit Tourer della Versys 1000, del valore commerciale di € 900, è composto da valigie laterali da 56L a sgancio rapido e chiave unica e borse interne.

Offerte Kawasaki 2024: NINJA 1000 SX

Per chi ricerca emozioni ad alta velocità, la Ninja 1000 SX è la scelta perfetta. In omaggio con l’immatricolazione il Kit Tourer, del valore commerciale di € 1400. Il Kit Tourer comprende: valigie da 56L a sgancio rapido e chiave unica, borse interne, protezione serbatoio, parabrezza maggiorato, pellicola protettiva strumentazione, manopole riscaldate, presa 12 V, supporto universale per smartphone.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD