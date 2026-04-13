- In Italia esistono 4 patenti moto: AM (14 anni, ciclomotori 50 cc), A1 (16 anni, 125 cc e 11 kW), A2 (18 anni, 35 kW) e A (24 anni o 20 con A2, senza limiti di potenza).
- La patente B consente di guidare moto fino a 125 cc e 11 kW solo in Italia. All’estero serve la patente A1: chi esce dal territorio italiano con la sola B rischia sanzioni.
- Il sistema è progressivo: da A1 a A2 e da A2 a A basta il solo esame pratico dopo 2 anni. Costo patente A2 in autoscuola: 400-800 euro.
In Italia esistono 4 patenti per guidare moto e scooter: AM (14 anni, ciclomotori fino a 50 cc), A1 (16 anni, moto fino a 125 cc e 11 kW), A2 (18 anni, moto fino a 35 kW) e A (24 anni, o 20 con almeno 2 anni di A2, senza limiti di potenza).
Chi ha la patente B può guidare moto fino a 125 cc e 11 kW, ma solo in Italia. L’accesso è progressivo: da una categoria si passa alla successiva con il solo esame pratico, oppure frequentando un corso in autoscuola.
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Quale patente serve per ogni tipo di moto e scooter
Ecco lo schema completo, dalla patente più bassa alla più alta:
Patente AM (età minima 14 anni): consente di guidare ciclomotori a 2 e 3 ruote con velocità massima di 45 km/h, cilindrata fino a 50 cc e potenza fino a 4 kW. Include anche i quadricicli leggeri (microcar). Il passeggero è consentito solo a partire dai 16 anni. Per i dettagli su quale patente serve per guidare uno scooter, consulta la guida dedicata.
Patente A1 (età minima 16 anni): consente di guidare motocicli con cilindrata fino a 125 cc, potenza fino a 11 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg. Include anche i tricicli fino a 15 kW e tutto ciò che si può guidare con la patente AM. Il trasporto del passeggero è consentito. Per approfondire: patente per scooter 125.
Patente A2 (età minima 18 anni): consente di guidare motocicli con potenza fino a 35 kW (circa 48 CV) e rapporto potenza/peso fino a 0,2 kW/kg. La moto non deve derivare da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima consentita. Include tutto ciò che si può guidare con A1 e AM. Chi ha la patente A1 da almeno 2 anni può passare alla A2 con il solo esame pratico o un corso in autoscuola.
Patente A (età minima 24 anni, oppure 20 anni con patente A2 da almeno 2 anni): consente di guidare qualsiasi motociclo senza limiti di cilindrata né di potenza. Include tutto ciò che si può guidare con A2, A1 e AM. Chi ha la A2 da almeno 2 anni sostiene solo l’esame pratico su una moto di almeno 600 cc e 50 kW. Per il percorso completo: come ottenere la patente A.
Patente B (età minima 18 anni): la patente auto consente di guidare, solo sul territorio italiano, motocicli con le stesse caratteristiche della A1 (fino a 125 cc, 11 kW, rapporto 0,1 kW/kg). Per guidare la stessa moto all’estero serve la patente A1. Per guidare moto che richiedono la A2 o la A bisogna sostenere l’esame pratico corrispondente. Per il dettaglio: quali moto si possono guidare con la patente B.
Come si passa da una patente moto alla successiva
Il sistema è progressivo. Per salire di categoria non serve ripetere l’esame di teoria: basta il solo esame pratico (o, dal 2022, un corso in autoscuola per il passaggio A1→A2 e A2→A). I requisiti sono:
- Da AM a A1: esame teoria + esame pratica (a 16 anni)
- Da A1 a A2: solo esame pratica o corso autoscuola (dopo almeno 2 anni di A1, a 18 anni)
- Da A2 a A: solo esame pratica o corso autoscuola (dopo almeno 2 anni di A2, a 20 anni)
- Direttamente A a 24 anni: esame teoria + esame pratica su moto di almeno 600 cc e 50 kW
- Da B a A1: la patente B include già la guida di moto A1 in Italia (nessun esame aggiuntivo)
- Da B a A2 o A: solo esame pratica
Attenzione al codice 78: chi fa l’esame pratico su una moto con cambio automatico (scooter) riceve una limitazione che consente di guidare solo mezzi con cambio automatico. Per evitarlo, l’esame va sostenuto su una moto con cambio manuale.
Quali sono i limiti per i neopatentati moto
I neopatentati con patente A2 e A sono soggetti a restrizioni nei primi 3 anni dal conseguimento:
- Velocità: massimo 100 km/h in autostrada e 90 km/h su strade extraurbane principali (art. 117 Codice della Strada)
- Tasso alcolemico: zero assoluto (0,0 g/l)
- Decurtazione punti: raddoppiata rispetto ai conducenti esperti
A differenza dei neopatentati auto, i neopatentati moto non hanno un limite di potenza specifica aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla categoria di patente. Con la patente A, anche da neopatentato, è possibile guidare qualsiasi moto: i limiti riguardano solo velocità e alcol.
La multa per violazione dei limiti di velocità da neopatentato va da 165 a 660 euro, con sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
Quanto costa prendere la patente moto nel 2026
I costi variano in base alla città e all’autoscuola. Le voci fisse di Motorizzazione sono:
- Diritti + bollo per esame teoria: circa 26,40 € + 16,00 €
- Visita medica: da 30 a 80 € (presso ASL o medico abilitato)
- Foto tessera: circa 5-10 €
Il costo totale in autoscuola, incluse le lezioni pratiche, varia indicativamente:
- Patente AM: 150-350 €
- Patente A1: 300-600 €
- Patente A2: 400-800 €
- Patente A (accesso diretto a 24 anni): 500-1.000 €
- Passaggio A2→A (solo pratica): 200-400 €
Chi ha già la patente B e vuole la A2 o A paga generalmente meno, perché non ripete l’esame di teoria.
Per una panoramica completa su quali scooter, ciclomotori e moto si possono guidare con ciascuna patente, consulta la guida di approfondimento.