Patente A1, B o A: chi può guidare uno scooter 125 in Italia e all’estero

Quale tipo di patente serve per guidare uno scooter 125 nel 2026. Patente A1, B o A? Requisiti, età minima e validità all’estero spiegati in modo chiaro.

Morbidelli T125X su strada sterrata montana
  • Nel 2026, in Italia puoi guidare uno scooter 125 con patente A1, B, A2 o A.
  • La patente B è valida solo se rilasciata in Italia e il conducente ha almeno 18 anni.
  • In questa guida trovi tutti i casi in cui puoi guidare un 125 cc e cosa sapere per l’estero.

 

Guidare uno scooter 125 in Italia è possibile anche senza la patente A, ma solo rispettando condizioni ben definite che dipendono dall’età del conducente e dal tipo di patente posseduta. La normativa distingue chiaramente tra patenti specifiche per motocicli e l’abilitazione prevista per chi guida già l’auto.

Patente A1: accesso dai 16 anni

La patente A1 consente la guida di motocicli e scooter fino a 125 cc, con una potenza massima di 11 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.

Può essere conseguita a partire dai 16 anni ed è l’unica patente che permette ai minorenni di guidare legalmente un mezzo a due ruote di questa cilindrata.

Patente B: quando vale per gli scooter 125

Chi possiede la patente B, utilizzata per guidare l’automobile, può guidare uno scooter 125 alle seguenti condizioni:

  • la patente B deve essere stata rilasciata in Italia
  • il conducente deve avere almeno 18 anni
  • lo scooter deve rientrare nei limiti previsti per i 125 cc (11 kW di potenza massima)

Questa possibilità è una deroga prevista esclusivamente dalla normativa italiana. Non è richiesto alcun periodo minimo di possesso della patente B né il superamento di esami o corsi aggiuntivi. La validità è limitata al territorio nazionale.

Patenti A2 e A

Anche chi è in possesso di una patente motociclistica superiore può guidare senza limitazioni uno scooter 125:

  • la patente A2 è conseguibile dai 18 anni e abilita alla guida di motocicli fino a 35 kW
  • la patente A consente la guida di motocicli senza limiti di potenza ed è ottenibile a 24 anni con accesso diretto oppure a 20 anni se si possiede la A2 da almeno due anni

Entrambe includono automaticamente anche i mezzi di cilindrata inferiore.

Uso dello scooter 125 all’estero

Per chi intende guidare uno scooter 125 fuori dall’Italia è necessario prestare attenzione alle regole del Paese di destinazione. La possibilità di guidare un 125 con la sola patente B italiana non è riconosciuta nella maggior parte degli Stati europei. In questi casi è generalmente richiesta almeno la patente A1 o una patente motociclistica superiore.

Che patente serve per guidare un 125

Tipo di patenteEtà minimaValida per 125 ccNote
AM14 anniNoConsente solo la guida di ciclomotori fino a 50 cc
A116 anniLimite di 125 cc e 11 kW
B18 anniValida solo in Italia
A2 / A18 / 20 / 24 anniAbilitano anche alla guida di motocicli più potenti

 

