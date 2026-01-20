- Nel 2026, in Italia puoi guidare uno scooter 125 con patente A1, B, A2 o A.
- La patente B è valida solo se rilasciata in Italia e il conducente ha almeno 18 anni.
- In questa guida trovi tutti i casi in cui puoi guidare un 125 cc e cosa sapere per l’estero.
Guidare uno scooter 125 in Italia è possibile anche senza la patente A, ma solo rispettando condizioni ben definite che dipendono dall’età del conducente e dal tipo di patente posseduta. La normativa distingue chiaramente tra patenti specifiche per motocicli e l’abilitazione prevista per chi guida già l’auto.
Patente A1: accesso dai 16 anni
La patente A1 consente la guida di motocicli e scooter fino a 125 cc, con una potenza massima di 11 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
Può essere conseguita a partire dai 16 anni ed è l’unica patente che permette ai minorenni di guidare legalmente un mezzo a due ruote di questa cilindrata.
Patente B: quando vale per gli scooter 125
Chi possiede la patente B, utilizzata per guidare l’automobile, può guidare uno scooter 125 alle seguenti condizioni:
- la patente B deve essere stata rilasciata in Italia
- il conducente deve avere almeno 18 anni
- lo scooter deve rientrare nei limiti previsti per i 125 cc (11 kW di potenza massima)
Questa possibilità è una deroga prevista esclusivamente dalla normativa italiana. Non è richiesto alcun periodo minimo di possesso della patente B né il superamento di esami o corsi aggiuntivi. La validità è limitata al territorio nazionale.
Patenti A2 e A
Anche chi è in possesso di una patente motociclistica superiore può guidare senza limitazioni uno scooter 125:
- la patente A2 è conseguibile dai 18 anni e abilita alla guida di motocicli fino a 35 kW
- la patente A consente la guida di motocicli senza limiti di potenza ed è ottenibile a 24 anni con accesso diretto oppure a 20 anni se si possiede la A2 da almeno due anni
Entrambe includono automaticamente anche i mezzi di cilindrata inferiore.
Uso dello scooter 125 all’estero
Per chi intende guidare uno scooter 125 fuori dall’Italia è necessario prestare attenzione alle regole del Paese di destinazione. La possibilità di guidare un 125 con la sola patente B italiana non è riconosciuta nella maggior parte degli Stati europei. In questi casi è generalmente richiesta almeno la patente A1 o una patente motociclistica superiore.
Che patente serve per guidare un 125
|Tipo di patente
|Età minima
|Valida per 125 cc
|Note
|AM
|14 anni
|No
|Consente solo la guida di ciclomotori fino a 50 cc
|A1
|16 anni
|Sì
|Limite di 125 cc e 11 kW
|B
|18 anni
|Sì
|Valida solo in Italia
|A2 / A
|18 / 20 / 24 anni
|Sì
|Abilitano anche alla guida di motocicli più potenti