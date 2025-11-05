Un vero e proprio tributo a Eicma 2025: Piaggio presenta in questi giorni il Beverly 25th Anniversary, una versione speciale che celebra i 25 anni del celebre scooter a ruota alta.
Simbolo di eleganza e versatilità urbana, il Beverly, recentemente rinnovato, è tornato protagonista all’evento internazionale in una veste esclusiva che unisce tradizione e innovazione, mantenendo intatto lo spirito che ne ha decretato la popolarità dal 2001 ad oggi.
Piaggio Beverly 25th Anniversary: un’edizione celebrativa dall’anima sportiva
Il nuovo Beverly 25th Anniversary, svelato al Salone milanese accanto ad altri modelli molto attesi come la Vespa Primavera 2026, si distingue per un allestimento unico, che reinterpreta i tratti classici del primo modello in chiave moderna e sportiva.
Disponibile con le motorizzazioni 310 hpe e 400 hpe, lo scooter made in Italy abbina agilità, comfort e prestazioni elevate, collocandosi ancora una volta nel segmento dei ruota alta premium, molto apprezzato da chi si muove quotidianamente nei contesti cittadini.
Design e dettagli esclusivi
La speciale colorazione Grigio 25th Anniversary adotta un caratteristico grigio scuro opaco metallizzato, arricchito da una grafica grigio chiaro che percorre il Beverly dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore.
Tra i dettagli più iconici spiccano il cupolino fumé, i particolari in nero lucido e oro e la sella in doppio rivestimento forato con cuciture a contrasto nei toni del nero, grigio e oro.
Un simbolo di italianità e stile
Sul controscudo, in particolare, trova posto la targhetta “25th Anniversary”, impreziosita dal tricolore del nostro Paese, che sottolinea il forte legame del Beverly con la tradizione e la manifattura nazionale.
Con questa edizione celebrativa, Piaggio rinnova un classico intramontabile. portando ancora una volta sotto i riflettori di Eicma uno scooter che coniuga stile, tecnologia e, soprattutto, orgoglio italiano,
