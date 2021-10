La capsule collection rimodella la tradizione in capi originali e sugella un sodalizio che porterà a una versione personalizzata da Feng di Piaggio 1.

Piaggio Feng Chen Wang: autentica, multidimensionale, “moderno futuro”. È così che Feng Chen Wang definisce la sua estetica. Alla base del suo lavoro c’è la ricerca di uno stile che è, allo stesso tempo, concettuale, distintivo, funzionale, basato su valori estetici che attingono alle esperienze e alle radici della cultura cinese.

Feng nasce infatti nel Fujian, una provincia nel Sud Est della Cina, nota per le montagne e i paesaggi naturali mozzafiato. Da qui parte alla volta di Londra, dove in pochi anni si afferma come stilista di avanguardia di una generazione di nuovi talenti della moda. L’unione di questi due mondi, quello asiatico e quello londinese, hanno reso la sua creatività unica e geniale.

La collaborazione con Piaggio va oltre il co-branding. È infatti un viaggio nella natura che esplora i concetti di funzionalità, design e stile per dare vita ad una capsule collection di capi unisex per lo streetwear. Ma andrà oltre, sviluppando una special edition del nuovissimo scooter elettrico Piaggio 1, che verrà presentata in anteprima assoluta a novembre in occasione dell’Eicma a Milano.

Piaggio Feng Chen Wang: la collezione

Nella collezione, il recupero della tradizione si combina visivamente con gli elementi naturali dell’acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia. L’acquerello è disegnato a mano utilizzando la tradizionale tecnica cinese della pennellata e la colorazione verde non richiama solo la flora autoctona ma anche salute, prosperità e armonia. La sovrapposizione dei materiali riciclati, cifra stilistica di Feng, è invece sinonimo di una profonda attenzione di Feng verso i temi della sostenibilità, il rispetto per la natura e il recupero creativo.

Il risultato è un dialogo tra due eccellenze su una nuova visione del valore della libertà individuale. Per questo la collaborazione con Feng Chen Wang trova il suo naturale sviluppo con Piaggio 1, il nuovo scooter elettrico della Piaggio pensato per i giovani.

