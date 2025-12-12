Wottan Motor lancia una promozione sulla gamma Euro 5 – Storm-V 125, Storm-R 125 e gamma Rebbe – che punta a semplificare l’acquisto di una due ruote urbana e conforme alle normative antinquinamento. Per tutto il periodo promozionale, l’immatricolazione è compresa nel prezzo di listino, senza costi aggiuntivi per il cliente, e si aggiunge un anno di soccorso stradale incluso. L’offerta è valida presso la rete ufficiale Wottan Motor fino al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento scorte.
Con la nuova promozione Wottan Motor Euro 5, il marchio mette sul piatto un pacchetto chiaro: immatricolazione compresa nel prezzo su tutta la gamma conforme allo standard Euro 5 e un anno di soccorso stradale incluso.
L’iniziativa riguarda tre famiglie di prodotto ben precise:
- Storm-V 125
- Storm-R 125
- gamma Rebbe
Cosa comprende la promozione: immatricolazione e soccorso stradale
Il cuore della promozione Wottan Motor Euro 5 è semplice:
- immatricolazione inclusa nel prezzo di listino, senza costi extra
- un anno di soccorso stradale compreso nel prezzo
Questo significa che il cliente non deve aggiungere, a preventivo, quella voce di spesa che spesso altera il costo finale rispetto alle aspettative iniziali.
L’offerta è disponibile presso la rete ufficiale Wottan Motor e ha una data ben definita: validità fino al 31 dicembre 2025 e salvo esaurimento scorte. Per informazioni dettagliate sui singoli modelli, configurazioni e colori, il passaggio rimane quello classico: rivolgersi alla rete ufficiale o consultare i canali di comunicazione del marchio.
