QJMotor SRK 1051 RR è la superbike del marchio cinese che negli ultimi anni ha ampliato competenze, presenza internazionale e collaborazione con realtà europee. Il nuovo modello nasce con l’obiettivo di proporre una sportiva di alta gamma, dotata di soluzioni tecniche di livello e di un design sviluppato in Italia.
Il progetto porta la firma di C-Creative, lo studio guidato da Giovanni Castiglioni con la direzione stilistica di Adrian Morton, già protagonisti di molte realizzazioni per MV Agusta. Le influenze sono evidenti nelle proporzioni, nei volumi e nella cura delle superfici.
La carenatura della SRK 1051 RR combina forme tese e frontale scolpito con un forcellone monobraccio in alluminio, elemento caratteristico delle sportive europee. Le linee seguono uno schema filante, con una distribuzione dei volumi che richiama modelli sviluppati negli ultimi anni in Europa.
Il risultato è una moto che interpreta lo stile delle superbike moderne senza rinunciare a un’impostazione funzionale. L’aerodinamica e la gestione dei flussi sono integrate nella struttura, mentre il profilo laterale mette in evidenza il rapporto tra telaio, serbatoio e codino.
Un motore con radici MV Agusta
La QJMotor SRK 1051 RR è spinta da un quattro cilindri in linea da 1.051 cc derivato dal vecchio propulsore MV Agusta 921. L’alesaggio è stato aumentato fino a 78 mm, mentre la corsa rimane a 55 mm. La potenza arriva a 144 CV a 10.600 giri/min, con una coppia di 105 Nm a 8.000 giri/min.
Il motore rispetta le normative Euro 5 e punta più sull’erogazione utilizzabile che sulla ricerca di valori estremi. In un contesto di guida stradale o di utilizzo in pista occasionale, questa configurazione garantisce un equilibrio efficace tra spinta e controllo.
Ciclistica con componenti europee
La struttura della SRK 1051 RR si basa su un telaio a traliccio in acciaio con elementi in alluminio. La sospensione anteriore è affidata a forcelle regolabili Marzocchi, mentre al posteriore è presente un monoammortizzatore centrale. L’impianto frenante utilizza pinze radiali Brembo con ABS sensibile all’inclinazione.
L’elettronica comprende traction control regolabile, modalità di guida, cruise control e monitoraggio pressione pneumatici. Tutte le funzioni sono gestite tramite un display TFT con navigazione e connettività smartphone.
La nuova sportiva ha un peso dichiarato di 215 kg in ordine di marcia, con una sella posta a 835 mm da terra. Il serbatoio da 15 litri e la combinazione di pneumatici 120/70 ZR17 e 190/50 ZR17 rientrano negli standard del segmento.
Le proporzioni puntano a mantenere una posizione di guida centrata, con un equilibrio tra carico sull’avantreno e comfort nei trasferimenti. Gli interventi su ergonomia e distribuzione dei pesi mirano a rendere la moto gestibile anche da utenti non professionisti.
Arrivo sul mercato e fascia di prezzo
La QJMotor SRK 1051 RR dovrebbe debuttare nei mercati europei nel 2026. Il precedente modello SRK 921 RR era stato lanciato a 12.999 euro; la nuova versione potrebbe collocarsi in una fascia simile, mantenendo un rapporto tra dotazioni e prezzo particolarmente competitivo.
La presenza di componenti europee, unita allo sviluppo stilistico e tecnico italiano, delinea un prodotto destinato a inserirsi in un segmento tradizionalmente presidiato da marchi europei e giapponesi.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!