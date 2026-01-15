Nel 2026 i raduni Lambretta in Italia iniziano a gennaio con il Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) e proseguono con l’attesissimo Scooter Rally Toscano all’Isola d’Elba (1-3 maggio). Il XXXII Raduno Nazionale Lambretta si svolgerà in Puglia, a Torre dell’Orso (24-26 maggio), mentre l’EuroLambretta 2026 si terrà in Austria dal 5 al 7 giugno.
Il 2026 si preannuncia come un anno memorabile per i “lambrettisti”. Con l’integrazione di eventi storici che tornano in località iconiche e la conferma di appuntamenti internazionali a breve distanza dai confini italiani, la stagione offre occasioni uniche per mettere in moto i gioielli della Innocenti. Questa guida di Quotidiano Motori raccoglie tutte le date confermate dai calendari SIR e Lambretta Club d’Italia.
Motor Bike Expo 2026: L’apertura a Verona
La stagione parte ufficialmente al Motor Bike Expo (23-25 gennaio 2026). All’interno del Padiglione 9, il “Distretto Ruote Piccole” ospiterà l’Iron Kings International Custom Show. È il punto di ritrovo invernale dove club e preparatori presentano le anteprime dei restauri che vedremo su strada nei mesi successivi.
Calendario Raduni Lambretta 2026
Di seguito la tabella con i principali raduni e scooter rally confermati per l’anno in corso. Le date sono state verificate presso le segreterie organizzative dei club federati.
|Data
|Evento
|Località
|23-25 Gennaio
|Motor Bike Expo (Distretto Ruote Piccole)
|Verona (VR)
|1-3 Maggio
|XV Scooter Rally Toscano
|Isola d’Elba – Morcone (LI)
|24-26 Maggio
|XXXII Raduno Nazionale Lambretta
|Torre dell’Orso (LE)
|5-7 Giugno
|EuroLambretta 2026 (35ª Edizione)
|Ort im Innkreis (Austria)
|26-27 Giugno
|Scooter Iacta Est
|Roma (RM)
|11-12 Luglio
|Raduno Ingestibili S.G.
|Località varie
|11-13 Settembre
|The Snoopy Scooter Trip
|Asiago (VI)
|2-3 Ottobre
|Scooter Rally Camuno
|Valcamonica (BS)
Dettagli logistici e iscrizioni
Per l’appuntamento dell’Isola d’Elba, la logistica si concentra sulla spiaggia di Morcone (Capoliveri). Si consiglia di monitorare le convenzioni per i traghetti da Piombino, solitamente attive già dal mese di febbraio. Per il Raduno Nazionale in Salento, il centro nevralgico sarà Torre dell’Orso, dove sono attese centinaia di Lambrette provenienti da tutta Europa.
L’EuroLambretta in Austria (Ort im Innkreis) richiede l’iscrizione obbligatoria tramite il Lambretta Club d’Italia. L’evento si terrà presso il Leitner Gut e rappresenta la massima celebrazione del marchio a livello continentale.
I grandi appuntamenti internazionali: Lambretta nel mondo 2026
Il 2026 vede il ritorno di alcuni dei raduni più iconici d’Europa e oltre. Questi eventi attirano regolarmente carovane di appassionati dall’Italia, pronti a percorrere migliaia di chilometri per celebrare il mito Innocenti su scala globale.
|Data
|Evento
|Località
|5-7 Giugno 2026
|35° EuroLambretta Jamboree
|Ort im Innkreis, Austria
|12-14 Giugno 2026
|Lambretta Club Belgium National
|Anversa, Belgio
|Luglio 2026
|Lambretta Jamboree USA
|Location TBD (Stati Uniti)
|Agosto 2026
|Isle of Wight Scooter Rally
|Isola di Wight, Regno Unito
L’appuntamento principale resta l’EuroLambretta in Austria. La delegazione italiana è storicamente la più numerosa dopo quella del paese ospitante. Per chi punta al Regno Unito, l’Isle of Wight Scooter Rally di fine agosto rappresenta il raduno più grande al mondo per numero di partecipanti (oltre 5.000 scooter), dove la Lambretta condivide la scena con la cultura Mod.
Domande sui raduni Lambretta 2026
L’iscrizione è riservata ai soci dei club nazionali. Per i residenti in Italia, è necessario essere tesserati al Lambretta Club d’Italia e seguire le finestre di registrazione che aprono solitamente tra gennaio e marzo.
Oltre ai documenti di circolazione in regola, per i raduni ufficiali è caldamente consigliata (e talvolta obbligatoria) l’iscrizione dello scooter al Registro Storico Lambretta per certificare l’originalità del mezzo.
Il punto di riferimento restano le tre edizioni annuali della Mostra Scambio di Novegro (febbraio, maggio e novembre), dove sono presenti i principali specialisti di ricambi Innocenti.
Oltre il raduno: la mobilità d’epoca nel 2026
Partecipare a un raduno nel 2026 significa anche confrontarsi con le nuove normative sulle zone a traffico limitato (ZTL). Molti club organizzatori stanno lavorando per garantire deroghe specifiche per i veicoli di interesse storico durante lo svolgimento dei raduni, confermando la Lambretta come un asset culturale itinerante e non solo un semplice mezzo di trasporto.
Fonti: Scooterclubs Italiani Riuniti, Scooter Rally Toscano, Lambretta Club Milano, Lambretta Club d’Italia.