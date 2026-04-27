Informazioni chiave:
- La nuova Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026 introduce una posizione di guida più sportiva con manubrio in alluminio ribassato e riposizionato.
- La moto monta nuovi pneumatici Vredestein Centauro ST da 17 pollici e mantiene il motore Sherpa 450 da 40 PS e 40 Nm.
- Tutta la gamma 2026 adotta il Tripper Dash TFT da 4 pollici con Google Maps, connettività smartphone e prezzi a partire da 5.490 euro.
La nuova Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026 porta la piattaforma Sherpa verso una lettura più affilata e più dinamica della roadster di media cilindrata. La moto mantiene il monocilindrico Sherpa 450 da 40 PS e 40 Nm, ma introduce una postura di guida più aggressiva, nuovi pneumatici stradali Vredestein Centauro ST, modalità di guida aggiornate e una dotazione di serie che punta a rendere ogni uscita più connessa e più immediata.
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La Guerrilla 450 Apex nasce per accentuare il carattere più sportivo della roadster
Con la versione Apex, Royal Enfield non cambia la filosofia di base della Guerrilla 450, ma la spinge verso un’interpretazione più grintosa. La moto continua a essere una roadster compatta e utilizzabile tutti i giorni, ma ogni intervento del model year 2026 è pensato per aumentare coinvolgimento, precisione e reattività nella guida su strada.
La posizione di guida più bassa e caricata sull’anteriore
Il primo intervento tecnico rilevante riguarda la postura in sella. La Guerrilla 450 Apex 2026 introduce un manubrio in alluminio ribassato e riposizionato, studiato per creare un triangolo di guida più orientato alla sportività. Il corpo del pilota si sposta quindi leggermente in avanti, con una distribuzione dei pesi più caricata sull’anteriore. È una modifica importante perché cambia il modo in cui la moto entra in curva, si appoggia e comunica l’avantreno. La Guerrilla resta intuitiva, ma la sensazione generale diventa più tesa e più precisa, soprattutto nella guida brillante.
I nuovi pneumatici Vredestein Centauro ST da 17 pollici puntano su grip e controllo
Uno dei cambiamenti più concreti della variante Apex è l’adozione dei nuovi Vredestein Centauro ST da 17 pollici, pneumatici con un dna sportivo, ma capaci di offrire anche maggiore aderenza su superfici bagnate o con scarsa presa. Questa scelta ha un peso molto chiaro sul comportamento dinamico. Una roadster compatta come la Guerrilla guadagna molto da una gomma capace di migliorare feeling, inserimento e sicurezza su fondi variabili.
Il motore Sherpa 450
La base tecnica resta quella della piattaforma Sherpa, con il noto monocilindrico Sherpa 450. Anche nel model year 2026 la Guerrilla continua a sviluppare 40 PS e 40 Nm, numeri che la collocano in una fascia molto centrata per chi cerca una media cilindrata accessibile ma già brillante nelle prestazioni.
Royal Enfield non interviene dunque sulla potenza, ma sceglie di lavorare attorno al motore per valorizzarne meglio il carattere. La moto continua così a puntare su una risposta sfruttabile a tutti i regimi, mantenendo stabilità in accelerazione, agilità in curva e controllo generale in un uso misto tra città e strada extraurbana.
Il telaio in acciaio a doppio trave
Sotto il profilo ciclistico, la Guerrilla 450 2026 continua a essere supportata da un telaio in acciaio a doppio trave. È una struttura che costituisce una parte importante dell’identità della moto, perché offre una base solida e leggibile su cui lavorare con assetto, ergonomia e pneumatici.
Le modalità Street e Sport vengono aggiornate
Un altro passaggio interessante riguarda le modalità di guida Street e Sport, che vengono perfezionate per il 2026. La novità più utile è il mantenimento della modalità selezionata anche tra i cicli di accensione, così da permettere al pilota di ritrovare subito il setup preferito senza doverlo reimpostare ogni volta. È una piccola modifica sul piano funzionale, ma molto importante nella vita quotidiana. Questo tipo di memoria migliora la continuità dell’esperienza di guida e rende il rapporto con la moto più immediato, soprattutto per chi la usa spesso in contesti differenti.
Il Tripper Dash da 4 pollici porta navigazione e connettività in tutta la gamma
Tutte le varianti della Guerrilla 450 2026 adottano di serie il Tripper Dash di Royal Enfield, un display TFT circolare da 4 pollici. È una delle dotazioni più significative del modello, perché aggiunge una dimensione digitale molto più evoluta rispetto a quella che ci si aspetta tradizionalmente da una roadster essenziale.
Il sistema integra navigazione basata su Google Maps e connettività smartphone, offrendo indicazioni intuitive, informazioni in tempo reale e una gestione più moderna del viaggio.
Le nuove colorazioni e i dettagli Apex
La variante Apex si distingue anche sul piano estetico. La gamma introduce le colorazioni Apex Red e Apex Black, mentre le nuove varianti CTG contribuiscono ad ampliare il linguaggio visivo complessivo del modello. Tra gli elementi specifici della Apex ci sono nastri cerchio di serie, coprisella posteriore sagomato e cupolino anteriore in tinta. Sono dettagli che aiutano a rendere la moto più compatta e più sportiva nella percezione generale, senza allontanarla dal suo carattere essenziale.
La collaborazione con Fairtex aggiunge una dimensione lifestyle
Per accompagnare il lancio, Royal Enfield ha sviluppato una collaborazione con Fairtex, storico marchio del Muay Thai. La partnership comprende una linea in edizione limitata con guanti da boxe, pantaloni da Muay Thai, T-shirt e una motocicletta speciale basata sulla Guerrilla 450 Apex 2026.
La nuova gamma Guerrilla 450 2026 sarà in vendita a partire da aprile. La variante Apex nelle colorazioni Red e Black è proposta a 5.490 euro. Allo stesso prezzo, 5.490 euro, arrivano anche le versioni Dash nelle tinte Twilight Blue e Shadow Ash.
Le specifiche tecniche principali della Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026
- Modello: Royal Enfield Guerrilla 450 APEX 2026
- Motore: Sherpa 450
- Potenza: 40 PS
- Coppia: 40 Nm
- Telaio: acciaio a doppio trave
- Posizione di guida: più sportiva, con manubrio in alluminio ribassato e riposizionato
- Pneumatici: Vredestein Centauro ST da 17 pollici
- Modalità di guida: Street e Sport aggiornate con mantenimento della modalità selezionata
- Strumentazione: Tripper Dash TFT circolare da 4 pollici
- Navigazione: Google Maps integrato
- Connettività: smartphone integrata
- Colorazioni APEX: APEX Red, APEX Black
- Varianti Dash: Twilight Blue, Shadow Ash
- Dettagli APEX: nastri cerchio, coprisella posteriore sagomato, cupolino anteriore in tinta
- Prezzo EMEA: 5.490 euro