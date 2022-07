Scooter elettrici Askoll: promo estate con sconti fino a 700 euro

Se gli incentivi statali sono terminati, Askoll rilancia con una promo estiva che prevede sconti fino a 700 euro per l’acquisto degli scooter elettrici in gamma. Ricordiamo che Askoll è leader nella produzione di veicoli elettrici 100% Made in Italy.

Chi deciderà di acquistare uno scooter elettrico Askoll nei mesi di luglio, agosto e settembre, potrà usufruire di sconti fino a 700 euro in base al modello scelto. Vediamo nel dettaglio la promo per modello.

NGS3 e eS3EVO MY2021

Bonus Askoll 700 euro iva inclusa così strutturati: 300 euro immatricolazione + 400 euro sconto incondizionato.

NGS3 e eS3EVO MY2022

Bonus Askoll 500 euro iva inclusa così strutturati: 300 euro immatricolazione + 200 euro sconto incondizionato.

NGS2 e eS2EVO MY2022/2021

Bonus Askoll 400 euro iva inclusa così strutturati: 150 euro immatricolazione 250 euro sconto incondizionato.

eS2 CITY GLOSSY WHITE

Bonus Askoll IMMATRICOLAZIONE INCLUSA + BAULETTO 29 LT:

Finanziamento AGOS – anticipo 790 e 24 rate da 52 euro con Maxi rata 1.050 euro

La promo è attiva presso i punti vendita aderenti all’iniziativa sugli scooter model year 2021 in stock alla rete vendita e su tutti gli scooter model year 2022. Tutti i rivenditori sul sito www.askollelectic.com

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.