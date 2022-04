Tutte le caratteristiche del nuovo scooter elettrico Horwin EK3

Horwin EK3 è uno scooter elettrico proposto al presso di 4.490 € f.c., che può scendere grazie agli incentivi. Progettato per un utilizzo quotidiano, è agile e scattante nel traffico cittadino e confortevole anche negli spostamenti su percorsi più lunghi.

Dispone di serie di frenata combinata CBS, luci a LED, funzione di ritardo nello spegnimento delle luci, keyless go, display touch-start, cruise control, retromarcia, sistema di allarme antifurto e pneumatici a prova di foratura.



























Il motore di Horwin EK3 sviluppa una potenza di 6,2 kW che porta lo scooter alla velocità di 95 km/h. EK3 accelera fino a 60 km/h in sei secondi, con la coppia che si attiva immediatamente quando si gira l’acceleratore. La potenza costante del motore assicura un funzionamento fluido in tutte le condizioni di guida.

Il sistema di controllo FOC (Field Oriented Control) è il cervello dello scooter e assicura che Horwin EK3 parta rapidamente bilanciando la potenza e il consumo di energia. Il sistema riconosce le condizioni di guida e controlla il motore in modo da ottenere una prestazione costante, ottimizzando il risparmio energetico. Recupera anche l‘energia durante alcune fasi di frenata e limita la potenza in uscita durante alcune fasi di accelerazione.

Le batterie di Horwin EK3

Horwin EK3 può essere equipaggiato con due batterie ricaricabili facilmente rimovibili. Lo scooter viene fornito con le efficienti celle agli ioni di litio 18650 della Samsung.

Il sistema di monitoraggio SOC ed il sistema di gestione delle batterie sono in grado di prevenire i malfunzionamenti, proteggendo sovraccarichi, scariche, sovratensioni, cortocircuiti. Ogni cella della batteria ha una capacità di 1,44 Wh, mentre l‘intero pacco batterie è di 2,88 Wh. La durata della batteria è di 1.000 cicli di carica. La corrente di carica standard è di 10 A.

Il tempo di carica di un pacco batteria è di circa 4 ore.

Come funziona la frenata combinata CBS

Il sistema combinato CBS è progettato per rendere la frenata più sicura e stabile in ogni condizione stradale, evitando che le ruote si blocchino. Il sistema CBS (Combined Braking System) distribuisce la forza frenante tra i dischi del freno anteriore e posteriore.

Se si deve frenare in emergenza lo spazio di frenata viene ridotto, garantendo così un arresto sicuro del veicolo anche alle alte velocità. Questa ottimizzazione della frenata rende il controllo estremamente preciso nell‘affrontare le curve, anche se il manto stradale è bagnato.

Tante funzioni comode e utili

Horwin EK3 è dotato di tante funzioni che possono semplificare la vita. Ad esempio, la chiave dispone di un telecomando integrato. E’ quindi possibile avviare, spegnere e immobilizzare lo scooter senza dover inserire la chiave nell‘interruttore di accensione. Il sistema di antifurto può anche essere attivato e disattivato con la chiave-telecomando.

Per avviare EK3 basta portare con sé la chiave di accensione. Quando si è vicini allo scooter, questo si sblocca automaticamente. Basta premere il pulsante di accensione. Quando ci si allontana da EK3, il veicolo si blocca automaticamente.

Durante la guida di Horwin EK3 è possibile ricaricare lo smartphone grazie alla presa USB inserita nel vano portaoggetti. Questa funzione aggiuntiva offre la sicurezza di avere sempre a disposizione il cellulare, magari per visualizzare la mappa del navigatore satellitare quando serve.

L’ampio display di EK3 mostra tutte le informazioni necessarie durante il viaggio: velocità attuale, cruise control, livello della batteria, autonomia e molto altro ancora. Con il suo design moderno, dotato della più attuali tecnologie, mostra chiaramente tutte le informazioni utili anche in condizioni di buio, grazie alla retroilluminazione.

Una caratteristica particolarmente pratica e innovativa: quando si fa scorrere il dito sulla striscia di touch-start nella parte inferiore del display, è possibile avviare il motore.

HORWIN EK3 SCHEDA TECNICA

MOTORE Potenza max. 6.2 kW Tipo DC Giri / minuto 6.365 rpm Coppia massima 195 Nm Unità di controllo Field Oriented Control (FOC) Velocità massima 95 km/h FRENI Sistema CBS Combinato

anteriore

posteriore DIMENSIONI Interasse 1.320 mm Lunghezza 1.900 mm Larghezza 690 mm Altezza 1.130 mm Altezza sella 780 mm Altezza minima

da terra 125 mm Ruote MT 2.5 x 14 (ant)

MT 3.0 x 13 (post) Pneumatici 100/80-14 (ant) 110/70-13 (post) Cerchi In alluminio Sella 2 posti Carico massimo 170 kg Massa a pieno carico 284 kg BATTERIA Voltaggio 72V Capacità 40 Ah Percorrenza media ≥ 100 km

(con una batteria) Cicli di ricarica ≥ 1.000 Rapporto di trasmissione 1 : 7.8 Tempo di ricarica 4 h (0-100%) Corrente di ricarica 10 A HIGHLIGHTS Keyless go Ludi a LED Cruise Control Design Ergonomico Display con avviamento touch Sistema antifurto Vano portacasco Vano portaoggetti OMOLOGAZIONE L3e – A1 (125 cc) COLORAZIONI Bianco – Nero – Grigio – Rosso PREZZO € 4.490,00 FF

Il prezzo di Horwin EK3

EK3 è disponibile nei colori bianco, nero, grigio e rosso. Il prezzo di listino è 4.490 € franco fabbrica.

Le moto elettriche e gli scooter elettrici Horwin sono distribuiti in Italia da Vent che conosciamo per le sue e-bike, con la lista dei concessionari sul sito dedicato.

—–

