E4, uno scooter tutto nuovo dal design italiano a € 2.390 f.c. o a € 2.990 in caso di Doppia batteria, mentre E4 4.750 W Doppia batteria è disponibile al prezzo di listino di € 4.290 f.c.

Lifan E4 uno scooter elettrico disponibile in tre differenti versioni: E4 1.900 W, E4 1.900 W Doppia batteria ed E4 4.750 W Doppia batteria.

La gamma E4 si differenzia dai cugini E3 ed E3+ che restano a listino per tanti dettagli ed è pensata per chi non si accontenta di un veicolo concreto e ordinario, ma cerca un mezzo con una marcia in più, agile e versatile, per esplorare la città con la massima libertà.

Il design è made in Italy.

Le ruote da 12″ sono stati pensate per soddisfare il mercato europeo e garantire la miglior abitabilità di pilota e passeggero. I fari anteriori e gli indicatori di direzione sono full led, mentre le luci di posizione anteriori sono a tubi led.

Per una caratterizzazione riconoscibile al primo sguardo due sono strumentazioni disponibili, digitale LED o TFT in base al modello, entrambe di incredibile stile e leggibilità. Unica è la colorazione Graphite grey opaca che viene resa grintosa dai nuovi sticker azzurri brillanti, ormai colore simbolo del marchio Lifan.

Le caratteristiche della gamma



Tutta la gamma viene equipaggiata con motore Bosch su specifiche tecniche Lifan a controllo FOC (Field Oriented Control) integrato nella ruota posteriore. La denominazione di ogni modello lascia intendere i dettagli dei motori: una potenza massima di 4.750 W (5,1 CV) per Lifan E4 4.750 W disponibile solo con doppia batteria.

Sono 1.900 i Watt (2,6 CV) per Lifan E4 1.900 W, disponibile sia con una che con due batterie. Smart ed efficiente, Lifan E4 1.900 W è il mezzo ideale anche per i più giovani, è, infatti, omologato come ciclomotore e raggiunge i 45 km/h; E4 4.750 W invece, essendo un motociclo L3e, è il commuter perfetto per chi vuole quello sprint in più nel traffico cittadino potendo raggiungere i 70 km/h.

Le batterie



E4 4.750 W Doppia batteria è dotato di 2 pacchi batterie Greenway agli ioni di Litio con celle LG, ognuno da 12 kg, di capacità 2.100 Wh (60V abbinati a 35Ah) che assicurano grazie alla tecnologia Easy Swap un’ autonomia fino a 120 km con cambio batteria. Le batterie sono facilmente estraibile dal vano sotto sella per effettuarne la ricarica mediante presa domestica o direttamente sul veicolo tramite presa sul tunnel.

E4 1.900 W è dotato di un Greenway Battery Pack agli ioni di Litio con celle LG con capacità di 1.560 Wh (60 V abbinati a 26 Ah), che pesa di 10 kg e nel caso in cui si acquisti Lifan E4 1.900 W Doppia batteria: è possibile sostituire la batteria in modo pratico e agevole accedendo al vano sotto sella, permettendo così di arrivare a un’autonomia di 160 Km.

La ciclistica

Telaio in acciaio e piastre stampate, forcellone oscillante in lega in alluminio con doppio ammortizzatore a gas al posteriore e forcella telescopica idraulica di diametro ø 33 mm ed escursione di 80 mm all’anteriore: ecco la ciclistica dei nuovi Lifan E4. Le dimensioni di 1.815 x 732 x 1.185 mm e l’interasse di 1.308 mm, il peso di 90 kg e l’altezza sella di 780 mm rendono le new entry di casa Lifan comode, maneggevoli e leggere.

Montano pneumatici da 110/70-12 all’ anteriore e 130/70-12 al posteriore e cerchi rispettivamente da 2,15×12 e 3,5×12; la frenata è affidata a un sistema a disco singolo di diametro ø 210 mm all’anteriore e ø 170 mm al posteriore, ma si differenzia nelle pinze freno in base al modello: le versioni da 1.900 W hanno pinza a 2 pistoncini all’anteriore e a un pistoncino al posteriore, mentre E4 da 4.750 W, sfruttando un sistema di frenata combinata CBS, ha pinze a 3 pistoncini all’anteriore e uno al posteriore.

Lifan E4: le dotazioni

La gamma E4 si arricchisce di interessanti dotazioni come il bauletto da 29 Litri di serie, il gancio portaborse e alla presa USB integrati nello scudo anteriore. Rinnovate e migliorate in stile e funzionalità sono le strumentazioni con due versioni disponibili in base al modello scelto.

Lifan E4 4.750W Doppia batteria si avvale di un moderno display TFT di ultima tecnologia, dotato di indicatore di velocità in km/h, contachilometri totale (ODO), indicatore Bluetooth, identificativo chiamata in entrata, indicatore modalità Parking P, Cruise control, indicatore batteria residua grafica a tacche e in valore, indicatore di surriscaldamento batteria e indicatore grafico di spunto corrente erogata.

Per E4 1.900 W il quadro strumenti è LCD monocromatico dotato di indicatore di velocità in km/h, contachilometri totale (ODO), indicatore modalità Parking P, indicatore batteria residua grafica e in percentuale. Per tutte le versioni è possibilità di scelta tra tre diverse modalità di guida: Eco, per viaggiare aumentando l’ autonomia, Dynamic, la giusta via di mezzo per l’uso quotidiano e Sport, per muoversi con quello sprint in più.

Lifan E4: listino prezzi

Tutta la gamma E4 è disponibile presso i rivenditori nella colorazione Graphite grey e dettagli azzurri.

Lifan E4 1.900 W può essere acquistato a € 2.390 franco concessionario o a € 2.990 f.c. in caso di Doppia batteria, mentre E4 4.750 W Doppia batteria è disponibile al prezzo di listino di € 4.290 f.c. Prezzi che possono scendere in caso di ecobonus e/o rottamazione.

