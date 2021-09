Disponibili le prime due versioni speciali dello scooter NES.

Dall’incontro fra passato e futuro nascono i Nito NES Special Edition, frutto di un’esplorazione tra i veicoli che hanno segnato un’epoca e creato delle vere e proprie icone della mobilità italiana nel mondo. È così che Nito arricchisce le 72 personalizzazioni già disponibili dello scooter elettrico NES con i primi due nuovi modelli di una serie speciale, il NES SE Riviera e il NES SE Dolce Vita.

Nito NES Special Edition: caratteristiche

Come le altre versioni del NES, gli Special Edition hanno un motore da 4 kW e vengono proposti nelle due varianti, entrambe omologate per due persone, NES 5 SE (ciclomotore, velocità max 45 km/h) e NES 10 SE (motociclo, velocità max 90 km/h), con tempi di ricarica dalle 3 alle 4 ore. La guida può essere impostata in modalità Eco, con un’autonomia di circa 90 km, e Sport intorno ai 75 km per il NES 5; 80 km in Eco e 60 km in Sport per il NES 10.

Pensati per rivivere con l’elettrico i momenti che hanno fatto la storia della mobilità e riappropriarsi del piacere di spostarsi con un mezzo bello e divertente, i NES Riviera e Dolce Vita si distinguono per i materiali e le finiture con cui verranno realizzati. La nuova verniciatura integrale nei due colori pastello, verde acqua e grigio chiaro, la sella in pelle trapuntata marrone o nera e una serie di utili accessori, fra cui un inedito vano portacasco in vimini, caratterizzano queste due prime versioni speciali.

Nito NES Special Edition: prezzi ed ecobonus

Prenotabili da fine settembre nei diversi punti vendita in Italia e all’estero, gli scooter elettrici NES 5 SE e il NES 10 SE sono in vendita rispettivamente a 7.290 e 7.710 euro, ma in questo momento, e ancora per tutto il 2022, anche il loro prezzo è speciale: approfittando dell’ecobonus nazionale, infatti, si possono acquistare usufruendo di uno sconto fino al 40%.

Nel confermare la sua idea di mobilità elettrica di stile e che fa tendenza, con i NES Special Edition Nito offre il massimo della personalizzazione a chi vuole distinguersi con un veicolo davvero unico, iconico e divertente.

—–

