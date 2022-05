Sena Outstar S: il nuovo Smart Helmet Open-Face

Outstar S è l'ultima proposta dell' innovativa linea di smart helmet di Sena.

Sena Technologies lancia sul mercato il suo nuovo smart helmet: Sena Outstar S. In perfetto stile Sena, il punto forte di questo nuovo casco Jet è il sistema di comunicazione Bleutooth completamente integrato.

Sena Outstar S: il casco Jet pieno di risorse

Outstar S ha una visiera trasparente antivento e una solare retrattile per il massimo comfort in ogni situazione e il sistema di ventilazione del casco garantisce un’ottima circolazione dell’aria grazie a due prese superiori e due uscite sul retro. Outstar S ha un interfaccia a tre tasti elegante e pratica per controllare facilmente il sistema di comunicazione del casco anche durante la guida dello scooter o della moto.

Sena Outstar S: sistema di comunicazione Bluetooth integrato

Il sistema di comunicazione è perfettamente integrato nel casco, con auricolari e microfono incorporati e tecnologia Bluetooth 5.0. L’interfono può connettere tra loro fino a 4 utenti entro un raggio di 900 metri e, connettendosi solo in due, si può sperimentare la qualità superiore HD Intercom. La tecnologia Advanced Noise Control filtra e riduce i rumori di fondo tipici della guida in moto trasmettendo un audio sempre chiaro e cristallino. La batteria copre 12 ore di conversazione Intercom e si ricarica in 2,5 ore.

Outstar S è disponibile nei colori matte black e gloss white nelle taglie dalla S alla XL. Il prezzo consigliato è di 259 € (IVA inclusa). Come tutti i prodotti Sena, il firmware è aggiornabile e la garanzia è di 2 anni per le componenti elettroniche e di 5 anni per il casco.

