Shark Spartan GT Carbon 2022: le nuove grafiche del casco Sport Touring

Il casco integrale della casa francese per la stagione 2022 viene proposto in nuove sorprendenti grafiche, tra cui una versione carbon skin particolarmente ricercata.

Shark Spartan GT Carbon 2022, grazie al suo elevato tasso di sicurezza e comfort, è il casco perfetto per chi desidera viaggiare sulle due ruote. Questo integrale dallo spirito sport touring è un prodotto all’avanguardia che usufruisce di tutte le ultime innovazioni e delle competenze storiche di Shark.

La calotta in fibre di carbonio e fibre di vetro multi -assiali, associata all’EPS (expanded polystyrene) in multidensità, offre in questo top di gamma un elevatissimo livello di protezione. Più silenzioso e stabile durante i viaggi più lunghi, Spartan GT Carbon è anche particolarmente leggero e performante nella guida veloce, dove si apprezzano la sua completa dotazione di accessori e l’efficace ventilazione interna.

Nella stagione 2022 questo casco guerriero viene proposto in nuove accattivanti grafiche che non lasceranno indifferenti i fan del brand. Tra i nuovi modelli troviamo alcuni su base scura con dettagli colorati a contrasto (bianco, giallo, rosso e blu elettrico), una replica proposta in due colorazioni e infine un’elegante novità carbon skin mat, dallo stile estremamente ricercato.

Shark Spartan GT Carbon 2022: visiera VZ 300

La visiera dello Spartan GT Carbon si ispira alla VZ100, di serie sul modello racing Race-R Pro GP adottato da tutti i piloti Shark. Questa visiera è in grado di offrire un’eccellente qualità visiva, ed è stata ideata per essere in “classe ottica 1” e a spessorevariabile, in modo da evitare qualunque distorsione della vista.

Shark Spartan GT Carbon 2022: comfort

Lo Spartan GT Carbon ha guanciali “morpho” 3D, in grado di adattarsi perfettamente a ogni fisionomia, offrendo cosi un comfort e un sostegno ottimali durante i lunghi viaggi. Propone inoltre interni in tessuto “Alveotech” garantiti Sanitized per assicurare un’efficacia antimicrobica, anti-odore e anti-sudore, nonché un doppio sottogola per scegliere quale usare in estate o in inverno.

Shark Spartan GT Carbon 2022: caratteristiche

Innovazione anche per le placche laterali con posizione di blocco centrale che migliora l’ingresso dell’aria, 4 punti di aggancio laterali, movimento “ultra soft” della visiera e supporti laterali Shark Skin per evitare l’effetto “buffeting” (perturbazioni aerodinamiche) e permettere la riduzione del rumore all’altezza delle orecchie.

Monta anche lo Shark Emergency Remove System per togliere in maniera rapida e intuitiva il paranuca e i guanciali in caso d’incidente. Il sistema di aerazione regolabile e ottimizzato con mentoniera a doppio ingresso con circolazione dell’aria guidata verso la visiera; aerazione superiore ergonomica con meccanismo scorrevole integrato per assicurare un’aerazione ottimale e il doppio estrattore d’aria per creare un “effetto Venturi” con sistema di controllo centrale On/Off.

