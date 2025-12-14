Il video pazzesco della Suzuki RG 500 al Tourist Trophy con Danny Webb

Quante emozioni e che adrenalina sulla Suzuki RG 500 con Danny Webb per vedere il Tourist Trophy come fanno i piloti!

Di - - Lascia un commento

Motorsport, Suzuki, Youngtimer

Girare sull’Isola di Man sul leggendario tracciato cittadino dove si corre il mitico Tourist Trophy è il sogno di molti piloti ed appassionati della pista. E magari girare l’Isola con un altrettanto moto leggendaria con la Suzuki RG 500 che vi abbiamo già raccontato nella nostra rubrica youngtimer. Certo, il TT non è da tutti, ma il sogno di poterci correre ci affascina da sempre.

Così, per provare un po’ di adrenalina senza rischiare nulla, proviamo a godere del giro di pista insieme a Danny Webb durante il Classic TT del 2019 e 2018 in sella alla Suzuki RG 500. Basta sentire il suono e gli urli della moto per farci mandare in estasi.

Suzuki RG500: Danny Webb Classic TT 2018

Un’esperienza incredibile vero?

>>>CONTINUA A LEGGERE: La storia della mitica SUZUKI RG 500

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione:

Lascia un commento