Girare sull’Isola di Man sul leggendario tracciato cittadino dove si corre il mitico Tourist Trophy è il sogno di molti piloti ed appassionati della pista. E magari girare l’Isola con un altrettanto moto leggendaria con la Suzuki RG 500 che vi abbiamo già raccontato nella nostra rubrica youngtimer. Certo, il TT non è da tutti, ma il sogno di poterci correre ci affascina da sempre.
Così, per provare un po’ di adrenalina senza rischiare nulla, proviamo a godere del giro di pista insieme a Danny Webb durante il Classic TT del 2019 e 2018 in sella alla Suzuki RG 500. Basta sentire il suono e gli urli della moto per farci mandare in estasi.
Suzuki RG500: Danny Webb Classic TT 2018
Un’esperienza incredibile vero?
>>>CONTINUA A LEGGERE: La storia della mitica SUZUKI RG 500
