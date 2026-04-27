Informazioni chiave:
- Il nuovo Sym Joyride 300 2026 introduce un aggiornamento profondo con fari anteriori Led a quattro lenti e fanale posteriore Led effetto 3D.
- La ciclistica abbina ruota anteriore da 16 pollici e pedana piatta, una soluzione pensata per migliorare maneggevolezza e praticità nell’uso urbano.
- La dotazione di serie include strumentazione LCD, Keyless 2.0, presa Quickcharge 3.0, bauletto Shad da 39 litri, ABS e TCS.
Il nuovo Sym Joyride 300 2026 arriva con un restyling che va oltre il design e interviene in modo concreto su comfort, praticità e dotazione. Il risultato è uno scooter di media cilindrata pensato per chi cerca uno strumento di mobilità quotidiana completo, con fari Led, ruota anteriore da 16 pollici, pedana piatta, parabrezza regolabile, tecnologia di bordo e sistemi di sicurezza già inclusi di serie.
Indice dei contenuti
Il design del nuovo Joyride 300
Il primo intervento riguarda l’estetica, ma non si limita a un semplice aggiornamento superficiale. Le linee del nuovo Joyride 300 2026 risultano più tese e più dinamiche, con una presenza che vuole trasmettere movimento anche da fermo. La firma visiva anteriore è affidata a un gruppo ottico con quattro lenti Led, studiato per migliorare visibilità e riconoscibilità. Al posteriore, il fanale Led con effetto 3D rafforza l’impronta tecnologica del mezzo e aggiunge una lettura più contemporanea alla coda.
La ruota anteriore da 16 pollici e la pedana piatta
Uno degli aspetti tecnici più interessanti del nuovo Joyride 300 è la scelta di abbinare una ruota anteriore da 16 pollici alla pedana piatta. È una combinazione che ha un impatto diretto sull’esperienza d’uso, perché unisce una risposta più stabile e intuitiva del frontale con una praticità superiore nella vita quotidiana.
La ruota anteriore di diametro maggiore contribuisce infatti a dare più confidenza sullo sconnesso e nelle manovre in città, mentre la pedana piatta resta una delle soluzioni più intelligenti per chi usa lo scooter tutti i giorni e vuole caricare borse, zaini o piccoli oggetti senza complicazioni.
Il comfort ergonomico migliora con sella rivista e protezione regolabile
Sym interviene anche sul tema del comfort, altro punto centrale per uno scooter di questa fascia. Il nuovo Joyride 300 adotta una sella ridisegnata con supporto lombare, pensata per sostenere meglio il guidatore e rendere meno stancanti gli spostamenti più lunghi o ripetuti. La revisione dei poggiapiedi e il parabrezza regolabile in altezza completano il lavoro ergonomico. Quest’ultimo permette di modulare la protezione aerodinamica in base a stagione, statura del pilota o tipo di percorso, un elemento che incide molto più di quanto sembri sul comfort generale.
La dotazione di serie comprende una serie di contenuti che in molti casi, nel segmento, vengono ancora proposti come optional o accessori successivi. Tra questi ci sono la strumentazione LCD, il sistema Keyless 2.0 e la presa Quickcharge 3.0. Uno degli elementi più rilevanti per chi usa uno scooter ogni giorno è la capacità di carico. In questo senso, il nuovo Joyride 300 offre un vantaggio immediato grazie al bauletto Shad da 39 litri con portapacchi integrato, fornito già di serie.
Il comando gas a doppio cavo
Joyride 300 monta anche il sistema a doppio cavo dell’acceleratore, soluzione che serve a rendere l’erogazione della potenza più fluida, progressiva e prevedibile. È un dettaglio tecnico che ha un peso concreto nella guida urbana, soprattutto nelle ripartenze e nella modulazione del gas a bassa velocità. Una risposta più lineare dell’acceleratore aiuta infatti a rendere il mezzo più facile da gestire, più omogeneo e meno affaticante nell’uso quotidiano.
ABS e TCS lavorano insieme per aumentare sicurezza e stabilità
Sul fronte della sicurezza, Sym non lascia spazio a interpretazioni e mette di serie due elementi fondamentali: ABS e TCS. Il sistema antibloccaggio aiuta a mantenere controllo e stabilità in frenata, mentre il Traction Control System supporta il pilota nella gestione dell’aderenza, soprattutto sui fondi meno uniformi o in condizioni di bassa trazione.
Le principali caratteristiche tecniche di Joyride 300 2026
- Modello: Sym Joyride 300 2026
- Tipologia: scooter di media cilindrata
- Illuminazione anteriore: fari LED a quattro lenti
- Illuminazione posteriore: fanale LED con effetto 3D
- Ruota anteriore: 16 pollici
- Pedana: piatta
- Sella: nuova con supporto lombare
- Parabrezza: regolabile in altezza
- Strumentazione: LCD
- Sistema di accesso: Keyless 2.0
- Presa di ricarica: Quickcharge 3.0
- Bauletto: Shad da 39 litri con portapacchi integrato
- Acceleratore: sistema a doppio cavo
- Sicurezza: ABS e TCS di serie