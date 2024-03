A due decenni dal debutto del suo iconico modello, il colosso inglese lancia la nuovissima versione della Rocket 3, ribattezzata Triumph Rocket 3 Storm, che si distingue per le sue prestazioni eccezionali, una maneggevolezza superlativa e un’inedita palette di colori dai toni scuri. La Rocket 3 Storm si posiziona come la muscle roadster di punta del marchio, offrendo un’esperienza di guida ineguagliabile.

Il cuore pulsante delle versioni Rocket 3 Storm R e Rocket 3 Storm GT è il motore di serie più grande disponibile sul mercato, con una cilindrata di 2.458cc. Questo propulsore eroga una potenza massima di 182 CV a 7.000 giri/minuto, superando di 15 CV la potenza del modello precedente. Inoltre, la coppia è stato incrementata di 4 Nm, stabilendo un nuovo record mondiale con 225 Nm disponibili già a 4.000 giri/minuto, assicurando accelerazioni brucianti e una spinta costante a qualsiasi velocità.

Gli aggiornamenti non si fermano alla meccanica: le nuove Rocket sono dotate di ruote da 16 pollici al posteriore e 17 pollici all’anteriore, con cerchi in alluminio a dieci razze dal design rinnovato e più sportivo. Questa scelta contribuisce a ridurre il peso non sospeso, migliorando sensibilmente la maneggevolezza in curva e confermando la sorprendente agilità di questa imponente cruiser.

Il telaio in alluminio, introdotto nel 2019, combina elementi fusi e forgiati per un bilanciamento ottimale tra leggerezza e performance. Il successo della recente edizione speciale “Black” ha spinto Triumph a proporre le nuove varianti Rocket 3 Storm R e GT in colorazioni scure e aggressive, con una cura del dettaglio e una qualità che rappresentano l’eccellenza del marchio inglese.

La Rocket 3 Storm è ora disponibile in tre nuove livree bicolori, con opzioni per la R che includono Carnival Red/Sapphire Black, Satin Pacific Blue/Matt Sapphire Black e Sapphire Black/Granite. La GT offre gli stessi colori ma con una distribuzione diversa sul serbatoio, per un look ancora più distintivo. Entrambi i modelli vantano finiture nere di alta qualità e componenti anodizzate, oltre a soddisfare i nuovi standard Euro 5b, garantendo bassi consumi e minori emissioni.

Dal punto di vista tecnico, la Rocket 3 Storm eccelle nella facilità di guida e nel controllo, grazie all’ammortizzatore Showa RSU e alle forcelle da 47mm completamente regolabili. L’efficacia dei freni è assicurata dalle pinze Brembo Stylema, con un’impressionante capacità di frenata sia all’anteriore che al posteriore. La moto mantiene inoltre la piena funzionalità dell’ABS Cornering ottimizzato.

La differenziazione tra i due modelli sta nell’ergonomia, con la Rocket R che favorisce una guida attiva e la GT che offre una posizione più rilassata. Entrambi i modelli presentano sedute dedicate e comandi a pedale progettati per massimizzare il comfort e l’adattabilità alla fisicità del pilota.

La Rocket 3 Storm si distingue per il suo design “dark”, con una cura maniacale per i dettagli e finiture di alta qualità. Le tecnologie orientate al pilota, come il controllo di trazione, le mappe motore modificabili e il cruise control intuitivo, migliorano ulteriormente l’esperienza di guida, rendendo la Rocket 3 Storm un vero e proprio gioiello tecnologico su due ruote.

Triumph Rocket 3 Storm: Prezzi

I nuovi modelli Rocket 3 Storm arriveranno nelle Concessionarie italiane a partire da aprile 2024. Prezzi di listino (franco concessionario, IVA inclusa):

Rocket 3 Storm R: 25.695 euro

Rocket 3 Storm GT: 26.495 euro

Per maggiori informazioni sui due nuovi modelli consultate il sito italiano del marchio inglese: https://www.triumphmotorcycles.it/moto/rocket-3/rocket-3-storm

Copyright Image: Sinergon LTD