Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026: più potenza, nuova ciclistica, stessa anima

Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026 aggiornano motore, telaio e dotazioni: 95 CV, nuove sospensioni Showa, miglior comfort e fruibilità, con prezzi da 8.795 euro.

Moto Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026, sedili neri e specchietti laterali.
Informazioni chiave:

  • Il motore tre cilindri da 660 cc sale a 95 CV e 68 Nm con una nuova mappatura e componenti rivisti.
  • La Trident 660 riceve aggiornamenti su ciclistica e design; la Tiger Sport 660 migliora nell’assetto e nella capacità touring.
  • Prezzi di listino: 8.795 € per Trident 660, 9.795 € per Tiger Sport 660, arrivo nei concessionari da marzo 2026.

 

Triumph Motorcycles presenta le nuove Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026, introducendo aggiornamenti tecnici e stilistici mirati a rafforzare le prestazioni, la guidabilità e la fruibilità quotidiana di due modelli centrali nella gamma di media cilindrata.

Gli interventi riguardano motore, telaio, sospensioni e dotazioni, con differenziazioni specifiche tra roadster e sport-tourer.

Motore tre cilindri 660 cc aggiornato

Triumph Tiger Sport 660
Triumph Tiger Sport 660 © Triumph

Il fulcro dell’evoluzione tecnica è il nuovo motore tre cilindri da 660 cc, ora accreditato di 95 CV a 11.250 giri/min e 68 Nm di coppia massima a 8.250 giri/min. L’incremento è pari a 14 CV rispetto alla generazione precedente, con un limitatore portato a 12.650 giri/min.

L’80% della coppia è disponibile tra 3.000 e quasi 12.000 giri/min, assicurando una spinta regolare e continua lungo tutto l’arco di utilizzo, sia su Trident 660 sia su Tiger Sport 660.

Interventi meccanici principali

Motocicletta Triumph Trident 660 naked nera e gialla posizionata su un pavimento di cemento, con pareti di cemento sullo sfondo.
Triumph Trident 660 gialla e nera in un ambiente urbano minimalista. © Triumph

L’aumento delle prestazioni deriva da una revisione profonda delle componenti interne:

  • passaggio a tre corpi farfallati da 44 mm, uno per cilindro
  • airbox maggiorato per migliorare il flusso d’aria
  • testa cilindri riprogettata con valvole di scarico più ampie
  • profilo delle camme con alzata superiore
  • nuova mappatura motore per una risposta più fluida e progressiva

Il sistema di raffreddamento è stato aggiornato con un radiatore più grande e una ventola ridisegnata per gestire al meglio l’incremento prestazionale.

Lo scarico adotta un collettore 3-in-1 con catalizzatore rivisto e silenziatore inferiore compatto, mantenendo il caratteristico sound del tre cilindri Triumph.

La trasmissione a sei rapporti è stata affinata, con Triumph Shift Assist ricalibrato e frizione slip&assist per ridurre lo sforzo alla leva e migliorare il controllo.

Triumph Trident 660 2026

Triumph Trident 660
Triumph Trident 660 © Triumph

Prestazioni e fruibilità quotidiana

La Triumph Trident 660 beneficia pienamente dell’evoluzione del tre cilindri, proponendosi come roadster di riferimento nella categoria per equilibrio tra prestazioni e facilità di utilizzo. L’erogazione resta fluida ai bassi regimi, ma più incisiva agli alti, rendendo la moto adatta sia all’uso urbano sia alla guida sportiva.

È disponibile il kit di conversione A2 per il mercato europeo.

Design e finiture

Triumph Trident 660 nera e gialla in un ambiente moderno e minimalista con pareti in cemento.
Triumph Trident 660 colore nero e giallo. © Triumph

Il modello 2026 introduce un look più muscoloso, con:

  • serbatoio ridisegnato, più largo e scolpito
  • nuovi supporti e gruppo ottico anteriore
  • sella doppia pilota-passeggero, con opzione monoposto

Le colorazioni disponibili sono Cosmic Yellow e Stone Grey (premium) e Snowdonia White (standard).

Telaio e sospensioni

Il telaio è stato aggiornato per migliorare la dinamica di guida. La principale novità è il monoammortizzatore posteriore Showa, regolabile in precarico e ritorno, abbinato alla forcella Showa USD da 41 mm.

  • escursione anteriore: 120 mm
  • escursione posteriore: 130 mm
  • pneumatici Michelin Road 5 di primo equipaggiamento
  • doppio disco anteriore da 310 mm con pinze Nissin

Il peso in ordine di marcia è di 195 kg, con altezza sella pari a 810 mm.

Tecnologia e connettività

La dotazione include:

  • ride-by-wire con modalità Sport, Road e Rain
  • piattaforma inerziale a sei assi
  • ABS e controllo di trazione cornering disattivabile
  • cruise control di serie
  • display TFT a colori affiancato da LCD
  • MyTriumph Connectivity per navigazione turn-by-turn, musica e chiamate
  • illuminazione full LED con DRL integrato

Triumph Tiger Sport 660 2026

Triumph Tiger Sport 660 2026
Triumph Tiger Sport 660 ideale per viaggi e avventure su strada. © Triumph

Motore e vocazione sport-touring

La Tiger Sport 660 resta l’unica proposta a tre cilindri nel segmento di riferimento. L’aggiornamento del motore ne rafforza l’attitudine ai viaggi, anche a pieno carico o in coppia, grazie alla disponibilità di coppia ai medi regimi e alla progressione agli alti.

Anche su questo modello è disponibile il kit A2 per l’Europa.

Design e capacità touring

Triumph Tiger Sport 660 2026
Triumph Tiger Sport 660 in un ambiente di cemento con luci naturali. © Triumph

Il design è stato aggiornato con nuove carenature e un profilo più definito. Il serbatoio passa a 18,6 litri, aumentando l’autonomia. Il parabrezza regolabile può essere adattato con una mano, con un’escursione tra 1.312 e 1.395 mm.

Sono disponibili accessori dedicati al turismo, tra cui paramani, manopole riscaldabili e un sistema completo di valigie fino a 57 litri, oltre a un bauletto da 49 litri.

Le colorazioni comprendono Interstellar Blue / Mineral Grey, Silver Ice / Intense Orange e Pure White.

Il telaio rivisto lavora in abbinamento a sospensioni Showa:

  • forcelle USD Separate Function con 150 mm di escursione
  • monoammortizzatore posteriore Showa RSU con regolazione remota del precarico

Il peso in ordine di marcia è di 211 kg, con altezza sella di 835 mm. È disponibile una sella ribassata che porta l’altezza a 810 mm.

La frenata è affidata a doppi dischi anteriori da 310 mm con pinze Nissin, tubi in treccia e leva regolabile.

Dotazioni elettroniche

Triumph Tiger Sport 660 2026
Triumph Tiger Sport 660 in mostra, modello sportivo nero e blu. © Triumph

La dotazione tecnologica ricalca quella della Trident 660:

  • ride-by-wire con tre modalità di guida
  • piattaforma inerziale a sei assi
  • ABS e controllo di trazione cornering
  • Triumph Shift Assist
  • cruise control di serie
  • strumentazione TFT + LCD
  • MyTriumph Connectivity
  • illuminazione full LED con DRL

Disponibilità e prezzi

Triumph Tiger Sport 660 2026
Triumph Tiger Sport 660 su pavimento in cemento. © Triumph

Le Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026 saranno disponibili presso i concessionari da marzo 2026.

  • Trident 660: prezzo di listino da 8.795 euro
  • Tiger Sport 660: prezzo di listino da 9.795 euro

