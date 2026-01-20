Informazioni chiave:
- Il motore tre cilindri da 660 cc sale a 95 CV e 68 Nm con una nuova mappatura e componenti rivisti.
- La Trident 660 riceve aggiornamenti su ciclistica e design; la Tiger Sport 660 migliora nell’assetto e nella capacità touring.
- Prezzi di listino: 8.795 € per Trident 660, 9.795 € per Tiger Sport 660, arrivo nei concessionari da marzo 2026.
Triumph Motorcycles presenta le nuove Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026, introducendo aggiornamenti tecnici e stilistici mirati a rafforzare le prestazioni, la guidabilità e la fruibilità quotidiana di due modelli centrali nella gamma di media cilindrata.
Gli interventi riguardano motore, telaio, sospensioni e dotazioni, con differenziazioni specifiche tra roadster e sport-tourer.
Motore tre cilindri 660 cc aggiornato
Il fulcro dell’evoluzione tecnica è il nuovo motore tre cilindri da 660 cc, ora accreditato di 95 CV a 11.250 giri/min e 68 Nm di coppia massima a 8.250 giri/min. L’incremento è pari a 14 CV rispetto alla generazione precedente, con un limitatore portato a 12.650 giri/min.
L’80% della coppia è disponibile tra 3.000 e quasi 12.000 giri/min, assicurando una spinta regolare e continua lungo tutto l’arco di utilizzo, sia su Trident 660 sia su Tiger Sport 660.
Interventi meccanici principali
L’aumento delle prestazioni deriva da una revisione profonda delle componenti interne:
- passaggio a tre corpi farfallati da 44 mm, uno per cilindro
- airbox maggiorato per migliorare il flusso d’aria
- testa cilindri riprogettata con valvole di scarico più ampie
- profilo delle camme con alzata superiore
- nuova mappatura motore per una risposta più fluida e progressiva
Il sistema di raffreddamento è stato aggiornato con un radiatore più grande e una ventola ridisegnata per gestire al meglio l’incremento prestazionale.
Lo scarico adotta un collettore 3-in-1 con catalizzatore rivisto e silenziatore inferiore compatto, mantenendo il caratteristico sound del tre cilindri Triumph.
La trasmissione a sei rapporti è stata affinata, con Triumph Shift Assist ricalibrato e frizione slip&assist per ridurre lo sforzo alla leva e migliorare il controllo.
Triumph Trident 660 2026
Prestazioni e fruibilità quotidiana
La Triumph Trident 660 beneficia pienamente dell’evoluzione del tre cilindri, proponendosi come roadster di riferimento nella categoria per equilibrio tra prestazioni e facilità di utilizzo. L’erogazione resta fluida ai bassi regimi, ma più incisiva agli alti, rendendo la moto adatta sia all’uso urbano sia alla guida sportiva.
È disponibile il kit di conversione A2 per il mercato europeo.
Design e finiture
Il modello 2026 introduce un look più muscoloso, con:
- serbatoio ridisegnato, più largo e scolpito
- nuovi supporti e gruppo ottico anteriore
- sella doppia pilota-passeggero, con opzione monoposto
Le colorazioni disponibili sono Cosmic Yellow e Stone Grey (premium) e Snowdonia White (standard).
Telaio e sospensioni
Il telaio è stato aggiornato per migliorare la dinamica di guida. La principale novità è il monoammortizzatore posteriore Showa, regolabile in precarico e ritorno, abbinato alla forcella Showa USD da 41 mm.
- escursione anteriore: 120 mm
- escursione posteriore: 130 mm
- pneumatici Michelin Road 5 di primo equipaggiamento
- doppio disco anteriore da 310 mm con pinze Nissin
Il peso in ordine di marcia è di 195 kg, con altezza sella pari a 810 mm.
Tecnologia e connettività
La dotazione include:
- ride-by-wire con modalità Sport, Road e Rain
- piattaforma inerziale a sei assi
- ABS e controllo di trazione cornering disattivabile
- cruise control di serie
- display TFT a colori affiancato da LCD
- MyTriumph Connectivity per navigazione turn-by-turn, musica e chiamate
- illuminazione full LED con DRL integrato
Triumph Tiger Sport 660 2026
Motore e vocazione sport-touring
La Tiger Sport 660 resta l’unica proposta a tre cilindri nel segmento di riferimento. L’aggiornamento del motore ne rafforza l’attitudine ai viaggi, anche a pieno carico o in coppia, grazie alla disponibilità di coppia ai medi regimi e alla progressione agli alti.
Anche su questo modello è disponibile il kit A2 per l’Europa.
Design e capacità touring
Il design è stato aggiornato con nuove carenature e un profilo più definito. Il serbatoio passa a 18,6 litri, aumentando l’autonomia. Il parabrezza regolabile può essere adattato con una mano, con un’escursione tra 1.312 e 1.395 mm.
Sono disponibili accessori dedicati al turismo, tra cui paramani, manopole riscaldabili e un sistema completo di valigie fino a 57 litri, oltre a un bauletto da 49 litri.
Le colorazioni comprendono Interstellar Blue / Mineral Grey, Silver Ice / Intense Orange e Pure White.
Il telaio rivisto lavora in abbinamento a sospensioni Showa:
- forcelle USD Separate Function con 150 mm di escursione
- monoammortizzatore posteriore Showa RSU con regolazione remota del precarico
Il peso in ordine di marcia è di 211 kg, con altezza sella di 835 mm. È disponibile una sella ribassata che porta l’altezza a 810 mm.
La frenata è affidata a doppi dischi anteriori da 310 mm con pinze Nissin, tubi in treccia e leva regolabile.
Dotazioni elettroniche
La dotazione tecnologica ricalca quella della Trident 660:
- ride-by-wire con tre modalità di guida
- piattaforma inerziale a sei assi
- ABS e controllo di trazione cornering
- Triumph Shift Assist
- cruise control di serie
- strumentazione TFT + LCD
- MyTriumph Connectivity
- illuminazione full LED con DRL
Disponibilità e prezzi
Le Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 2026 saranno disponibili presso i concessionari da marzo 2026.
- Trident 660: prezzo di listino da 8.795 euro
- Tiger Sport 660: prezzo di listino da 9.795 euro