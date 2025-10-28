Triumph ha svelato la nuova Trident 800, una naked progettata per offrire un’esperienza di guida dinamica, con un’estetica audace e una dotazione tecnologica di alto livello. Evoluzione della Trident 660, si propone come una nuova protagonista nel segmento delle roadster di media cilindrata.
Al centro del progetto c’è il nuovo motore tre cilindri da 798 cc, capace di erogare 115 CV a 10.750 giri/min e una coppia di 85 Nm a 8.500 giri/min. Un propulsore brillante, supportato da componenti meccaniche di alta qualità, come albero motore e bielle forgiati, e da un impianto di aspirazione riprogettato per massimizzare l’erogazione e il suono caratteristico Triumph.
Ciclistica agile e guida intuitiva
La Trident 800 è costruita attorno a un telaio compatto e leggero, che garantisce agilità e precisione. Il peso in ordine di marcia è contenuto in 198 kg, mentre la sella posta a 810 mm da terra rende la moto accessibile a tutti. Le sospensioni Showa regolabili, la forcella rovesciata da 41 mm e il monoammortizzatore posteriore ottimizzano il comportamento dinamico in ogni condizione.
La frenata è affidata a due pinze radiali a 4 pistoncini con dischi da 310 mm, per una risposta sicura e modulabile.
Sul piano elettronico, la Trident 800 offre un pacchetto completo: tre modalità di guida (Road, Sport, Rain), ABS cornering e controllo di trazione sensibile all’angolo di piega, oltre al Triumph Shift Assist per cambiare marcia senza frizione. Il cruise control e la connettività Bluetooth My Triumph ampliano il comfort anche nei viaggi lunghi.
Il quadro strumenti prevede un display TFT da 3,5” a colori, integrato con comandi al manubrio per gestire musica, chiamate e navigazione turn-by-turn.
Design muscoloso e dettagli curati
Il design della Trident 800 si distingue per un look sportivo ed essenziale, con linee scolpite, un serbatoio da 14 litri integrato con la sella e un codino affusolato. Il terminale di scarico rialzato e l’impianto luci full LED, con faro rotondo DRL e indicatori a spegnimento automatico, completano l’estetica moderna.
Disponibile in tre colorazioni (Ash Grey / Diablo Red, Carnival Red / Graphite e Jet Black), la moto può essere personalizzata grazie all’ampia gamma di accessori originali Triumph.
Disponibilità e prezzo
La nuova Trident 800 è già ordinabile presso la rete Triumph, con consegne previste da marzo 2026. Il prezzo parte da € 9.995 franco concessionario. La garanzia è di due anni a chilometraggio illimitato, con intervalli di manutenzione di 16.000 chilometri.
