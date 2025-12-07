TVS Raider 125 è la proposta urban più accattivante del marchio, ideale per i motociclisti alle prime armi o per chi cerca praticità e stile nella vita quotidiana. Motore da 11,2 CV, consumi contenuti, peso ridotto e quattro colorazioni di tendenza. In promozione fino al 31 dicembre 2025 con un’offerta finanziaria a zero interessi in collaborazione con Santander.
Una moto urbana che punta tutto su stile e semplicità
Pensata per chi affronta la città ogni giorno, TVS Raider 125 si presenta come una moto urbana agile, compatta e brillante. È l’ideale per studenti, lavoratori o chi ha bisogno di un mezzo alternativo che coniughi sportività e funzionalità, con un prezzo altamente competitivo: 1.990 € franco concessionario, comprensivi di 5 anni di garanzia e 2 anni di assistenza stradale.
L’offerta finanziaria proposta in collaborazione con Santander rende ancora più accessibile l’acquisto: 30 rate da € 74, TAN 0,00%, TAEG 10,18%, senza anticipo e prima rata dopo 120 giorni (valida fino al 31 dicembre 2025).
Design compatto, dettagli da vera naked
Esteticamente, la Raider 125 si distingue per un look moderno e dinamico. Il faro anteriore a Led dal design aggressivo, le linee scolpite e la strumentazione LCD completamente digitale sono elementi che le conferiscono un carattere deciso.
Il vano portaoggetti nascosto sotto al sellino posteriore è una soluzione pratica per la vita in città, mentre ogni componente stilistico, dallo scarico compatto al portatarga integrato, racconta una moto pensata per chi non vuole passare inosservato.
Motore brillante e guida divertente
Sotto la sella batte un monocilindrico da 124,8 cc, raffreddato ad aria e olio, capace di erogare 11,2 CV a 7.500 giri/min e una coppia di 11,3 Nm a 6.000 giri/min. Abbinato a un cambio a 5 marce, offre una risposta pronta nel traffico e una buona elasticità anche nei tratti extraurbani.
L’esperienza di guida è fluida, piacevole e intuitiva, ideale per chi affronta il traffico cittadino quotidianamente o è alle prime esperienze in sella.
Sicurezza e comfort da moto superiore
Nonostante la sua natura entry-level, Raider 125 offre dotazioni tecniche di tutto rispetto. Le sospensioni comprendono una forcella telescopica con boccole antifrizione e un monoammortizzatore posteriore regolabile su 5 posizioni, che assicura stabilità e comfort anche sulle pavimentazioni irregolari.
Il comparto freni è composto da un disco anteriore da 240 mm e un tamburo posteriore da 130 mm, integrati con tecnologia Syncro SBT per una frenata combinata efficace anche in condizioni di bassa aderenza.
Comfort e leggerezza su ogni tipo di fondo
Con un peso a secco di 123 kg, un’altezza sella di 781 mm e una luce a terra di 190 mm, Raider 125 è facile da manovrare, anche per motociclisti meno esperti o di statura contenuta. L’interasse di 1.326 mm assicura stabilità, mentre il serbatoio da 10 litri permette una buona autonomia.
Uno degli aspetti più apprezzati è il consumo: con una media di circa 67 km/l, è tra le moto più efficienti della categoria, perfetta per chi percorre tragitti urbani quotidiani e vuole contenere le spese di gestione.
TVS Raider 125 è disponibile in quattro colorazioni pensate per distinguersi:
- Wicked Black (nero)
- Striking Red (rosso)
- Blazing Blue (blu)
- Fiery Yellow (giallo)
Scelte cromatiche audaci che riflettono l’identità giovane, dinamica e vivace di questo modello. Il mix tra estetica sportiva e soluzioni pratiche è pensato per chi desidera una moto che unisca personalità e funzionalità.
Scheda tecnica – TVS Raider 125
|Caratteristica
|Valore
|Motore
|Monocilindrico 4T, 124,8 cc
|Raffreddamento
|Aria e olio
|Potenza
|11,2 CV a 7.500 giri/min
|Coppia
|11,3 Nm a 6.000 giri/min
|Cambio
|5 marce
|Freni
|Disco ant. Ø 240 mm, tamburo post. Ø 130 mm
|Tecnologia frenante
|Syncro SBT (frenata combinata)
|Sospensioni
|Forcella telescopica / mono a gas regolabile
|Peso a secco
|123 kg
|Altezza sella
|781 mm
|Serbatoio
|10 litri
|Consumo
|ca. 67 km/l
|Pneumatici
|80/100-17″ (ant.) – 100/90-17″ (post.)
|Strumentazione
|LCD digitale
|Illuminazione
|Full LED
|Prezzo al pubblico
|€ 1.990
|Garanzia
|5 anni
|Assistenza stradale
|2 anni inclusi
