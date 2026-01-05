Verge Motorcycles porta su strada la tecnologia delle batterie allo stato solido in una moto di serie, integrandola nella nuova evoluzione della TS Pro sviluppata con Donut Lab. La ricarica sarà rapidissima (300 km in 10 minuti) e promette un’autonomia fino a 600 km con il pacco esteso, oltre a un nuovo motore Donut 2.0 più leggero ma con 1.000 Nm e 0-100 in 3,5 secondi.
Le batterie allo stato solido iniziano a uscire dai laboratori e arrivano sulle strade. A rivendicare il primato è Verge Motorcycles, azienda nota per il suo motore elettrico “senza mozzo” integrato nella ruota: il costruttore finlandese annuncia infatti che nei prossimi mesi consegnerà ai clienti le prime motociclette di serie equipaggiate con tecnologia solid-state, grazie a un pacco batterie sviluppato e validato insieme alla tech company Donut Lab.
Cos’è (e perché conta) la batteria allo stato solido
A differenza delle attuali celle agli ioni di litio con elettrolita liquido o gel, le batterie allo stato solido utilizzano un elettrolita solido, un’impostazione che porta vantaggi in termini di sicurezza, stabilità ed efficienza. Verge è pronta a portarla in consegna ai clienti, integrandola nell’evoluzione del modello Verge TS Pro.
Il dato più “forte” riguarda la ricarica: fino a 300 km di autonomia aggiuntiva in 10 minuti. Verge sottolinea inoltre un altro aspetto: mentre molte tecnologie attuali supportano “migliaia di cicli”, la batteria solid-state adottata “dura per l’intera vita della moto”.
Al momento dell’acquisto, i futuri proprietari potranno scegliere anche un pacco batteria ad autonomia estesa: l’autonomia dichiarata passerebbe da 350 km fino a 600 km con una singola carica, quasi raddoppiando il range disponibile.
Oltre alla batteria, Verge presenta anche il motore Donut 2.0 di nuova generazione, accreditato di un peso ridotto del 50% rispetto al precedente a parità di prestazioni. La coppia massima dichiarata resta impressionante: 1.000 Nm. Le prestazioni includono uno 0-100 km/h in 3,5 secondi, con benefici attesi su efficienza, stabilità e maneggevolezza grazie alla nuova architettura.
