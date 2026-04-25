Informazioni chiave:
- Vespa celebra i suoi 80 anni con le nuove Primavera 80th e GTS 80th, ispirate al Verde Pastello delle Vespa del 1946.
- La proposta si completa con il drop “80th Anniversary”, che include abbigliamento, accessori e un casco jet in ABS coordinato, omologato ECE 22.06.
- Le nuove Vespa 80th e la collezione dedicata sono disponibili dal 23 aprile, mentre la grande celebrazione si terrà a Roma dal 25 al 28 giugno 2026.
Vespa 80th celebra l’ottantesimo anniversario dell’icona di Pontedera con un progetto che unisce storia e lifestyle. Le nuove Vespa Primavera 80th e GTS 80th riportano al centro il Verde Pastello del 1946, dettagli ispirati ai modelli originari e una lettura più raffinata dei materiali. Accanto alle nuove Vespa, la collezione “80th Anniversary”.
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Gli 80 anni di Vespa raccontano una storia che va oltre la mobilità
Fin dalla sua nascita a Pontedera, Vespa è stata molto più di uno scooter. È diventata in tempi rapidi un oggetto capace di interpretare la modernità italiana, di rendere più accessibile lo spostamento individuale e di aprire uno spazio nuovo anche per la mobilità femminile, in un momento storico in cui questa libertà non era affatto scontata.
Nel corso dei decenni, il marchio ha costruito un’identità unica. In ottant’anni sono nati oltre 160 modelli, tutti riconoscibili, tutti coerenti con una grammatica fatta di superfici pulite, proporzioni leggibili e un equilibrio raro tra funzione ed estetica. È proprio questa continuità a spiegare perché Vespa resti ancora oggi un simbolo del design italiano.
Il progetto 80th riporta il Verde Pastello del 1946 al centro del racconto
La celebrazione dell’anniversario si concentra sulle nuove Vespa Primavera 80th e Vespa GTS 80th, due interpretazioni che recuperano lo spirito originario del marchio e lo traducono in una serie speciale molto riconoscibile. L’elemento più iconico è il ritorno del Verde Pastello, tonalità ripresa dagli archivi storici Piaggio.
Questo colore non si limita alla carrozzeria. Si diffonde con misura e precisione su una serie di dettagli che aiutano a costruire la specificità della serie 80th: profili dello scudo, maniglione passeggero, specchi retrovisori, blocchetti comandi e leveraggio della sospensione anteriore. Il gioco tra superfici lucide e satinate rafforza una presenza sobria, ma molto raffinata.
Primavera 80th e GTS 80th lavorano su dettagli tono su tono e citazioni storiche
La costruzione visiva delle due Vespa celebrative non si affida solo al colore principale. Vespa introduce anche una serie di elementi in verde più profondo che contribuiscono a rendere il progetto più materico e più ricco: sella con cuciture artigianali, inserti in gomma sulla pedana, cover del retroscudo e manopole.
Un altro passaggio interessante riguarda i cerchi, che richiamano le geometrie chiuse della Vespa 98 del 1946 e portano la scritta “Est. 1946” con finitura diamantata sul canale. Sulla Primavera 80th compare inoltre una griglia laterale che rievoca alcune soluzioni tecniche delle origini, rafforzando il legame diretto con la prima stagione del marchio.
Il lavoro sulla serie 80th si completa con dettagli identificativi molto precisi. Sullo scudo trova posto la targhetta celebrativa “80th”, mentre la parte posteriore ospita il badge “80 years of Vespa Est. 1946”.
Il drop 80th Anniversary traduce il mondo Vespa in abbigliamento
Accanto ai veicoli, Vespa presenta il drop “80th Anniversary”, una collezione che trasforma la ricorrenza in un lessico visivo completo. Il centro del progetto è il numero 80, reinterpretato come segno grafico dentro un esagono che richiama il bullone e, in modo più sottile, l’anima ingegneristica delle origini.
La collezione comprende: varsity jacket con grafiche celebrative, field jacket e gilet utility in gabardina di cotone con stampa commemorativa, felpe, t-shirt con la scritta “80 Years of Vespa – Est. 1946” e polo dal taglio funzionale.
Il casco jet coordinato
Tra gli accessori del drop, il pezzo più tecnico è il nuovo casco jet coordinato. La costruzione usa una calotta in ABS ed è pensata per restare visivamente in sintonia con i modelli 80th. Il casco integra una visiera trasparente con trattamento antigraffio, un visierino parasole interno e una chiusura micrometrica.
La dotazione comprende anche un sistema di ventilazione avanzata, studiato per favorire dissipazione del calore e comfort d’uso, oltre a interni removibili e lavabili. Sul piano normativo, il casco è omologato secondo lo standard ECE 22.06.
Gli accessori della collezione
Oltre ai capi principali, il progetto 80th comprende una serie di accessori che costruiscono attorno a Vespa un micro-universo coerente. La proposta include tote bag, drawstring bag, bandane, keychain, magneti, ventagli, patch e spille.
Le nuove Vespa Primavera 80th e GTS 80th, insieme al drop “80th Anniversary”, sono disponibili a partire dal 23 aprile.