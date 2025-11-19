La nuova Voge RR500S 2026 porta in strada e in pista il fascino delle vere supersportive grazie a un motore 4 cilindri da 475 cc e 76 CV, un sound coinvolgente, launch control, controllo di trazione e una ciclistica curata. Pensata per offrire divertimento puro e accessibilità, è perfetta per chi si avvicina alla guida sportiva senza compromessi.
Voge alza il tiro nel segmento delle sportive carenate con la nuova RR500S, una moto nata per coniugare prestazioni da vera supersportiva con facilità di guida e accessibilità, senza rinunciare a uno stile aggressivo e contenuti tecnici da segmento superiore. Questa nuova sportiva carenata è rivolta ai giovani motociclisti o a chi desidera un primo assaggio delle emozioni ad alte prestazioni, ma con una moto gestibile e sfruttabile anche su strada.
Motore 4 cilindri: emozione, fluidità e prestazioni
Il cuore pulsante della RR500S è il suo motore quattro cilindri in linea da 475 cc, 16 valvole, raffreddato a liquido, con doppio albero a camme in testa (DOHC):
- Potenza massima: 76,3 CV a 12.500 giri/min
- Coppia massima: 47 Nm a 11.000 giri/min
- Velocità massima: 220 km/h
- Due mappature di guida: Sport ed Eco
Nonostante la cilindrata intermedia, il propulsore regala un allungo sorprendente e una sonorità coinvolgente, enfatizzata dalla valvola allo scarico a controllo elettronico. Presente anche il Launch Control, una chicca per la categoria, che rende la partenza ancora più aggressiva.
Ciclistica da sportiva vera
La RR500S è pensata per garantire una dinamica di guida precisa e intuitiva, sia tra i cordoli che in uso stradale.
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Forcellone posteriore in alluminio a capriata rovesciata
- Forcella anteriore a steli rovesciati
- Monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico
- Freni Nissin con pinze radiali e dischi anteriori da 320 mm
- Cerchi da 17” con pneumatici sportivi (anteriore 110/70 – posteriore 160/60)
Il peso contenuto in 192 kg in ordine di marcia e l’equilibrata distribuzione dei pesi rendono la moto reattiva ma mai nervosa, perfetta per imparare a spingere con confidenza.
Elettronica e dotazione completa
Non manca un pacchetto tecnologico moderno, pensato per un pubblico giovane e connesso:
- Display TFT a colori
- Controllo di trazione disinseribile
- Presa USB di serie
- Launch Control
- Valvola di scarico elettronica
- Illuminazione Full LED
Un mix di contenuti che eleva la Voge RR500S a uno dei riferimenti nel segmento sportive entry-level, sia per sicurezza attiva che per fruibilità quotidiana.
Ergonomia sportiva ma accessibile
La posizione di guida della RR500S è pensata per offrire il giusto compromesso tra sportività e comfort:
- Altezza sella: 795 mm
- Larghezza contenuta: 760 mm
- Interasse: 1.385 mm
Le pedane leggermente arretrate e il manubrio ribassato offrono una postura sportiva ma non estrema, ideale per affrontare curve e lunghi trasferimenti con la giusta protezione aerodinamica grazie al cupolino integrato. Il serbatoio da 15,1 litri garantisce una buona autonomia, mentre i comandi al manubrio sono regolabili per adattarsi a ogni corporatura.
Stile da vera sportiva
Dal punto di vista estetico, la Voge RR500S si distingue per un design aggressivo e filante, ispirato alle supersportive di cilindrata superiore:
- Proporzioni caricate sull’anteriore
- Codino snello e rastremato
- Gruppo ottico full LED dallo sguardo minaccioso
- Carenature aerodinamiche scolpite
Un look che trasmette performance e grinta, perfetto per chi cerca anche presenza scenica oltre alla sostanza tecnica.
