La Voge RR660S è la nuova sportiva carenata del marchio, pensata per offrire le sensazioni tipiche delle quattro cilindri “di razza” in una moto curata nel design e nella ciclistica. Il motore 4 in linea da 662,8 cc eroga 99 CV e 64 Nm, per una velocità massima dichiarata di 235 km/h. A completare il pacchetto ci sono ABS cornering, controllo di trazione, launch control e valvola di scarico azionabile dal manubrio. Con posizione di guida sportiva ma accessibile e assetto regolabile, la RR660S si rivolge a chi vuole divertirsi su strada e in pista con una moto dal carattere deciso.
La Voge RR660S nasce con un obiettivo chiaro: offrire le sensazioni piene di una moto sportiva quattro cilindri moderna, capace di entusiasmare tanto nei passi di montagna quanto tra i cordoli. Linee aggressive, ciclistica studiata con cura e dotazioni elettroniche da moto di categoria superiore la posizionano come una proposta molto interessante per chi cerca una carenata con carattere, senza compromessi sul fronte del divertimento.
Pensata per un pubblico di appassionati che vuole una moto affilata ma ancora sfruttabile, la RR660S mette insieme prestazioni, controllo e un’estetica che richiama da vicino il mondo delle superbike replica.
Design: una superbike replica alla portata di molti
Lo stile della Voge RR660S è quello delle sportive “vere”. Il frontale è dominato da un cupolino maggiorato e da appendici aerodinamiche che le donano subito un’impronta da pista, sottolineando la ricerca di stabilità alle alte velocità e la cura del flusso d’aria.
La zona centrale è muscolosa e scolpita, con ampi sfoghi per evacuare l’aria calda proveniente dal motore: una scelta che non ha solo valore estetico, ma contribuisce a mantenere temperature sotto controllo nelle fasi di guida più intensa. La coda corta e slanciata completa il pacchetto con un profilo tipicamente racing, compatto e proteso in avanti.
L’illuminazione è interamente full Led, una scelta che valorizza il design del gruppo ottico e ne migliora la visibilità, mentre la strumentazione TFT offre un’interfaccia moderna e leggibile. Non manca una presa USB, dettaglio pratico per chi utilizza navigatori o smartphone anche in uso quotidiano.
Motore: quattro cilindri, 99 CV e 235 km/h
Il cuore della Voge RR660S è un quattro cilindri in linea da 662,8 cc, raffreddato a liquido, con 16 valvole e doppio albero a camme in testa (DOHC).
- Potenza massima: 99 CV (74 kW) a 11.500 giri/min
- Coppia massima: 64 Nm a 10.000 giri/min
- Velocità massima dichiarata: 235 km/h
Un’erogazione che richiama il carattere tipico delle supersportive 4 in linea, pensate per allungare con decisione fino alla zona alta del contagiri. La spinta ai regimi elevati è il punto forte di questo schema motoristico, ma la coppia disponibile a 10.000 giri/min lascia intuire una progressione piena anche nella guida dinamica su strada.
Sono presenti due riding mode, che permettono di adattare la risposta del motore e dell’acceleratore alle preferenze del pilota: chi cerca il massimo della reattività può scegliere l’impostazione più sportiva, mentre chi predilige una gestione più progressiva può optare per una modalità più morbida, utile anche in condizioni di aderenza ridotta.
È prevista inoltre una versione da 95 CV, pensata per essere depotenziata e resa compatibile con la patente A2, ampliando così il bacino di utenza della RR660S senza snaturarne la vocazione sportiva.
Elettronica: ABS cornering, TCS e launch control
Sul fronte elettronico, la Voge RR660S propone una dotazione di tutto rispetto per la categoria, con soluzioni pensate tanto per la sicurezza quanto per il piacere di guida.
- ABS cornering: il sistema interviene anche a moto inclinata, migliorando il controllo in frenata in curva e aiutando il pilota nella gestione delle situazioni più delicate.
- TCS (Traction Control System): il controllo di trazione lavora in sinergia con l’ABS per contenere gli slittamenti in accelerazione, soprattutto su fondi umidi o sdruciti.
- Launch Control: una funzione tipica delle sportive più estreme, pensata per ottimizzare le partenze da fermo, soprattutto in pista.
- Valvola di scarico apribile da pulsante: un comando sul manubrio permette di gestire la valvola di scarico, esaltando il sound del quattro cilindri quando si vuole rendere l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.
Questi elementi confermano l’intenzione di Voge di proporre una sportiva pensata davvero per chi ama guidare, con strumenti che permettono di sfruttare meglio le prestazioni e, allo stesso tempo, di muoversi con maggiore serenità nel quotidiano.
Ciclistica: telaio perimetrale e forcellone in alluminio
Per gestire degnamente un motore da 99 CV, la ciclistica della RR660S è stata studiata con attenzione. La struttura è basata su un telaio perimetrale in acciaio ad alta resistenza, scelto per garantire rigidezza e precisione di guida. A questo si affianca un forcellone bibraccio in lega di alluminio, dal forte impatto visivo e coerente con l’impostazione sportiva del modello. Le sospensioni seguono la stessa filosofia:
- Forcella a steli rovesciati all’anteriore
- Monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico molla e nell’estensione
Un pacchetto che consente al pilota di adattare il comportamento dell’assetto al proprio stile di guida, che si tratti di utilizzo stradale vivace o di giornate in pista. Stabilità alle alte velocità, appoggio in inserimento di curva e sostegno in frenata sono temi centrali del progetto.
Freni e pneumatici: impianto Brembo e gomme sportive
L’impianto frenante conferma l’attenzione di Voge per le componenti:
- All’anteriore troviamo una coppia di dischi con pinze Brembo ad attacco radiale, una soluzione che parla il linguaggio delle moto sportive di livello.
- Al posteriore lavora una pinza flottante Nissin su disco singolo, dedicata alla gestione dell’assetto e al supporto nelle fasi di frenata più decise.
I cerchi in lega leggera montano pneumatici CST Migra S3, coperture bimescola pensate per l’uso sportivo stradale, con un equilibrio tra resa chilometrica e grip nella guida dinamica. Una scelta che punta a offrire sicurezza e divertimento senza sacrificare completamente la durata.
Ergonomia: sportiva, ma non estrema
La Voge RR660S è una sportiva a tutti gli effetti, e questo emerge chiaramente dalla posizione di guida. I semi manubri sono posizionati in linea con la piastra di sterzo, così da garantire un carico sull’avantreno adeguato alla guida energica, ma non esasperato come sulle moto derivate direttamente dalle competizioni.
La triangolazione tra sella, manubri e pedane è studiata per favorire il controllo, con la possibilità di variare la distanza delle pedane dalla sella, in modo da adattare l’ergonomia alle esigenze e alla corporatura del pilota.
La sella a 800 mm da terra rende la moto accessibile anche a chi non è molto alto, pur mantenendo un’impostazione sportiva. Chi cerca una sportiva sfruttabile anche su strada, ma pronta a dare il meglio su un bel tratto misto, troverà nella RR660S una compagna adatta.
